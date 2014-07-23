Материалы по теме Вопросы и ответы про моторные масла Здравствуйте! Решил воспользоваться возможностью задать вопрос. Сейчас у меня залито в двигателе масло полусинтетика МОБИЛ 10W40. Хочу снова перейти на синтетику ЛУКОЙЛ 5W40.

Вопросы такие: Можно ли, слив старую полусинтетику, сразу залить синтетику, без промывки двигателя промывочным маслом? Если промывать, то промывочное масло ЛУКОЙЛ — минеральное (по крайней мере, так написано на канистре), а как же тогда после промывки минеральным промывочным маслом заливать синтетику? Я, конечно, понимаю, что промывать лучше тем же, что будешь заливать, но ведь и сэкономить хочется, не так уж я и богат! И еще вопрос: можно ли в синтетику ЛУКОЙЛ 5W40 доливать полусинтетику МОБИЛ 10W40? Опять же я понимаю, что скорей всего нежелательно, но все же что будет, если это делать? СПАСИБО!



P.S.: Автомобиль Лансер X; 1.5 л; 2010 г.; пробег 116 000 км; покупал новую в автосалоне; у двигателя жор масла, но эта проблема с движками 1.5 л вроде всем известна (собственно, поэтому и экспериментирую с маслами, чтоб поменьше на долив тратиться). (Леонид) Михаил Колодочкин: — Прежде всего желательно понять, что именно вы хотите изменить — вязкость масла, имя производителя или состав смазочного материала? В своем вопросе вы объединили все эти критерии в один. Надо полагать, что в первую очередь вас волнует проблема «мыть или не мыть мотор» после такой замены. Но и тут возникает неясность: а чем вызвана замена? Масло уже отходило положенный срок или нет?



В общем случае, по моему разумению, надо поступать так. Если вы меняете одно масло на другое, примерно такое же, то мыть мотор необязательно. А вот если вы делаете «шаг вперед», переходя, к примеру, с полусинтетики на синтетику, то тут лучше не экономить на банных процедурах. При этом исполины духа в процессе мойки иногда на последнем этапе жертвуют литром нового масла, чтобы оно помогло окончательно удалить остатки старого продукта.



Кстати, а зачем вам подливать в синтетику полусинтетику, если вы от нее хотите избавиться? Желание сэкономить понятно, конечно же, но звучит все это немножко странно. Все-таки лучше верить в одного бога…

Материалы по теме Когда надо мыть двигатель, а когда — вредно! Советы эксперта Здравствуйте, журнал «За рулем»! У меня Гранта 2013 г. с АКП, дв. 21126, установлено ГБО на пробеге 3000 км, сейчас пробег 26 000 км, брал сновья, на пробеге 5000 км установлен бортовой компьютер Штат для контроля температуры двигателя и ошибок. За время эксплуатации в период с 15 000 по 25 000 км вышли из строя по очереди все 4 катушки зажигания (с завода были СОАТЭ, заменил также на СОАТЭ), также заодно менял свечи несколько раз. Теперь вопрос: когда катушки у меня выходят из строя, то двигатель начинает троить, трясется, не тянет, помогала только замена катушки, но при этом у меня никогда не загорался check engine по этому поводу и БК Штат тоже не показывает коды ошибок. С чем это связано? Хотя на Drive2 я наблюдаю, у всех в этом случае загорается check engine и БК Штат выдает код ошибки, там ни разу никто не писал, что check engine не загорелся. Вообще, у меня check engine загорался всего один раз, но не по поводу системы зажигания, значит лампа check engine исправна. Также БК Штат регулярно раз в 2 месяца обнаруживает другие ошибки, но check engine при этом не загорается. Но больше всего меня интересует, почему лампа check engine и БК Штат никогда не реагируют на пропуски в системе зажигания? (Максим) Алексей Ревин:



— Возможно, дело в прошивке блока управления двигателем. Ведь завод ее меняет порой по нескольку раз в год. Совершенно не факт, что у коллег с Drive2 точно такая же прошивка, как у вашего автомобиля. У вас относительно редкая версия с АКП, да еще установщики газового оборудования могли в мозгах машины покопаться. Вероятно, они сделали это для того, чтобы ошибка по пропускам зажигания не появлялась при каждом переключении вида топлива. Ведь «газовщикам» невыгодны будут претензии от каждого пользователя по поводу ежедневных ошибок.

