Ретротест Шкоды Tudor 1948 года: ах, какая подвеска!..

«За рулем» проехал на первой послевоенной модели марки Skoda, совершив беспримерное путешествие из капитализма в социализм и обратно. Ведь эта Skoda, родившаяся в буржуазной Чехии, помогла выстоять экономике новой социалистической страны. А в умении сглаживать неровности старенький Tudor даст фору многим современным «костотрясам».

Skoda Tudor

Дорога пусть и узенькая, но ровная и свободная. На прямой эту Шкоду уводит не больше, чем некоторых ее ровесников, - пожалуй, даже поменьше. Можно и газу прибавить! Но мы давно отвыкли, что 100 км/ч могут быть максималкой. Ехать-то Skoda с такой скоростью едет, но мотор на четвертой (прямой) передаче ревет уж очень надсадно. Крейсерская скорость этого автомобиля — километров семьдесят-восемьдесят в час. А выжимать из семидесятилетней, пусть и прекрасно отреставрированной машины последние соки жалко, да и неприлично.

Символ освобождения

Завод в Млада-Болеславе после оккупации Германией и превращения Чехии в протекторат Богемия и Моравия вошел в концерн «Герман Геринг» (AG Reichswerke «Hermann Göring») и работал, в основном, на нужды вермахта. Производство легковых автомобилей свели к минимуму. И тем не менее уже во время войны появился макет новой послевоенной модели. Немцы, видимо, уже не могли контролировать каждый шаг чешских инженеров, а те понимали, что война рано или поздно закончится, и делали то, что должно.

В мае 1945 года завод подвергся бомбардировке. Кстати, даже краеведы и знатоки истории Млада-Болеслава до сих пор не знают точно, кто бомбил город и завод. Не то союзники, по инерции сметая всё, что входило в уже практически поверженный рейх, не то немцы, не желая оставлять работоспособное предприятие победителям.

Отделка недорогого Тудора вовсе не выглядела убогой. А в конце 1940‑х годов на Шкодах появился новый светлый руль необычной формы.

Прямоугольные спидометры в конце 1940‑х только начали входить в моду.

Под передней панелью — клюка ручного тормоза.



В общем, заводу досталось. Однако трудолюбивые и воодушевленные освобождением от фашистов чехи уже в 1945 году собрали 250 машин предвоенной модели Skoda Popular 995, а в 1946‑м выпустили новую модель Skoda 1101. Это было событие! Лишь четыре европейских автозавода в первый послевоенный год удивили мир действительно новыми, а не упрощенными довоенными машинами: наш ГАЗ с Победой, ЗИС с лимузином модели 110, шведский Volvo, запустивший в производство модель 444, и фирма Skoda.

Верхнеклапанный двигатель развивал вполне приличную для машины такого класса мощность — 32 л.с.

Строго говоря, модель 1101 принципиально новой не была. В ее основе лежал довоенный Popular 1100 с традиционной для фирмы трубчатой хребтовой рамой и кузовом, собранным на деревянном каркасе. Однако новый передок с фарами, встроенными в массивные крылья, и модная «усатая» решетка радиатора сильно изменили облик машины. Мотор форсировали, доведя мощность до 32 сил (+ 2 л.с.). Кому-то она покажется смешной, но вспомним, что у нашего Москвича‑400 («в девичестве» это Opel Kadett К38) был 23‑сильный двигатель. Коробка передач Шкоды — 4-ступенчатая, с синхронизаторами на двух высших скоростях: обычная конструкция для недорогих машин тех лет.

Skoda 1101 получила собственное имя — Tudor. В автомобильном лексиконе оно появилось еще в 1920‑е годы и никакого отношения к английской династии Тюдоров не имело: американцы причудливо переиначили two door (двухдверный) в Tudor и назвали так одну из модификаций автомобиля Ford. Почему-то это понравилось чехам и они еще до войны стали использовать странное название для некоторых двухдверных версий своих моделей. Но официально его впервые применили именно в 1946 году. С тех пор имя Tudor прочно ассоциируется у чехов именно с первой послевоенной ­Шкодой модели 1101.

Skoda, созданная в буржуазной Чехии, стала и первой в истории страны социалистической.

Сзади тесно, но диван мягкий и удобный.

Типичный для автомобилей тех лет двухэтажный багажник. Такой же — у нашей Победы.



Подъемные силы

Передние сиденья сдвигаются, но в мизерном диапазоне. И сначала надо ослабить гайки.

