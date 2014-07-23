Благодарим вас за активность и конкретику. В прошлый раз вы задали массу интересных вопросов, и наши эксперты ответили на них. Но тема эксплуатации неисчерпаема. Сегодня мы подготовили новую порцию полезных советов. Итак, вы спрашивали — мы, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин, вновь отвечаем!
Сейчас у меня залито в двигателе масло полусинтетика МОБИЛ 10W40. Хочу снова перейти на синтетику ЛУКОЙЛ 5W40.
СПАСИБО!
Михаил Колодочкин:
— Прежде всего желательно понять, что именно вы хотите изменить — вязкость масла, имя производителя или состав смазочного материала? В своем вопросе вы объединили все эти критерии в один. Надо полагать, что в первую очередь вас волнует проблема «мыть или не мыть мотор» после такой замены. Но и тут возникает неясность: а чем вызвана замена? Масло уже отходило положенный срок или нет?
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У меня Гранта 2013 г. с АКП, дв. 21126, установлено ГБО на пробеге 3000 км, сейчас пробег 26 000 км, брал сновья, на пробеге 5000 км установлен бортовой компьютер Штат для контроля температуры двигателя и ошибок.
За время эксплуатации в период с 15 000 по 25 000 км вышли из строя по очереди все 4 катушки зажигания (с завода были СОАТЭ, заменил также на СОАТЭ), также заодно менял свечи несколько раз. Теперь вопрос: когда катушки у меня выходят из строя, то двигатель начинает троить, трясется, не тянет, помогала только замена катушки, но при этом у меня никогда не загорался check engine по этому поводу и БК Штат тоже не показывает коды ошибок. С чем это связано? Хотя на Drive2 я наблюдаю, у всех в этом случае загорается check engine и БК Штат выдает код ошибки, там ни разу никто не писал, что check engine не загорелся.
Вообще, у меня check engine загорался всего один раз, но не по поводу системы зажигания, значит лампа check engine исправна. Также БК Штат регулярно раз в 2 месяца обнаруживает другие ошибки, но check engine при этом не загорается. Но больше всего меня интересует, почему лампа check engine и БК Штат никогда не реагируют на пропуски в системе зажигания? (Максим)Алексей Ревин:
— Возможно, дело в прошивке блока управления двигателем. Ведь завод ее меняет порой по нескольку раз в год. Совершенно не факт, что у коллег с Drive2 точно такая же прошивка, как у вашего автомобиля. У вас относительно редкая версия с АКП, да еще установщики газового оборудования могли в мозгах машины покопаться. Вероятно, они сделали это для того, чтобы ошибка по пропускам зажигания не появлялась при каждом переключении вида топлива. Ведь «газовщикам» невыгодны будут претензии от каждого пользователя по поводу ежедневных ошибок.
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Материалы по темеВариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?!
Преселективная коробка передач у Киа и Хёндэ имеет смазку или, как у большинства моделей VW, работает «на сухую»? (Александр)Алексей Ревин:
— К сожалению, производитель пошел по более дешевому пути и стал применять на автомобилях коробку с двумя сухими сцеплениями. Конструкция показала себя относительно пригодной для Kia Ceed, но на Kia Sportage с такими коробками передач часть обладателей все же попадает на замену сцеплений на пробегах свыше 50–70 тысяч км. Так что, «грабли» VW продолжают победоносное шествие по миру автомобилей.
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Материалы по темеКонтраварийное вождение: 10 полезных уроков
У нас в Томске есть Центр высшего водительского мастерства, в котором я прошел обучение по нескольким курсам.
— Ваш вопрос сильно удивил, потому что мне мысли о подобной манере повседневной езды не приходили в голову. Поэтому решил проконсультироваться у давнего коллеги, Вадима Крючкова, с которым работал около 20 лет. Он — автоспортсмен и, как говорится, в теме.
Ответ такой: забудьте про подобные советы! АКП для того и создавали, чтобы водитель как можно реже вмешивался в управление машиной и, что называется, жил в свое удовольствие. Режим частичного торможения при одновременной подаче топлива изредка применяется при прохождении сложных обледенелых участков с перепадами высот, но речь идет о механических коробках. В современной жизни от спорта заимствуется все меньше приемов, поскольку автомобили, насыщенные разного рода системами, давно «думают» за водителя, облегчая его существование. И даже если кто-то из спортсменов иногда и применяет подобный стиль езды, вам он точно ни к чему.
