10 плюсов от того, что вы попали в аварию

Трудно представить человека, который хочет попасть в ДТП. Как правило, аварий боятся. Это понятно, ведь даже первая может стать последней. Однако серьезные ДТП случаются гораздо реже незначительных. Последние же очень полезны, хотя бы потому, что способны многому научить. В том числе тому, как больше не попадать в аварии.

Скрежет левого переднего крыла, глухой удар в задний бампер, повисшее на тросиках регулировки зеркало — все это наверняка не улучшит настроение, а кого-то гарантированно напугает. Особенно при виде вмятин и царапин на любимой машине. Эмоции усилятся и после разговора с другим участником аварии. Через пару минут придет осознание, что каким-то планам на сегодня не суждено сбыться. Траты, необходимые на ремонт, могут внести коррективы и в график на месяц. Однако, как у любой ситуации, у аварии — хоть это утверждение и кажется издевкой — есть свои плюсы. Из ДТП можно извлечь пользу, если благодаря случившемуся усвоить несколько уроков.

1. ПДД действительно полезны. Почти всегда

Авария напоминает простые истины: заранее включай поворотник и перестраивайся, тормози плавно, держи дистанцию. Об этом многие по мере накопления водительского стажа почему-то забывают. Но, как ни крути, а на ПДД худо-бедно держится движение на всех дорогах мира. И напоминать об этом себе самому гораздо безопаснее, чем при «помощи» других участников движения. При любых раскладах на дороге полезнее всего держаться от «соседей» на разумном расстоянии. Несоблюдение ПДД является основной причиной аварий, среди которых лидируют столкновения из-за отсутствия безопасной дистанции между автомобилями.

2. Правило «дай дорогу дураку» не просто работает — оно главное

Можно быть очень ответственным водителем: соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов на зебре и сворачивать с нужной полосы. Но все равно попасть в аварию. Потому что кто-то, игнорируя ПДД, ездит по своим правилам. Если вы заметили неподалеку «шашечника» или лихача на второстепенной дороге, который перед въездом на главную и не думает притормаживать, пропустите его. Это будет не по правилам! Зато вы разъедетесь без последствий. Можно, конечно, проверить истинность утверждения на себе. Однако если поверить — это гарантированно сэкономит время и деньги.

3. Другой участник аварии заслуживает уважения

«Да куда ж тебя несет?» — нередко это последнее, что успевает крикнуть перед ударом возмущенный поведением соседа по полосе водитель. После осознания случившегося хочется пойти посмотреть в глаза этому подлецу и не только посмотреть. Но за рулем может оказаться кто угодно. И у аварии может быть миллион причин. А что, если другому участнику аварии нужна помощь? Иногда полезнее и конструктивнее видеть в нем такого же человека и вести себя соответственно. Самодисциплина на дороге многое решает.

4. Многие аварии прогнозируемы

Хотя ДТП часто оказываются неожиданностью для водителей, предугадать их можно, проявив наблюдательность и осторожность. По машине и манере езды внимательному водителю легко определить того, кто включит поворотник и тут же резко перестроится, понять, попытается ли едущий впереди проскочить на мигающий зеленый или ударит по тормозам. Кроме поведения водителей аварии часто случаются «благодаря» месту. К особо коварным участкам относятся: второй ряд при условии, что первый занят припаркованными машинами, «воронки», многополосные перекрестки, второстепенные дороги с въездом на оживленную главную, сложные развязки, эстакады и тоннели с наземной полосой рядом.

5. Маршрут надо прокладывать заранее — даже если вы едете домой

Пробки, аварии, затеи градостроителей и дорожных служб диктуют маршрут. И в таких условиях пользование навигатором не удел слабаков и гостей мегаполисов, а способ поберечь нервы. Если же вы только примерно представляете, как добраться в нужное место, то кроме навигатора пригодятся онлайн-карты с панорамами. Увидеть своими глазами перекресток или развязку иногда лучше заранее — чтобы не сдавать задним ходом из тоннеля или не пересекать перпендикулярно три полосы. Подобные действия с высокой вероятностью спровоцируют ДТП.

6. Реальная авария может «вылечить» от страха попасть в воображаемую

Страх заставляет фантазию работать на полную. Многие люди, по мнению когнитивно-бихевиоральных терапевтов, боятся чего-либо с подачи собственного богатого воображения. В ряде случаев подобный страх не выдерживает проверку реальностью и растворяется. Боязнь попасть в ДТП — из их числа. Правда, авария может дать и обратный эффект. Если после нее вы стали по любым причинам откладывать самостоятельные поездки за рулем, объезжаете место аварии, а садясь в салон, чувствуете себя хуже (задыхаетесь, испытываете учащенное дыхание и сердцебиение), значит ДТП лишь усугубило страх и на него придется обратить пристальное внимание.

7. Авария помогает избавиться от «симптома Шумахера»

Если одни водители-новички через полгода поездок все еще борются с желанием зажмуриться в опасной ситуации, то другие становятся заложниками взлетевшей до небес самооценки и ощущения всемогущества за рулем. И это ловушка. За шесть месяцев самостоятельного вождения некоторые необходимые водителю навыки хоть и освоены, но не доведены до автоматизма. Излишняя же уверенность снижает бдительность, а иногда становится причиной бессмысленной бравады — и ситуация выходит из-под контроля водителя. ДТП, как правило, отрезвляет такого ездока.

8. Решать серьезные проблемы надо сидя на диване, а не за рулем

Ссоры в семье, неурядицы на работе не только портят настроение, но и стремятся полностью завладеть мыслями участников. Как правило, выяснение отношений продолжается, даже когда уже все разошлись, — в голове. Несмотря на то, что разборка происходит в воображении, она способна вызывать вполне реальные эмоции: гнев, раздражение, обиду. В результате водитель либо погружается в ситуацию, из-за чего отсутствует на дороге и едет на автопилоте, либо стремится дать выход негативным переживаниям, ведя себя агрессивно. В каждом случае вероятность попасть в аварию возрастает.

9. Телефон за рулем — табу

Пробки — это ужасно скучно, другое дело оживленная переписка с друзьями или красивые картинки в соцсетях. Из инстаграммного мира водителей часто возвращает в реальность скрежет металла: люди не способны одновременно смотреть на экран телефона и на дорогу. Попасть из-за лайка к фотографии в аварию в пробке досадно, а на большой скорости — крайне опасно. Когда водитель смотрит не на дорогу, а на экран или даже просто ищет глазами звонящий телефон, он лишает мозг возможности координировать движения рук, а значит корректировать траекторию движения.

10. Не выспался — все равно что напился

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Исследователи из Фонда обеспечения безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety) обнаружили, что водители, спящие в течение суток меньше семи часов, имеют больше шансов попасть в аварию, чем те, кто высыпает норму. Так, у водителей, «не добирающих» один-два часа сна, риск стать участниками ДТП повышен в два раза по сравнению с теми, кто спит, сколько положено, а у водителей, отдыхающих в сутки всего 4–5 часов, такой риск увеличен в четыре раза. В то же время, по данным австралийских ученых, водитель, не спавший 20 часов подряд, находится в состоянии, сравнимом с состоянием водителя, в крови которого содержится 0,1% алкоголя (~1 промилле). И хотя тестеры ничего не покажут, риск попасть в аварию будет высоким.

Половина читателей, которые добрались до этого абзаца, наверняка думают: да мы все это и так знаем. Конечно, вы знаете. Но точно ли применяете на дороге? Когда сегодня поедете домой после работы, посчитайте к примеру, сколько раз вы посмотрите в телефон.

Автор: Андрей Васильев

Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos