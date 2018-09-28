Geely Emgrand 7: чем он лучше Весты

«За рулем» испытал обновленный Geely Emgrand 7, собранный на новом заводе в Белоруссии.

Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7

Geely > Emgrand 7

Обновленный Geely Emgrand 7 — это новая решетка радиатора (с «концентрическими кругами»), чуть измененный передний бампер да подправленные задние фонари. Всё. А машине-то десятый годок пошел. После рестайлинга в 2016 году седан стали величать Emgrand 7. В 2017 году продажи рухнули до 556 штук. Недавно китайцы поменяли сборочную площадку: теперь машины выпускают не на заводе Derways, а в Белоруссии — на новом предприятии «БелДжи» методом крупноузловой сборки.

  • ЗР выяснил, будет ли новый кроссовер Geely SX11 конкурировать с бестселлером Hyundai Creta — об этом читайте здесь.
  • Сможет ли недавно дебютировавший у нас Geely Atlas потеснить Haval H6 — по ссылке.

Фото: Онлайн-редакция

Вы уже видели наши самые популярные новые видео? Они — здесь.
А здесь — наши самые популярные новые фотогалереи.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Geely Emgrand 7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые