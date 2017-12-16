Чем занимается раздаточная коробка?

Что такое раздаточная коробка и почему порой раздаткой называют агрегаты, не имеющие с ней ничего общего? С технически неграмотными выражениями сражается эксперт ЗР.

В былые времена можно было бы посетовать: мол, книжек не читают. К сожалению, нынешние СМИ уверенно тиражируют информацию, не способствующую повышению уровня грамотности. Вот и оседает в головах псевдонаучная чепуха про маслá марки SAE, мощность силовых агрегатов и гелиевые батареи.

Раздача из коробки

Материалы по теме Почему конгениально? Говорим о технике грамотно

Раздаточная коробка (в просторечии — раздатка) — агрегат для распределения крутящего момента двигателя между ведущими мостами. Она используется на настоящих внедорожниках, таких как УАЗ, Нива, Toyota Land Cruiser. Раздатка ставится после коробки передач.

Но зачастую раздаткой ошибочно называют агрегаты, не имеющие с ней ничего общего. В частности, на автомобилях Renault Duster раздаткой именуют угловой редуктор с двумя коническими шестернями, устанавливаемый на выходе из коробки передач для вращения карданного вала, расположенного под углом 90° к приводам передних колес. Угловой редуктор не перераспределяет крутящий момент между осями, а передает его ко второй паре ведущих колес.

Ранее мы развенчивали мифы о фарах и не только.

Чем гелевый аккумулятор отличается от гелиевого, можно выяснить здесь.

Фото: из архива автора