Материалы по теме Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?! Добрый день! Преселективная коробка передач у Киа и Хёндэ имеет смазку или, как у большинства моделей VW, работает «на сухую»? (Александр) Алексей Ревин:



— К сожалению, производитель пошел по более дешевому пути и стал применять на автомобилях коробку с двумя сухими сцеплениями. Конструкция показала себя относительно пригодной для Kia Ceed, но на Kia Sportage с такими коробками передач часть обладателей все же попадает на замену сцеплений на пробегах свыше 50–70 тысяч км. Так что, «грабли» VW продолжают победоносное шествие по миру автомобилей.

Материалы по теме Контраварийное вождение: 10 полезных уроков Добрый день! У нас в Томске есть Центр высшего водительского мастерства, в котором я прошел обучение по нескольким курсам.

На этих курсах преподаватель сказал, что на машине с автоматической коробкой передач правильнее ездить, работая двумя ногами, правая нога — газ, левая — тормоз. Когда проходил обучение в Центре, ездил на Хёндэ Гетц, и на нем работать двумя ногами было удобно. Теперь пересел на Фольксваген Поло, и здесь педаль тормоза сильно смещена вправо. Поэтому при управлении автомобилем и при использовании обеих ног часто пятки ног находят друг на друга. В общем, на Поло ездить, работая двумя ногами, не очень удобно. В этой связи вопрос: как все-таки правильно управлять автомобилем с АКП — использовать обе ноги или одну?

С уважением, Андрей, г. Томск Михаил Колодочкин:



— Ваш вопрос сильно удивил, потому что мне мысли о подобной манере повседневной езды не приходили в голову. Поэтому решил проконсультироваться у давнего коллеги, Вадима Крючкова, с которым работал около 20 лет. Он — автоспортсмен и, как говорится, в теме.

Ответ такой: забудьте про подобные советы! АКП для того и создавали, чтобы водитель как можно реже вмешивался в управление машиной и, что называется, жил в свое удовольствие. Режим частичного торможения при одновременной подаче топлива изредка применяется при прохождении сложных обледенелых участков с перепадами высот, но речь идет о механических коробках. В современной жизни от спорта заимствуется все меньше приемов, поскольку автомобили, насыщенные разного рода системами, давно «думают» за водителя, облегчая его существование. И даже если кто-то из спортсменов иногда и применяет подобный стиль езды, вам он точно ни к чему.

В общем, вердикт такой: управляйте правой ногой! Удачи на дорогах.

Материалы по теме Коробка передач дергается — почему и что делать? Добрый день! Такая проблема: автомобиль Volkswagen Passat B6, автомат, двигатель 1.8, бензин, турбированный, пробег 167 000 км. Эксплуатирую его десятый год. При движении накатом при нажатии на педаль газа ощущается люфт и как следствие небольшой рывок. При торможении тоже чувствуется люфт. Также при движении со скоростью более 100 км/ч по очень хорошему асфальту ощущается мелкая дрожь передней части авто. Колеса отбалансированы, ШРУСы в порядке. Как выяснить, в чем неисправность? С уважением, Виталий Алексей Ревин:



— Возможно, у вашего автомобиля большой люфт соединения корпуса внутреннего шарнира привода с коробкой передач. Изношенное шлицевое соединение может давать некую свободу корпусу внутреннего шарнира, воспринимаемую и как зазор в трансмиссии, и позволяющую сместиться оси шарнира и всего привода по радиусу, что может вызывать дисбаланс и вибрацию (дрожь) на скорости.

Материалы по теме Почему нельзя менять обычную лампу на светодиодную? Добрый день! Прочитал статью, где тестировали светодиодные лампы вместо галогеновых на примере фары от Лады Калины. Все лампы провалились, но возник вопрос: а как поведут себя эти лампы в линзованной оптике?

С уважением, Сергей



Алексей Ревин:



— В принципе, каждая фара требует испытания с каждой лампой. Эта пара должна обеспечивать правильное светораспределение, разумный компромисс между небольшим ослеплением водителя встречного транспорта и обеспечением достойной обзорности. Так вот, все дело в том, что автопроизводители все свои фары доводят до ума (до нормативов) как раз со стандартной галогеновой лампой. Поэтому такая пара всегда легитимна. А линейки светодиодов, поверьте, все еще не совсем повторяют форму спирали накаливания в галогенке. Были лампы, которые показали почти хороший результат, но хотя бы один параметр выходил за нормативы. Плюс опасность лишиться водительского удостоверения, потому что властями светодиоды не одобрены. Я нашел в архиве массу судебных решений, где за применение именно светодиодных источников головного света лишали ВУ.

