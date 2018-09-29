Первый серийный советский мотоцикл: история одной копии

Острая нехватка техники, требовавшейся для восстановления страны после Октябрьской революции, привела к появлению в 1920-х годах первого советского мотоцикла — Л-300. Наша галерея — попытка разобраться в истории возникновения двухколесного первенца.


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Первый серийный советский мотоцикл: история одной копии

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