Шестеренка или «пятеренка»? Конкурс знатоков

За ответ на задачу № 125 «Сухая Creta» (ЗР, № 6, 2018) Олег Леонов, житель Смоленска, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое задание от эксперта «За рулем». Ответы принимаются до 1 октября 2018 года.

ЗАДАЧА № 128

Шестеренка или «пятеренка»?

Сидит Степаныч на ящике возле гаража и разбирает коробку передач своей ­Нивы. Ругается на чем свет стоит. И синхронизаторы, мол, слабые, и шестеренки-то из сырого металла. А рядом Марат в Приоре своей ковыряется. И говорит соседу: «Говорить „шестеренки“ — неправильно. По науке это зубчатые колеса. А на свежих машинах, как у меня, даже „пятеренки“ встречаются».

Предлагаем порассуждать о зубчатых колесах и шестернях и определить, прав ли Марат и в каких условиях «пятеренка» может работать. Напоминаем: короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из шестого номера журнала «За рулем».





Моторчик омывателя кроссовера Hyundai Creta.

Напомним, что по условию задачи Маша на только что отремонтированной Крете решила воспользоваться омывателем ветрового стекла. Моторчик жужжит, а жидкость не брызгает! Долила бутылку воды в бачок — не помогло. И только Машин одноклассник сразу догадался, в чем причина.

Мы получили много писем-ответов, но, к сожалению, далеко не все наши читатели мыслили в верном направлении. Например, один предположил, что «свежеокрашенные и покрытые лаком элементы подвергались полировке, осадок от финишного полироля мог забить жиклеры омывателя, поэтому жидкость не подавалась на стекло».

Но если жидкость не подавалась, откуда же взялась сырость, о которой сказал одноклассник?

Другой читатель начал размышлять правильно, но выводы сделал неверные: «При сборке системы неправильно подключили электрический клапан, определяющий направление движения жидкости — на ветровое стекло или на стекло пятой двери». Клапаны Самары упомянуты в задаче только для того, чтобы напомнить, как проблему распределения потоков жидкости решал много лет назад отечественный автопром. Омывайку из бачка подавал один насос, а пара клапанов распределяла потоки — на ветровое стекло или на заднее.

Но у Креты таких клапанов в системе ­стеклоомывателей нет!

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Ближе подошел к разгадке читатель, который вспомнил про «моторчик омывателя, который при вращении в одну сторону подает воду на ветровое стекло, а при вращении в другую — на заднее. При ремонте сняли бачок омывателя, а потом, устанавливая его на прежнее место, неправильно присоединили проводá к моторчику. При попытке побрызгать на ветровое стекло омывающая жидкость подавалась на заднее. Исправить эту ошибку очень просто, достаточно поменять местами проводá на моторчике омывателя».

Друзья, а теперь вспомните, видели ли вы на каком-нибудь современном автомобиле разъем, который можно было бы защелкнуть неправильно…

Даже в тех случаях, когда полярность питания (например, лампы указателей поворота) или сигнала (например, провóдка датчика АБС) абсолютно не важна, применяют разъемы, которые можно собрать только в одном положении. Оно определяется расположением защелки и направляющими выступами, которыми снабжены все современные разъемы.

А теперь приводим безукоризненно правильный ответ на задачу. Чтобы прийти к нему, автор письма выстроил цепочку логических умозаключений.

В автомобиле Hyundai Creta бачок омывателя расположен за передним бампером, чуть ниже правого крыла. При ремонте сервисмены поменяли бампер и крыло. Однако в условии задачи не сказано, какие конкретно — передние или задние. Но, поскольку при ударе сзади в бок одним поврежденным бампером не обошлось бы, а крыло там несъемное (так просто не поменяешь), речь идет о передней части автомобиля.

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Далее очевидно, что рука ремонтника касалась бачка омывателя. Сказать, что бачок забыли поставить/подключить, никак нельзя — Маша его видела, доливала воду, моторчик жужжал… Может, бачок треснул при ударе? Но Маша точно заметила бы, что жидкость растекается под ногами.

Помощь отца ничего не дала: он не знал, что на бачке омывателя стоит только один моторчик — для омывания и заднего стекла, и переднего. В зависимости от полярности питания он вращается по часовой стрелке или против нее. При этом центробежный насос будет подавать жидкость в соответствующий штуцер и далее в трубки переднего или заднего стекла.

Перепутать полярность на моторчике конструктивно невозможно, а вот трубки поменять местами — запросто. А так как мастерá часто забывают проверять автомобиль перед выдачей клиенту, то об оказии с перепутанными трубками омывателя Маша узнала только от одноклассника.

Проходя по двору, тот увидел, как жидкость льется из форсунки заднего стекла при работающих передних дворниках и выключенном заднем. Поэтому быстро определил причину и подсказал своей подруге: «Машка, хорош сырость разводить! У тебя же трубки омывателя местами перепутаны, и ты поливаешь не то стекло».

Всем участникам конкурса спасибо. Олега Леонова поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla видеорегистратор с радар-детектором Playme Turbo.