Большой болотный тест вездехода Трэкол-39294. И вплавь, и ползком

Трэкол-39294 — самый массовый российский вездеход на шинах низкого давления. Такие трехосники работают в самых дальних уголках России, в Казахстане, Узбекистане и даже в Люксембурге, а теперь вот в Африку собрались. При этом отзывы разные: одни хвалят машину, другие ругают. «За рулем» разобрался, что к чему.

Вездеход Трэкол-39294. Каждая шина размерностью 1350×700–533 стоит 21 600 рублей. Рисунок протектора типа «елочка» предназначен для движения по грязи и глине. Масса покрышки — 51 кг. Лебедка с электроприводом — дополнительное оборудование за 39 000 рублей.

Машину с длинным индексом 39294 компания «Трэкол», базирующаяся в подмосковных Люберцах, показала еще в 2005 году. За прошедшее время вездеход прошел не одну модернизацию. Меняли дизайн кузова, добавляли опции и оборудование. Трехосники работают в самых дальних уголках нашей страны, несут службу в МЧС России, известны в Казахстане и Узбекистане.

Круговой обзор

Этот Трэкол всего пару дней назад выехал из сборочного цеха и вскоре отправится на Север. Перед тем как машина уйдет заказчику, она должна пройти обязательный цикл проверки узлов и агрегатов в тестовом заезде. На него-то я и напросился.

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Исполин длиной почти шесть метров и высотой под три метра — словно скала. Обходя машину, провожу рукой по кузову. Он стеклопластиковый, сделан из сэндвич-панелей. Пространство между внешней и внутренней оболочками заполнено пенополистиролом. Такой кузов держит тепло даже в лютый 45‑градусный мороз.

Рама — собственной разработки и производства. Она сварная, состоит из двух лонжеронов в виде швеллеров переменного сечения, соединенных поперечинами.

Под брюхом самое интересное — мосты собственной разработки на базе агрегатов УАЗа и ГАЗа. В процессе испытаний и доводки инженеры «Трэкола» столкнулись с целым букетом проблем — сворачиванием валов, обрывом цапф, поломкой наружного подшипника ступицы. Потому вал ведомой шестерни усилили, разработали усиленную ступицу и цапфу под подшипники ступиц от ГАЗели. На все колеса установили дисковые тормоза с суппортами от Соболя и тормозными дисками от УАЗа.

Передняя панель от ГАЗели хорошо вписана в интерьер. Рулевую колонку (она тоже газелевская) можно регулировать по углу наклона. Кресла, обтянутые кожзамом, снабжены обогревом.

Нареканий в адрес панели приборов, позаимствованной у ГАЗели, нет.

Назначение верхних клавиш (слева направо): привод лебедки, принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя, компрессор накачки шин, дополнительный насос системы отопления, левый и правый фаро­искатели.

Манометр контроля давления в шинах смотрится брутально. Расположен он удачно: свернуть трудно, показания считывать легко.

Рычагом под креслом водителя регулируют давление в шинах.



Взявшись за ручку, пытаюсь открыть водительскую дверь. Удается не сразу: ручка и замок живут своей жизнью. Иногда дверь не желает закрываться, иногда — открываться. Ну хоть не отрывается, и на том спасибо.

На одном из интернет-форумов встретил жалобы на химический запах в салоне, потому долго принюхивался. Запаха не почувствовал. Нет даже знакомого с юности аромата новой вазовской «классики», так что дышать можно полной грудью.

Внутренняя отделка вездехода приятная. Пластик кузова прикрыт мягким ковролином, кресла водителя и пассажира, а также «диваны» в жилом модуле обтянуты кремовым кожзамом. Сиденья экипажа — с жесткими, неудобными рычажками регулировок. Профиль удачный, хорошая боковая поддержка. Есть обогрев и трехточечные ремни безопасности. Сидеть удобно, обзорность отличная. Лобовое стекло и боковые зеркала снабжены обогревом. Руль регулируется по углу наклона. Тугой фиксатор колонки словно намекает, что Трэкол — техника для мужчин, но эта мелочь не портит общего впечатления.

В жилом отсеке разместятся шесть человек. Для каждого есть поясные ремни безопасности и множество ручек. Вверху — светодиодная подсветка. Предусмотрено два отопителя салона.

Под «диваном» закреплен складной стол (его можно заказать за 7000 рублей).

Ползает и плавает

Прежде чем завести дизель Hyundai D4BH мощностью 99 л.с., мягко включить первую передачу 5-ступенчатой механики Dymos и надавить на газ, изучаю напоминалку, наклеенную на середину торпедо. Максимальная скорость по асфальту — 70 км/ч. Давление в шинах должно быть 0,6 атмосферы.

