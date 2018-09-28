Geely Emgrand 7: чем он лучше Весты

Минфин отвернулся от автовладельцев: коэффициенты отменят, но ОСАГО подорожает Стали известны новые предложения финансового ведомства по реформе ОСАГО. Здесь по-прежнему предлагают отменить коэффициент мощности и коэффициент территории, но страховщики получат еще больше возможностей для увеличения цен на «автогражданку». Упавшая бетономешалка раздавила автомобили вместе с людьми Опрокинувшись, бетономешалка придавила два автомобиля. Один из них расплющило так, что в нем погибла женщина. Hyundai i30 N: крутой «кореец», которого мы не увидим На волне успеха хот-хэтча i30 N в корейской компании сделали «горячую» версию и для фастбека. Официально ее представят на автосалоне в Париже, но мы уже сегодня можем рассмотреть ее в деталях.