Шестеренка или «пятеренка»? Конкурс знатоков

ЗАДАЧА № 128
Шестеренка или «пятеренка»?
Сидит Степаныч на ящике возле гаража и разбирает коробку передач своей Нивы. Ругается на чем свет стоит. И синхронизаторы, мол, слабые, и шестеренки-то из сырого металла. А рядом Марат в Приоре своей ковыряется. И говорит соседу: «Говорить „шестеренки“ — неправильно. По науке это зубчатые колеса. А на свежих машинах, как у меня, даже „пятеренки“ встречаются».
Предлагаем порассуждать о зубчатых колесах и шестернях и определить, прав ли Марат и в каких условиях «пятеренка» может работать. Напоминаем: короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.
А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из шестого номера журнала «За рулем».
Напомним, что по условию задачи Маша на только что отремонтированной Крете решила воспользоваться омывателем ветрового стекла. Моторчик жужжит, а жидкость не брызгает! Долила бутылку воды в бачок — не помогло. И только Машин одноклассник сразу догадался, в чем причина.
Мы получили много писем-ответов, но, к сожалению, далеко не все наши читатели мыслили в верном направлении. Например, один предположил, что «свежеокрашенные и покрытые лаком элементы подвергались полировке, осадок от финишного полироля мог забить жиклеры омывателя, поэтому жидкость не подавалась на стекло».
Но если жидкость не подавалась, откуда же взялась сырость, о которой сказал одноклассник?
Другой читатель начал размышлять правильно, но выводы сделал неверные: «При сборке системы неправильно подключили электрический клапан, определяющий направление движения жидкости — на ветровое стекло или на стекло пятой двери». Клапаны Самары упомянуты в задаче только для того, чтобы напомнить, как проблему распределения потоков жидкости решал много лет назад отечественный автопром. Омывайку из бачка подавал один насос, а пара клапанов распределяла потоки — на ветровое стекло или на заднее.
Но у Креты таких клапанов в системе стеклоомывателей нет!
Ближе подошел к разгадке читатель, который вспомнил про «моторчик омывателя, который при вращении в одну сторону подает воду на ветровое стекло, а при вращении в другую — на заднее. При ремонте сняли бачок омывателя, а потом, устанавливая его на прежнее место, неправильно присоединили проводá к моторчику. При попытке побрызгать на ветровое стекло омывающая жидкость подавалась на заднее. Исправить эту ошибку очень просто, достаточно поменять местами проводá на моторчике омывателя».
Друзья, а теперь вспомните, видели ли вы на каком-нибудь современном автомобиле разъем, который можно было бы защелкнуть неправильно…
Даже в тех случаях, когда полярность питания (например, лампы указателей поворота) или сигнала (например, провóдка датчика АБС) абсолютно не важна, применяют разъемы, которые можно собрать только в одном положении. Оно определяется расположением защелки и направляющими выступами, которыми снабжены все современные разъемы.
А теперь приводим безукоризненно правильный ответ на задачу. Чтобы прийти к нему, автор письма выстроил цепочку логических умозаключений.
В автомобиле Hyundai Creta бачок омывателя расположен за передним бампером, чуть ниже правого крыла. При ремонте сервисмены поменяли бампер и крыло. Однако в условии задачи не сказано, какие конкретно — передние или задние. Но, поскольку при ударе сзади в бок одним поврежденным бампером не обошлось бы, а крыло там несъемное (так просто не поменяешь), речь идет о передней части автомобиля.
Далее очевидно, что рука ремонтника касалась бачка омывателя. Сказать, что бачок забыли поставить/подключить, никак нельзя — Маша его видела, доливала воду, моторчик жужжал… Может, бачок треснул при ударе? Но Маша точно заметила бы, что жидкость растекается под ногами.
Помощь отца ничего не дала: он не знал, что на бачке омывателя стоит только один моторчик — для омывания и заднего стекла, и переднего. В зависимости от полярности питания он вращается по часовой стрелке или против нее. При этом центробежный насос будет подавать жидкость в соответствующий штуцер и далее в трубки переднего или заднего стекла.
Перепутать полярность на моторчике конструктивно невозможно, а вот трубки поменять местами — запросто. А так как мастерá часто забывают проверять автомобиль перед выдачей клиенту, то об оказии с перепутанными трубками омывателя Маша узнала только от одноклассника.
Проходя по двору, тот увидел, как жидкость льется из форсунки заднего стекла при работающих передних дворниках и выключенном заднем. Поэтому быстро определил причину и подсказал своей подруге: «Машка, хорош сырость разводить! У тебя же трубки омывателя местами перепутаны, и ты поливаешь не то стекло».
Всем участникам конкурса спасибо. Олега Леонова поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla видеорегистратор с радар-детектором Playme Turbo.