Материалы по теме Как протопить салон автомобиля. Инструкция ЗР Добрый день! Сейчас очень много самоделок на Ютубе и дешевых китайских обогревателей салона для зимней эксплуатации автомобилей в холодных регионах. На Ваш взгляд, есть ли готовый нормальный прибор в продаже либо как его изготовить самостоятельно из подручных материалов в дополнение к штатному для быстрого прогрева салона зимой, например для ВАЗ-2114? С уважением, Олег, г. Тольятти Михаил Колодочкин:



— Честно говоря, нам непонятно, чем вызвана подобная необходимость? Неужели в Тольятти зимой так холодно, и неужели «вазики» так плохо греются на морозе? Если именно в вашей машине почему-то холодно, то это, на наш взгляд, говорит скорее о каких-то проблемах в ее штатных системах, а потому именно им и нужно уделить внимание. ВАЗ можно ругать за многое, но уж печка-то в нем всегда грела нормально!



Что касается дешевых обогревателей, а тем более самоделок, то через наши руки проходило множество электрических поделок, обещавших после втыкания штекера в гнездо прикуривателя повысить температуру в салоне. Все исправно потребляли ток, разряжали батареи и… и, в общем-то, всё. Чтобы реально помогать штатной печке, заявленных 200–300 Вт категорически недостаточно, а большего слабенькие устройства, питающиеся от гнезда 12В, и не обещают. А разного рода «вебасто» и им подобные изделия дешевыми не назовешь. Поэтому повторяем свою рекомендацию: заняться штатной печкой.

Материалы по теме Можно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит? Вариаторы — это свинья, подложенная автомобилистам от производителей? (Андрей)



Алексей Ревин:



— Вариаторы — это только одно из звеньев в длинной цепи всех тех решений, которые применяют автопроизводители в борьбе с долговечностью автомобиля. Да, именно так: если раньше боролись за увеличение ресурса всех-всех деталей и узлов автомобиля, то сейчас прямо-таки заметны технические решения, которые позволяют автомобилю отъездить гарантийный срок и, может быть, еще чуть-чуть. Перечислю лишь некоторые решения, явно не способствующие достижениям миллионных пробегов. DSG, вариаторы, малокубатурные передутые двигатели, тонкий слой и слабые (водорастворимые) краски на кузове, да и размещение топливного фильтра в баке — подлость по отношению к массовому потребителю.

Материалы по теме Как узаконить переоборудованный автомобиль? Отвечает НАМИ Прошу Вас разъяснить вопрос, касающийся газовой установки на автомобили корейского производства. Цены на горючее растут, а газ — это единственная альтернатива в сложившейся ситуации. И если газ, то какой и какая установка? С уважением! (Андрей) Алексей Ревин:



— Разницы между установкой на корейские или европейские автомобили газового оборудования нет. Газовая установка может использовать сжатый либо сжиженный газ. Системы заметно отличаются по конструкции, а принять решение о том, какая приемлема лично для вас, поможет выяснение ситуации с заправками в вашем регионе. Сжатый газ в принципе перспективнее, но ситуация с заправками очень во многих регионах мешает массовому распространению автомобилей с такими системами. И не забывайте о не очень простом процессе узаконивания установленного оборудования. Так что, надо оценить свои пробеги и посчитать реальную экономию от применения газового топлива.

Материалы по теме Лучшие автомобильные аккумуляторы — выбор ЗР Добрый день! У меня Логан-2 с так называемым «кальциевым» аккумулятором. Что только не пришлось слышать и читать про эти самые аккумуляторы! И заряжать их надо 2 раза в месяц, и разряд они не переносят, и зарядное устройство им подавай особенное, программируемое (а мое обычное жигулевское их убьет).



Что из всего этого правда? Как правильно эксплуатировать и как правильно (и надо ли) подзаряжать кальциевые батареи? Нужно ли особое зарядное устройство?



