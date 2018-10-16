Можно ли сохранить номерные знаки при смене автомобиля?

На форуме «За рулем» обсуждаются самые разные вопросы автомобильной жизни. Читателей интересует и такой вопрос: можно ли номера с проданного автомобиля перевести на новый, и если да, то как это сделать. Отвечает эксперт ЗР.

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Хочу купить бэушную машину и продать нынешнюю. Могу ли я при этом сохранить номерные знаки?

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Можете. Вам необходимо написать заявление в регистрационное подразделение ГИБДД о сохранении номерных знаков, после чего перерегистрировать автомобиль на покупателя.

Ваши старые номера будут храниться в подразделении ГИБДД в течение полугода. После приобретения нового автомобиля при его регистрации (или перерегистрации) надо подать заявление о выдаче ранее сохраненных регистрационных знаков.

Таковы требования Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.

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Фото: АГН «Москва»