Спешить некуда, потому по шоссе еду не больше пятидесяти километров в час. Трэкол идет так, словно под кузовом шесть мягких подушек, а не колеса сверхнизкого давления размерностью 1350×700–533. Заявленный ресурс шин — 80 000 км при условии, что по твердым покрытиям будет пройдено не больше 15% пробега. Впрочем, вездеход — не для асфальта. Мосты тихоходные. Поскорее в поле!

Вездеход может взбираться на 30-градусные подъемы. Максимальный боковой крен — 20 градусов.

А вот здесь есть где разгуляться. Земля после дождя мягкая, грунтовки размыты. Стравливаю давление в шинах до 0,3 атмо­сферы: достаточно перевести рычаг под креслом водителя в положение «выпуск». На этом Трэколе стоит опционная система централизованной подкачки колес. Стоит немало — 79 000 рублей, зато регулировать давление в колесах можно не выходя из машины.

Дорожный просвет 490 мм и шины сверхнизкого давления помогают уверенно двигаться по рыхлым грунтам.

Осталось не запутаться в торчащих, как опята из пня, рычагах трансмиссии. Первым блокирую межосевой дифференциал, вторым включаю пониженную передачу, третьим подключаю задний мост.

Через грязь и рыхлую пашню вездеход идет легко, лишь чуть ерзает в наиболее вязких местах. Испытатели говорят, что самое важное — правильно выбрать давление в колесах. Именно от этого зависит проходимость.

Некоторые покупатели экономят на системе централизованной подкачки, и это вкупе с человеческой ленью играет злую шутку. Каждый раз выходить из вездехода и травить давление в шести шинах неохота, а потом ведь надо еще и накачать каждое колесо компрессором. Вот и выбирают некое усредненное давление. В итоге рано или поздно «садятся». Тут и начинаются стоны: машина «не едет», проходимость ни к черту. Бывает, и полуоси ломают — вместо максимальных 700 килограммов грузят в кузов тонну, а то и больше. Так что техника тут ни при чем. У меня возник вопрос лишь к пластиковым накладкам, прикрыва­ющим шланги подкачки колес. Прикручены они крепко, но долго ли проживут?

На десерт — водные процедуры. Включив клавишей на центральной консоли компрессор и переведя рычаг под креслом в положение «накачка», поднимаю давление в шинах до 0,4 атмосферы. Меня ждет озеро. ­

Мосты сделаны на базе узлов автомобилей УАЗ и ГАЗ. Общее передаточное отношение моста — 8,97. Полуоси и чулки мостов удлиненные, колесные редукторы — собственной разработки.

Раздаточных коробок у вездехода две, обе — от полноприводной ГАЗели, но доработанные. К задней раздаточной коробке (на фото) идет карданная передача от первичного вала передней раздаточной коробки.

Трансмиссионный стояночный тормоз — дисковый. Такой же применен на Трэколе‑39041, построенном на базе уазовского Хантера (ЗР, № 6, 2018).

Насос ГУР расположен под бампером, поэтому его защитили стальным швеллером.



Да, Трэкол — водоплавающий!

Заезжаю в воду и чувствую, как машина отталкивается от дна. Ватерлиния проходит по ободам дисков, так что до дверей вода не достает. Проемы герметичны, потопа в салоне можно не бояться.

По воде вездеход идет очень медленно, ведь поступательное движение Трэкола в этой модификации обеспечивают шины. Машина маневрирует поворотом передних колес и делает это так медленно, что я боюсь, как бы нас не развернуло к берегу бортом. Если планируете частенько спускаться на воду, лучше заказать водометный движитель за 135 000 рублей или транец за 7000 рублей для крепления обычного лодочного мотора.

Шины обеспечивают Трэколу плавучесть. Гребет он колесами, но можно установить водометный движитель или транец для крепления лодочного мотора.

Без границ

Трехосники Трэкол весьма популярны: в прошлом году выпустили 172 вездехода. А всего с 2005 года хозяев нашли около 1800 таких машин.

Базовая цена — от 3 130 000 рублей. Грузопассажирская модификация с тентованной платформой длиной 2,25 метра чуть дешевле: от 3 090 000 рублей. За надежный вездеход с хорошей проходимостью — немного.

Трэколы работают на буровых, на Крайнем Севере, есть поставки за границу. Один экземпляр трудится в Люксембурге, а недавно заказ сделала организация «Врачи без границ» — для работы в Африке. Интересно, справится ли Трэкол с тяжелыми песками?

Высокая проходимость, широкий список опций, удобный жилой отсек Ручки дверей живут своей жизнью, для регулировки передних сидений нужно иметь сноровку и силу