Спасибо. С уважением, Геннадий Михаил Колодочкин:



— Сразу скажу главное: все батареи стартерные по своей сути — свинцовые, а не кальциевые! Конечно, значки типа Ca (а то и Ca — Ca) на автомобильных аккумуляторах встречаются повсеместно, но согласитесь, что масса батарей при этом почему-то не уменьшается, хотя кальций гораздо легче свинца. Виновата, как водится, назойливая реклама. А на практике речь идет о небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого делают пластины АКБ. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са — Са». Такие батареи при прочих равных условиях реже закипают, что важно для необслуживаемых АКБ. Кроме того, у таких батарей меньше саморазряд при хранении.



Сказки про то, что такие аккумуляторы надо заряжать дважды в месяц, предлагаю забыть как несмешные и ненужные. Повторяю — это обычные свинцовые батареи, а не какие-то марсианские. Каких-либо особенностей их заряда выискивать не стоит.

Материалы по теме Накачка шин азотом и еще 7 разводок на шиномонтаже Доброе утро! Недавно на арматуре проткнул изнутри сбоку шину. Шина относительно новая, откатались только один летний сезон, сейчас идет второй. В шиномонтаже посоветовали заварить порез и дальше ездить, причем шину можно ставить как на переднюю часть машины, так и назад. Запаска у меня другого производителя. А теперь собственно вопрос — как бы вы поступили на моем месте? (А.К.) Алексей Ревин:



— Боковые повреждения шин размером более 2–4 мм крайне опасны. Конечно, все зависит от финансовых возможностей, но я бы заменил пару колес в том случае, если не получается докупить одну шину. Менее безопасно использовать такую «леченую» шину только на задней оси и при условии, что вы ездите по ПДД + 15 км/ч и не более. Ну а на передке ее может эксплуатировать только безрассудный человек. Кстати, желательно собрать шину так, чтобы дефект оказался на наружной стороне и его можно было контролировать…

Материалы по теме 10 простых способов защититься от угона и кражи Добрый день. В конце февраля приобрел себе Ладу Весту SW. Решил сразу поставить себе защиту на руль. Мой выбор пал на «Гарант Бастион», тот, что устанавливается вместо штатного замка зажигания. Т.к. в автосалоне такой не предлагали, решил установить самостоятельно. Все было нормально до определенного момента. Я так понимаю, в качестве защиты в комплекте прилагались две срывные гайки, которые устанавливаются вместо заводских на шпильки для крепления вала рулевого механизма. Я открутил заводские гайки и стал затягивать срывные. Только гайка не сорвалась, а сломалась шпилька. Видимо, шпильки на заводе ставят плохого качества, вторую ставить не стал и пытаться. Подскажите — что теперь делать? Предъявлять претензию дилеру, думаю, бесполезно. Может, эту шпильку можно самостоятельно заменить? Страшно туда лезть, вдруг еще что сломается... (Евгений) Михаил Колодочкин:



— Согласитесь, что дилер в подобных неприятностях точно не виноват. Он тут же сошлется на неквалифицированное вмешательство в конструкцию и, конечно, не будет ремонтировать по гарантии. Поэтому мой совет — ищите способ заменить заводскую шпильку: другого пути все равно нет. Способы замены есть — нарезать резьбу в теле старой шпильки под другую или, скажем, высверлить ее совсем, заменив на подходящий болт. Но при этом все-таки лучше обратиться в мастерскую, где подобная операция не вызовет сложностей. А заодно можно будет и «Бастион» установить…

Материалы по теме Стартер крутит, но мотор не заводится Здравствуйте. Когда завожу свой Пежо 308 после ночного простоя, в течение примерно 1 секунды из-под капота идет жужжание. После стоянок менее 2 часов такого не наблюдается. Что это? Стартер? Что с ним не так? Заранее спасибо. (Хома)



Михаил Колодочкин:



— Извините, но все-таки хотелось бы уточнить ситуацию. Когда именно идет жужжание — во время работы стартера? Вы его слышите непосредственно из салона? Или оно доносится сразу после включения зажигания, но перед пуском мотора?



Согласитесь, что заочно довольно тяжело отвечать на подобные вопросы. В некоторых автомобилях жужжание может говорить о том, что система климат-контроля возвращает заслонки в исходное положение. Так что уточните, по возможности, вопрос: будем думать дальше.