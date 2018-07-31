Напугать пешехода или подставить корму под удар — тест на опыт

Неожиданные ситуации возникают на дороге постоянно, и каждый раз нужно искать единственно правильный выход. Давайте прикинем, как поступить в данном конкретном случае.

В населенном пункте вы на скорости порядка 50 км/ч подъезжаете к стоящим у тротуара автомобилям. Ширина проезжей части достаточна для движения в два ряда в каждом направлении. Вы видите, что из-за припаркованного джипа появляются два пешехода. Один из них перебегает дорогу и останавливается на разделительной полосе, пропуская встречный транспорт. Второй же замешкался и, сделав два шага, остановился на пути вашего следования. И тот и другой переходят дорогу в неустановленном месте. В зеркале заднего вида вы замечаете надвигающийся на вас автомобиль попутного направления. В чем опасность и как вы поступите?

Предлагаем из нескольких вариантов развития событий выбрать, по вашему мнению, оптимальный и проголосовать за него. А с вариантами ответов разберемся на следующей странице.

Как вы поступите, если вне пешеходного перехода перед вами дорогу перебегают люди, а вам в спину «дышит» другой автомобиль?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (10)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые