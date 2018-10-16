Можно ли сохранить номерные знаки при смене автомобиля?

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Хочу купить бэушную машину и продать нынешнюю. Могу ли я при этом сохранить номерные знаки?
Можете. Вам необходимо написать заявление в регистрационное подразделение ГИБДД о сохранении номерных знаков, после чего перерегистрировать автомобиль на покупателя.
Ваши старые номера будут храниться в подразделении ГИБДД в течение полугода. После приобретения нового автомобиля при его регистрации (или перерегистрации) надо подать заявление о выдаче ранее сохраненных регистрационных знаков.
Таковы требования Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605.
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Фото: АГН «Москва»
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