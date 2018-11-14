Есть права для вождения автомобиля с АКП. Как пересдать на «механику»?

Читательница «За рулем», получив права на управление автомобилем с автоматической коробкой, хотела бы пересесть на машину с механикой. В редакцию она прислала сразу два вопроса по существу. Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

Полгода назад я получила права на управление легковым автомобилем с автоматической коробкой. Как теперь получить права на «механику»? Грозит ли штраф, если я сейчас сяду за руль машины с механической коробкой передач?

Елена, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения» (статья 25) лицам, сдавшим экзамен на транспортных средствах с автоматической трансмиссией, предоставляется право на управление транспортными средствами соответству­ющей категории или подкатегории только с автоматической трансмиссией.

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Сев за руль автомобиля с механической трансмиссией, вы совершите административное правонарушение, заключающееся в управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Ответственность за это нарушение предусмотрена частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей. При этом транспортное средство задерживается и помещается на специальную стоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП РФ).

Для того чтобы управлять автомобилем с механической коробкой передач на законных основаниях, сначала необходимо обратиться в автошколу для прохождения соответствующей программы повышения квалификации, а затем — в Госавтоинспекцию для сдачи экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством. Этот экзамен проводится на специальном автодроме или на закрытой площадке. Таково требование Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097.

Все, что касается проведения экзаменов для получения водительских прав и выдачи водительских удостоверений, вы найдете в соответствующем разделе нашего Парка документов.

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