Почему Ларгус «захромал» после переобувки? Конкурс знатоков

За ответ на задачу № 126 «Температурная аномалия» (ЗР, № 7, 2018) москвич Сергей Рыбкин получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 129

Хромой Ларгус

Отдал Лёха служебный Ларгус в шиномонтаж на переобувку с «лета» на «зиму», а сам рванул перекусить. Шины, думает, у меня на литых дисках, колёса отбалансированы, переставят, подкачают, а тут и я подойду. Вечером, по пробкам, вернулся в гараж, выложил из багажника летние колёса. А утром на Ларгусе поехал уже сменщик Михалыч, да сразу на «дальняк». Когда вернулся, костерил Лёху по полной. Дескать, что ж ты за шиномонтажниками не проследил? Они недоработали, ты недосмотрел, да и конструкция болтов та еще, будь она неладна!..

Что неправильно сделали шиномонтажники и какие бывают конструкции этого ответственного соединения? Напоминаем: короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из июльского номера журнала «За рулем».

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Герой очередной задачи пострадал от летней жары: двигатель заклинило от перегрева, а контрольная лампа почему-то не предупредила о критическом повышении температуры охлажда­ющей жидкости. Незадачливый автовладелец был уверен, что «если антифриз вытек, то датчику и измерять нечего». Потому мы и попросили читателей рассказать, в каких случаях контрольная лампа (или указатель температуры) может не предупредить о перегреве двигателя.

Значительная часть ответивших на вопрос нашей конкурсной задачи пошла по неправильному пути, посчитав, что датчик не предупредит о перегреве, например, при низкой плотности антифриза. А какова она — плотность антифриза? Сравнима с плотностью воды. При этом вода — один из лучших теплоносителей, так что этот ответ неверен.

Другие посчитали, что датчик не прореагирует, если он расположен в большом контуре системы охлаждения. Но такие технические решения, по крайней мере с датчиками для указателей температуры на панели приборов, не реализованы ни на одном автомобиле. Хотя бы потому, что сразу после пуска двигателя и до того момента, как откроется термостат и жидкость начнет циркулировать по большому кругу, прибор будет показывать одну и ту же температуру антифриза.

Варианты расположения датчиков температуры: 1 — контактирует с металлом головки блока цилиндров; 2 — ввернут в головку или металлический патрубок и омывается охлаждающей жидкостью; 3 — установлен в пластмассовом патрубке и омывается охлаждающей жидкостью.

А вот безукоризненно правильный ответ — мы приводим его почти целиком.

Указатель температуры входит в комбинацию приборов неслучайно, ведь он помогает уберечь двигатель от серьезных повреждений. Беда в том, что датчик температуры срабатывает не всегда. Рассмотрим на примерах, как расположение датчика влияет на его «чуствительность». В двигателях Zetec, разработанных концерном Ford, датчик температуры вкручивается в тело головки блока цилиндров; при сборке корпус датчика пластически деформируется, упираясь в дно резьбового отверстия, что обеспечивает передачу тепла напрямую от стенки головки к датчику. Понятно, что при утечке охлаждающей жидкости ничего в его работе принципиально не изменится и его показания будут верны.

На старых двигателях концерна Subaru (например, EJ20) датчик также расположен в головке блока — под впускным трубопроводом, с правой стороны (такое расположение продиктовано конструкцией оппозитного двигателя). При утечке антифриза датчик добросовестно просигнализирует о перегреве.

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Теперь посмотрим на моторы Жигулей. Здесь датчик также вворачивается в головку блока цилиндров в том месте, где проходит канал охлаждающей жидкости. Само собой, датчик разместили поближе к самому горячему, четвертому цилиндру. При утечке охлаждающей жидкости датчик, нагревшись от стенки головки, просигнализирует о беде. Пусть с некоторым опозданием, но водитель всё же сможет заметить неладное.

Так же был расположен и датчик указателя температуры двигателей ГАЗ‑21/24. Но датчик контрольной лампы перегрева устанавливался в радиаторе, поэтому при утечке охлаждающей жидкости (в ГАЗ‑21 это была вода) стрелка указателя показывала перегрев, а лампа не зажигалась.

В современных же автомобилях датчик температуры монтируется обычно на корпус термостата или в непосредственной близости от него. В этом случае при потере охлажда­ющей жидкости датчик ничего криминального не покажет, ведь он находится довольно далеко от источника нагрева — двигателя. Очевидно, что при потере антифриза такой датчик оказывается бесполезен. Особенно «нечувствителен» датчик, расположенный в пластмассовом корпусе термостата, а таких становится всё больше. Теплопроводность пластмассы намного ниже, чем у сплава на основе алюминия.

Итак, срабатывание прибора в нештатной ситуации зависит от места расположения датчика температуры охлаждающей жидкости. К сожалению, на большинстве современных моторов при потере антифриза он окажется бесполезен. А своевременное информирование о перегреве помогает избежать дорогостоящего ремонта двигателя. Может, стоит вернуться к прежним схемам сигнализации? Такие конструкции работают без сбоев при любых обстоятельствах.

Всем участникам конкурса спасибо. Сергея Рыбкина поздравляем с победой! Он получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.

Фото: depositphotos