Первый серийный советский мотоцикл: история одной копии

10 моделей Mitsubishi, которые не продают в России

За последние 10–15 лет глобальный модельный ряд Mitsubishi значительно поредел. Это связано как с негативной обстановкой в мировой экономике, так и с желанием самой компании сосредоточиться на кроссоверах и электромобилях. Однако если изучить модельный ассортимент марки на разных рынках, то все же можно наскрести с десяток интересных вариантов, которых нет в российских шоу-румах.