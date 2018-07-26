Главная гонка лета: ЗР и Шкода на Tour de France

Трофей, который получает победитель велогонки, делает спонсор-автопроизводитель. Чтобы увидеть, как 6-килограммовый кусок стекла превращается в 60-сантиметровый кубок, «За рулем» отправился в чешское местечко Цвиков.

Жюлиан Алафилипп из бельгийской команды Quick-Step Floors, победитель 16-го этапа веломногодневки Tour de France 2018 и пока что ее лидер.

Юбилейный, 105-й Tour de France 2018 — очень сложная и драматичная многодневка с участием лучших велосипедистов мира. В этом году им предстоит преодолеть в общей сложности 3351 км (схема и расстояние меняются год от года), оставив позади 21 этап. Последний из них пройдет в это воскресенье, 29 июля, когда и станет известен победитель. Пока в лидерах француз Жюлиан Алафилипп из бельгийской команды Quick-Step Floors.

Среди 250 машин марки Skoda, выделенных чехами для Tour de France 2018, этот красный Superb самый главный — на нем передвигается судья велогонки.

В этом году марка Skoda уже в 15-й раз стала генеральным спонсором легендарной велогонки. Кроме автопарка из 250 машин, который чехи передают организаторам соревнования, автопроизводитель создает трофеи для его победителей. Чтобы увидеть, как 6-килограммовый кусок стекла превращается в 60-сантиметровый кубок, «За рулем» отправился в чешское местечко Цвиков, где находится мануфактура Lasvit.

Основанный в 2007 году Леоном Якимичем бренд Lasvit — это далеко не только посуда, которая тут же приходит на ум, когда речь заходит о стекольном ремесле. Главную свою миссию чешские стеклодувы видят в демонстрации красоты преломляемого через стекло света. Как итог, получаются весьма любопытные инсталляции. Полюбоваться на них можно по всему свету, в том числе и в Москве: работами Lasvit украшена «Кофемания» в Малом Черкасском переулке, а в гостинице Four Seasons Moscow прямо над входной группой установлена инсталляция из уникального черного и прозрачного хрусталя — она выгодно подчеркивает размах и величие исторического здания. Ниже — несколько примеров работ ласвитовцев. Ну разве не фантастика?!

Кто есть кто?

Но вернемся к велогонке. Вот признайтесь, вам всегда неловко смотреть подобные соревнования, потому что сам черт ногу сломит в попытках разобраться, что в них к чему, так? Попробую немного помочь. По ходу многодневки парни едут каждый в своей командной форме. Тут все ясно. Но есть и исключения. Это четыре спортсмена в уникальных майках. Так, лидер (и он, как вы понимаете, может меняться в зависимости от показанного времени) носит красную майку. Словосочетание «красная майка лидера» уже стало нарицательным. Но любопытно, что есть еще три типа маек, о которых мало кто знает. Скажем, зеленую майку носит лучший спринтер, а белую в красный горошек — лучший спринтер на горных этапах. Белая майка положена лучшему молодому гонщику (в возрасте до 25 лет, исполнившихся на 1 января текущего года).

Нейтральная желтая техничка.

Как и в случае со спортсменами, с машинами на трассе тоже все замысловато. Имеется своя градация и тут. В этом году Skoda выкатила на трассу 250 Октавий, Супербов, Кароков и Кодиаков. Поди разберись, какой из них для чего! Но нужно лишь приглядеться:

Красный лифтбек Skoda Superb используется главным судьей гонки.

Желтые, нейтральные сервис-кары (подробнее — ниже) готовы по запросу оказать необходимую помощь пострадавшему велогонщику в случае прокола колеса и даже предоставить подменный байк.

пострадавшему велогонщику в случае прокола колеса и даже предоставить подменный байк. Голубые автомобили (по два для каждой из команд) следуют во время гонки за пелотоном (основной, отстающей группой), причем в строгой очередности согласно занимаемым лидерами команд позициям.

Оранжевые автомобили сопровождения перевозят VIP-гостей и журналистов.

Нейтральные технички на базе Skoda Superb Sportline для нынешнего Tour de France были подготовлены датским представительством марки при участии специалистов гоночной команды LottoNL-Jumbo. В них есть свои особенности, о которых я хотел бы рассказать в галерее ниже.

Ради чего все эти мытарства, боль, падения, травмы, скажите на милость? Во-первых, ради славы. Выиграть в самой престижной и массовой с точки зрения зрительского интереса велогонке дорогого стоит. Соблюден и меркантильный вопрос. С 2007 года для победителей Tour de France определен следующий премиальный фонд: 450 тыс. евро получает победитель гонки (по сумме времени на всех этапах оно должно быть минимальным), по 25 тысяч достается обладателям зеленой и гороховой маек, еще 20 тысяч — лучшему молодому спортсмену. Есть еще различные категории, но эти четыре — основные, дорогостоящие.

Во-вторых, это красиво. И тут самое время переходить к сути нашей поездки на мануфактуру Lasvit. Все кубки для победителей изготавливаются вручную (кроме 2015 года). Вот что говорит Петер Ола, дизайнер Skoda, отвечающий за кубок последние восемь лет: «Мы думали над тем, чтобы сделать чашу или тарелку в качестве приза. Но в итоге пришли к вертикальному кубку — так его держать удобнее».

Все кубки, изготовленные при участии дизайнеров марки Skoda за последние 7 лет.

Форма трофея, как видно на картинке выше, остается неизменной, но само содержание и линии меняются. Так, в этом году дизайнеры, по признанию Олы, черпали вдохновение у концепта Vision E, представленного в апреле прошлого года в Шанхае. Если вдруг подзабыли его, то я напомню, что особое внимание в нем было уделено оптике и различным стеклянным вставкам в интерьере — сплошь произведение искусства!

Дебютант прошлогоднего Шанхайского мотор-шоу концепт Skoda Vision E — электрическое будущее чешской марки.

Как я уже обмолвился, всего для гонки мастера Lasvit изготавливают четыре трофея. И вот почему: один из них, зеленый, для лучшего спринтера (помните, это он гоняет по трассе в майке соответствующего цвета) и еще три прозрачных — для победителя гонки и лучших в категориях («король гор» и «лучший молодой гонщик»).

Как происходит процесс. В специальной печи варится жидкое стекло. В ванну с ним то и дело окунается край трубы, на которую вращательными движениями наматывается все новый и новый слой суспензии. Процесс кропотливый: нужно следить, чтобы слой лег равномерно, не было избытков, в его состав не попадали посторонние предметы. Так постоянными нагревами и наращиванием массы болванка будущего кубка вырастает до 6 кг, после чего стеклодувы приступают к ее формовке. Для этого используется как сила легких, так и специальные формы, выполненные из березы.

Кроме постоянных вращений для сохранения правильной формы стекло требует поддува.

После того, как в общих чертах кубок готов, он отправляется на остывание, а затем — к слеклорезам, которые завершат работы, используя инструменты по работе с тонкими гранями и рисунком. Вообще, если сложить процесс, то на производство одного кубка уходит примерно 23 часа. Но технологически после некоторых стадий требуются паузы, поэтому производство растягивается до недели. Так что мы с представителями Шкоды присутствовали лишь на начальной стадии процесса.

Подобно тому, как велогонщики на трассе выкладываются на каждом из этапов многодневки Tour de France, в Lasvit в параллели ведут свои работы над очередным шедевром. И если у одних содержимое стеклянного кубка наполнено потом и кровью, то у других — душой. Главным, за что мы ценим ручное ремесло.

Фото: Артур Саруханов, Skoda и Tour de France