Обновленный Geely Emgrand 7 — это новая решетка радиатора (с «концентрическими кругами»), чуть измененный передний бампер да подправленные задние фонари. Всё. А машине-то десятый годок пошел. После рестайлинга в 2016 году седан стали величать Emgrand 7. В 2017 году продажи рухнули до 556 штук. Недавно китайцы поменяли сборочную площадку: теперь машины выпускают не на заводе Derways, а в Белоруссии — на новом предприятии «БелДжи» методом крупноузловой сборки.
Geely Emgrand 7: чем он лучше Весты
«За рулем» испытал обновленный Geely Emgrand 7, собранный на новом заводе в Белоруссии.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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