В общем, вердикт такой: управляйте правой ногой! Удачи на дорогах.
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Материалы по темеКоробка передач дергается — почему и что делать?
Добрый день!
Такая проблема: автомобиль Volkswagen Passat B6, автомат, двигатель 1.8, бензин, турбированный, пробег 167 000 км. Эксплуатирую его десятый год. При движении накатом при нажатии на педаль газа ощущается люфт и как следствие небольшой рывок. При торможении тоже чувствуется люфт. Также при движении со скоростью более 100 км/ч по очень хорошему асфальту ощущается мелкая дрожь передней части авто. Колеса отбалансированы, ШРУСы в порядке. Как выяснить, в чем неисправность?
С уважением, ВиталийАлексей Ревин:
— Возможно, у вашего автомобиля большой люфт соединения корпуса внутреннего шарнира привода с коробкой передач. Изношенное шлицевое соединение может давать некую свободу корпусу внутреннего шарнира, воспринимаемую и как зазор в трансмиссии, и позволяющую сместиться оси шарнира и всего привода по радиусу, что может вызывать дисбаланс и вибрацию (дрожь) на скорости.
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Материалы по темеПочему нельзя менять обычную лампу на светодиодную?
С уважением, Сергей
Алексей Ревин:
— В принципе, каждая фара требует испытания с каждой лампой. Эта пара должна обеспечивать правильное светораспределение, разумный компромисс между небольшим ослеплением водителя встречного транспорта и обеспечением достойной обзорности. Так вот, все дело в том, что автопроизводители все свои фары доводят до ума (до нормативов) как раз со стандартной галогеновой лампой. Поэтому такая пара всегда легитимна. А линейки светодиодов, поверьте, все еще не совсем повторяют форму спирали накаливания в галогенке. Были лампы, которые показали почти хороший результат, но хотя бы один параметр выходил за нормативы. Плюс опасность лишиться водительского удостоверения, потому что властями светодиоды не одобрены. Я нашел в архиве массу судебных решений, где за применение именно светодиодных источников головного света лишали ВУ.
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Материалы по темеЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ПОЧЕМУ... из выхлопной трубы валит черный дым?
У меня автомобиль Джили МК Кросс, пробег 250 000 км. Внезапно увеличился расход моторного масла, где-то 1 л на 1000 км. Поменял для профилактики маслосъемные колпачки, клапан на клапанной крышке. Компрессия в цилиндрах 11–11.5. Подтеков масла нет. Скажите, пожалуйста, какие могут быть причины увеличения расхода моторного масла?
Спасибо за уделенное время и внимание. (Максим)Алексей Ревин:
— Вообще-то, пробег вашего автомобиля без капитального ремонта двигателя для нынешнего «одноразового» автопрома весьма неплох. Видимо, цилиндропоршневая группа уже изрядно изношена; возможно, кольца несколько подзалегли в канавках. Отсюда и большой расход масла. А пристойные значения компрессии получаются как раз потому, что это масло на стенках цилиндров создает некоторое уплотнение поршня. Рекомендации: осмотреть поверхность цилиндров эндоскопом; попробовать безразборную раскоксовку колец. Если не поможет — полная разборка и дефектовка двигателя с последующим ремонтом.
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Материалы по темеКак протопить салон автомобиля. Инструкция ЗР
С уважением, Олег, г. ТольяттиМихаил Колодочкин:
— Честно говоря, нам непонятно, чем вызвана подобная необходимость? Неужели в Тольятти зимой так холодно, и неужели «вазики» так плохо греются на морозе? Если именно в вашей машине почему-то холодно, то это, на наш взгляд, говорит скорее о каких-то проблемах в ее штатных системах, а потому именно им и нужно уделить внимание. ВАЗ можно ругать за многое, но уж печка-то в нем всегда грела нормально!
Что касается дешевых обогревателей, а тем более самоделок, то через наши руки проходило множество электрических поделок, обещавших после втыкания штекера в гнездо прикуривателя повысить температуру в салоне. Все исправно потребляли ток, разряжали батареи и… и, в общем-то, всё. Чтобы реально помогать штатной печке, заявленных 200–300 Вт категорически недостаточно, а большего слабенькие устройства, питающиеся от гнезда 12В, и не обещают. А разного рода «вебасто» и им подобные изделия дешевыми не назовешь. Поэтому повторяем свою рекомендацию: заняться штатной печкой.
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Материалы по темеМожно ли отремонтировать вариатор? И сколько это стоит?
Алексей Ревин:
— Вариаторы — это только одно из звеньев в длинной цепи всех тех решений, которые применяют автопроизводители в борьбе с долговечностью автомобиля. Да, именно так: если раньше боролись за увеличение ресурса всех-всех деталей и узлов автомобиля, то сейчас прямо-таки заметны технические решения, которые позволяют автомобилю отъездить гарантийный срок и, может быть, еще чуть-чуть. Перечислю лишь некоторые решения, явно не способствующие достижениям миллионных пробегов. DSG, вариаторы, малокубатурные передутые двигатели, тонкий слой и слабые (водорастворимые) краски на кузове, да и размещение топливного фильтра в баке — подлость по отношению к массовому потребителю.
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Материалы по темеКак узаконить переоборудованный автомобиль? Отвечает НАМИ
С уважением! (Андрей)Алексей Ревин:
— Разницы между установкой на корейские или европейские автомобили газового оборудования нет. Газовая установка может использовать сжатый либо сжиженный газ. Системы заметно отличаются по конструкции, а принять решение о том, какая приемлема лично для вас, поможет выяснение ситуации с заправками в вашем регионе. Сжатый газ в принципе перспективнее, но ситуация с заправками очень во многих регионах мешает массовому распространению автомобилей с такими системами. И не забывайте о не очень простом процессе узаконивания установленного оборудования. Так что, надо оценить свои пробеги и посчитать реальную экономию от применения газового топлива.
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Материалы по темеЛучшие автомобильные аккумуляторы — выбор ЗР
У меня Логан-2 с так называемым «кальциевым» аккумулятором. Что только не пришлось слышать и читать про эти самые аккумуляторы! И заряжать их надо 2 раза в месяц, и разряд они не переносят, и зарядное устройство им подавай особенное, программируемое (а мое обычное жигулевское их убьет).
— Сразу скажу главное: все батареи стартерные по своей сути — свинцовые, а не кальциевые! Конечно, значки типа Ca (а то и Ca — Ca) на автомобильных аккумуляторах встречаются повсеместно, но согласитесь, что масса батарей при этом почему-то не уменьшается, хотя кальций гораздо легче свинца. Виновата, как водится, назойливая реклама. А на практике речь идет о небольших (доли или единицы процента) добавках кальция в сплав, из которого делают пластины АКБ. Если его добавляют и в положительные, и в отрицательные электроды, то и получается то самое «Са — Са». Такие батареи при прочих равных условиях реже закипают, что важно для необслуживаемых АКБ. Кроме того, у таких батарей меньше саморазряд при хранении.
Сказки про то, что такие аккумуляторы надо заряжать дважды в месяц, предлагаю забыть как несмешные и ненужные. Повторяю — это обычные свинцовые батареи, а не какие-то марсианские. Каких-либо особенностей их заряда выискивать не стоит.
