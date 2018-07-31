Неожиданные ситуации возникают на дороге постоянно, и каждый раз нужно искать единственно правильный выход. Давайте прикинем, как поступить в данном конкретном случае.

В населенном пункте вы на скорости порядка 50 км/ч подъезжаете к стоящим у тротуара автомобилям. Ширина проезжей части достаточна для движения в два ряда в каждом направлении. Вы видите, что из-за припаркованного джипа появляются два пешехода. Один из них перебегает дорогу и останавливается на разделительной полосе, пропуская встречный транспорт. Второй же замешкался и, сделав два шага, остановился на пути вашего следования. И тот и другой переходят дорогу в неустановленном месте. В зеркале заднего вида вы замечаете надвигающийся на вас автомобиль попутного направления. В чем опасность и как вы поступите?

Предлагаем из нескольких вариантов развития событий выбрать, по вашему мнению, оптимальный и проголосовать за него. А с вариантами ответов разберемся на следующей странице.