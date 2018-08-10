Советский автобус с кожаным салоном

В салоне девятитонной машины были предусмотрены оконные занавески, часы, зеркалá, радио и т. п. Компоновка автобуса — капотная, ведущие колёса — двух задних мостов, объем шестицилиндрового мотора — 8190 см³.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. О диковинных машинах, придуманных в СССР, таких как армейский Запорожец, читайте по ссылке. А из этой публикации под рубрикой «Знаете ли вы?» можно узнать о первом советском автомобиле с колесной формулой 8×8, купе и пикапе ГАЗ из начала 50-х и многих других интересных фактах, о которых многие не подозревали.
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Фото: из архива автора
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