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Материалы по темеНакачка шин азотом и еще 7 разводок на шиномонтаже
Недавно на арматуре проткнул изнутри сбоку шину. Шина относительно новая, откатались только один летний сезон, сейчас идет второй. В шиномонтаже посоветовали заварить порез и дальше ездить, причем шину можно ставить как на переднюю часть машины, так и назад. Запаска у меня другого производителя. А теперь собственно вопрос — как бы вы поступили на моем месте? (А.К.)Алексей Ревин:
— Боковые повреждения шин размером более 2–4 мм крайне опасны. Конечно, все зависит от финансовых возможностей, но я бы заменил пару колес в том случае, если не получается докупить одну шину. Менее безопасно использовать такую «леченую» шину только на задней оси и при условии, что вы ездите по ПДД + 15 км/ч и не более. Ну а на передке ее может эксплуатировать только безрассудный человек. Кстати, желательно собрать шину так, чтобы дефект оказался на наружной стороне и его можно было контролировать…
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Материалы по теме10 простых способов защититься от угона и кражи
В конце февраля приобрел себе Ладу Весту SW. Решил сразу поставить себе защиту на руль. Мой выбор пал на «Гарант Бастион», тот, что устанавливается вместо штатного замка зажигания. Т.к. в автосалоне такой не предлагали, решил установить самостоятельно. Все было нормально до определенного момента. Я так понимаю, в качестве защиты в комплекте прилагались две срывные гайки, которые устанавливаются вместо заводских на шпильки для крепления вала рулевого механизма. Я открутил заводские гайки и стал затягивать срывные. Только гайка не сорвалась, а сломалась шпилька. Видимо, шпильки на заводе ставят плохого качества, вторую ставить не стал и пытаться.
Подскажите — что теперь делать? Предъявлять претензию дилеру, думаю, бесполезно. Может, эту шпильку можно самостоятельно заменить? Страшно туда лезть, вдруг еще что сломается... (Евгений)Михаил Колодочкин:
— Согласитесь, что дилер в подобных неприятностях точно не виноват. Он тут же сошлется на неквалифицированное вмешательство в конструкцию и, конечно, не будет ремонтировать по гарантии. Поэтому мой совет — ищите способ заменить заводскую шпильку: другого пути все равно нет. Способы замены есть — нарезать резьбу в теле старой шпильки под другую или, скажем, высверлить ее совсем, заменив на подходящий болт. Но при этом все-таки лучше обратиться в мастерскую, где подобная операция не вызовет сложностей. А заодно можно будет и «Бастион» установить…
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Материалы по темеСтартер крутит, но мотор не заводится
Михаил Колодочкин:
— Извините, но все-таки хотелось бы уточнить ситуацию. Когда именно идет жужжание — во время работы стартера? Вы его слышите непосредственно из салона? Или оно доносится сразу после включения зажигания, но перед пуском мотора?
Согласитесь, что заочно довольно тяжело отвечать на подобные вопросы. В некоторых автомобилях жужжание может говорить о том, что система климат-контроля возвращает заслонки в исходное положение. Так что уточните, по возможности, вопрос: будем думать дальше.
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Материалы по темеС какими неисправностями можно ездить, а с какими нет?
Имеется Seat Leon (2014 г.), TSI 1.8 (180 сил), 6МТ.
На 55 000 км выскочила ошибка check engine, диагностика показала ошибка положения заслонок во впускном тракте. Разбор коллектора стоит около 20 000 руб. у неофициального дилера, но прогноз мастера — замена. Замена стоит около 60 000 тыс. руб., у официального дилера — 120 000 + работа. Мастер также сказал, что можно ездить с этой ошибкой, кроме повышенного расхода и ухудшения динамики, ничего произойти не может. Сейчас на одометре уже 65 000 км, изменений не заметно.
Вопрос — можно ли так ездить дальше? Планирую эксплуатировать авто до 90–100 тыс км. В год проезжаю около 12 000 км. Также по поводу ресурса мотора мастер сказал, что мотор одноразовый, и как только угар масла будет больше 0,5 литра на 1000 км, нужно срочно продавать. А пока угара нет, можно не беспокоиться. Так ли это? Спасибо! (Дмитрий)
Алексей Ревин:
— С такой неисправностью ездить можно, но ощущения от езды на неисправном автомобиле, конечно, не самые приятные. Можно попробовать поискать впускной трубопровод на разборках. И самое важное, постараться не ездить с горящей лампой check engine, потому что если в данный момент она горит из-за известного и не очень опасного дефекта, то завтра может появиться еще неисправность, и, возможно, более серьезная, но вы о ней не узнаете. Лампа-то уже «занята»...
Двигатель действительно не относится к сверхресурным агрегатам, и при росте расхода масла от машины стоит избавиться.
P.S. Редакция «За рулем» благодарит вас за проявленный интерес. Диалог с нашими экспертами будет продолжен.
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