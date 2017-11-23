Покупаете подержанный автомобиль? Не попадитесь в руки мошенников!

Способы обмана покупателей становятся все изощреннее, а старые методы оттачиваются до совершенства. Не попадитесь на схему, которую предприимчивые мошенники решили модернизировать и вновь пустить в ход.

В рунете на сегодняшний день работает несколько площадок-агрегаторов по продаже подержанных автомобилей. И, как и на любом рынке, здесь настоящий рассадник мошенников. Сами сервисы с ними, конечно, борются в силу своих возможностей: блокируют аккаунты, удаляют объявления... Но новые плодятся как грибы после дождя.

Варианту мошенничества «утром деньги — вечером стулья» почти столько же лет, сколько и интернет-сайтам по продаже бэушек. Заключается он в том, что продавец говорит вам, что на машину уже несколько претендентов, или же опасается, что вы не «забронируете» автомобиль, а значит, не приедете, и просит перевести часть суммы на карту, Qiwi, Яндекс.Деньги, PayPal — что угодно. Достаточное для того, чтобы этот бизнес процветал, количество доверчивых граждан на этот трюк клюют, несмотря на то, что все сайты, где размещаются объявления, крупным шрифтом отговаривают своих пользователей от подобных действий до момента осмотра машины и проверки документов. Играют мошенники на психологии человека: цена на машину обычно сильно ниже рынка, а, судя по приложенным фотографиям, сам автомобиль находится чуть ли не в идеальном состоянии.

Хорошо забытое старое

Простофиль становится все меньше, а мошенников — все больше, и конкуренция между этими горе-бизнесменами растет. Особо предприимчивые из них модернизировали старый метод, который выглядит более убедительным, чем слова о том, что «машину вот-вот приедет смотреть другой».

Как это работает. Даже не дожидаясь дополнительных вопросов, вам пришлют «живые» фотографии, «сделанные буквально только что»: об этом говорит и служебная информация, заложенная в фотографии. Пришлют фото ПТС, свидетельства о регистрации и даже скан паспорта. Ну чего еще-то надо?!

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Откуда у мошенников документы и фотографии автомобиля? Все просто: предварительно они находят реального продавца и «разводят» его на фотографии ПТС, свидетельства о регистрации и дополнительные фотографии. А дальше в игру вступает графический редактор, в котором правильные данные подменяются на нужные. Паспорт, скорее всего, ворованный или утерянный. Информацию о дате съемки в файле с фотографией тоже можно подменить, как и геолокацию.

Парадоксально, но факт: многим покупателям достаточно дополнительных документов и фото, чтобы решиться перевести деньги! Умные мошенники требуют совсем немного — от 5000 до 15 000 руб., которые, как они утверждают, потом пойдут в счет оплаты самой машины. При этом, повторимся, мошенники — тонкие психологи и умеют вести долгий разговор. Затем такой «продавец» исчезает, на звонки не отвечает, а все, что остается делать горе-покупателю, — сообщить о мошенничестве администрации площадки (обычно в таких случаях объявления оперативно блокируются) и идти писать заявление в полицию. Последняя начинает шевелиться только в двух случаях: если мошенники завладели крупной суммой или набралось несколько заявлений от обманутых. Впрочем, доказанного состава преступления нет: деньги вы перевели по доброй воле. Хорошо, если сохранилась хотя бы запись телефонного звонка...

Что делать?

Совет тут только один: какой бы сладкой ни казалась цена, какие бы документы ни высылал мнимый продавец, не соглашаться на предоплату. Никогда! Да, его заблокируют, и, возможно, даже будет искать полиция (нередки случаи, когда находят). Но ваши деньги, вероятнее всего, никто уже не вернет...

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