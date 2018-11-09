Почему меня не пускают за руль Волги ГАЗ-24?

Статья о юбилейном автопробеге Москва — Нижний Новгород, посвященном полувековому юбилею «двадцатьчетверки», вызвала большой интерес у читателей «За рулем». Многие представили себя за баранкой легендарного ретромобиля. При каких условиях это могло бы стать реальностью, рассказывает Александр Виноградов.

Вопрос по статье о пробеге на Волгах ГАЗ-24. В Берлине туристов смело сажают за руль древних Трабантов и выпускают цугом на городские улицы! Как вы считаете, прижилась бы у нас аналогичная идея с Волгами? Или это слишком опасно для неподготовленного человека?

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Волга ГАЗ-24 плохо подходит для современного ритма. Речь идет в первую очередь о пробках: на движение в таком режиме штатная система охлаждения двигателя 24Д не рассчитана. Да и сажать за руль человека, который слабо себе представляет, как едет классический автомобиль, небезопасно.

К сожалению, у нас, в отличие от Германии, только зарождается культура общения с ретротехникой. Я и сам владею старым автомобилем, не раз посещал ретрофестивали и наблюдал, как небрежно относятся люди к чужой старой технике.

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Фото: Анастасия Аверина