Близкая к рулю посадка в старых автомобилях лишь отчасти объясняется меньшими габаритами водителей тех лет. Акселерация имеет место, но, думаю, основная причина кроется в иных приемах вождения. Ведь органы управления даже такой небольшой машины требовали заметных усилий. К слову, в этой Шкоде сиденье даже регулируется, но в мизерных пределах.

Руль, в общем-то, нетяжелый, к рычагу переключения передач особо привыкать не надо. А вот правая ­нога поначалу болит из-за непривычного положения.

Разгон, конечно, очень далек от современных стандартов. Надо не лениться переключать передачи. Даже если подъем кажется пологим, а педаль газа вовремя вдавлена в пол, скорее всего, придется переходить на третью. И лучше сделать это заранее, а не ждать чудес от тридцати двух сил. Вспомним Москвич-402 с его тридцатью пятью «лошадями» — вел он себя примерно так же.

Несуетливый, спокойный нрав недорогих демократичных машин и в середине 1950‑х годов считали нормой. Тормозá у Тудора, хоть и гидравлические, требуют расчетливости и рассудительности. Даже при очень резком и очень сильном нажатии на педаль замедление, мягко говоря, не ошеломляет.

Кроме того, при интенсивном торможении надо корректировать курс рулем, не позволяя машине «гулять» по дороге. Впрочем, и такое поведение — норма для тех лет, а потому водители были к этому готовы.

Зато плавность хода у Шкоды прекрасная. Подвеска-то независимая, на поперечных рессорах - такая схема была популярной еще в 1930‑е годы (особенно в Германии). В умении сглаживать неровности старенький Tudor даст фору многим современным «костотрясам». Будем считать это неплохой компенсацией за невеликую динамику.

Чешское светлое Skoda 1101 Tudor (заводское обозначение — тип 938) выпускали с 1946 по 1948 год. Оснащали мотором объемом 1,1 литра (32 л.с.) и 4-ступенчатой коробкой передач. Строили двухдверные закрытые автомобили, кабриолеты, спортивные родстеры. На заводе-филиале во Врхлаби выпускали также трехдверные универсалы по имени Station и санитарные машины. В 1948‑м постепенно перешли на производство модернизированного варианта — Skoda 1102, в том числе с четырехдверным закрытым кузовом, потому эту версию Тудором уже не называли. До 1951 года выпустили 66 904 автомобиля моделей 1101 и 1102, в том числе около 2000 кабриолетов первого поколения (1946–1948 годы). Универсал Skoda 1101 Station.

Skoda 1101 с кузовом родстер.

Skoda 1101 VO — версия для армии и полиции.



Начальный капитал

Этот светло-зеленый Tudor выпущен в 1948 году. Именно тогда модель модернизировали. Следующая Skoda 1102 получила новые элементы отделки кузова и салона (теперь это назвали бы рестайлингом). А базовым стал четырехдверный седан, поэтому Тудором модель уже не именовали.

Дополнительная фара справа — опция.

Но для Чехословакии в 1948‑м куда более важным событием стал, конечно, относительно тихий, но коренной государственный переворот, патронируемый «старшим братом» — Советским Союзом. К власти пришло коммунистическое правительство, вынудившее президента Бенеша уйти в отставку. При странных обстоятельствах погиб министр иностранных дел Ян Масарик. Все заводы, в том числе и головной в Млада-Болеславе, национализировали, а к названию ЧСР (Чехо­словацкая Республика) вскоре прибавили еще одно С — Социалистическая.

Легковая Skoda, доставшаяся в наследство от буржуазной Чехии, стала и первой в истории страны социалистической, а главное — очень помогала новому правительству хоть как-то поддерживать экономику страны. Ведь до 90% (!) млада-болеславских автомобилей уходило в те годы на экспорт, принося государству столь необходимую валюту. Остальные автомобили шли, в основном, в государственные и партийные учреждения. Частных покупателей в Чехословакии было очень мало. Страна после войны была, мягко говоря, небогатой, ну а после 1948 года распределением автомобилей, как водится, ведали чиновники. К слову, даже в 1952‑м в стране продали частным лицам всего­ 53 (!) новых автомобиля.

В 1948 году, когда из ворот завода выехала эта светло-зеленая машина с убирающейся крышей, изготовили в общей сложности 4859 автомобилей моделей 1101 и 1102, из которых 2063 продали в Польшу, 510 — в Голландию, 498 — в Бразилию (вот уж неожиданно!). Во Францию в тот год ушло 13 чешских автомобилей, в Китай — четыре. По одной машине — в Мексику, СССР (видимо, в качестве аналога наших перспективных моделей) и даже в США.

В общем, буржуазные конструкторы, которые создали эту модель в конце войны, явно заслужили благодарность представителей новой власти.

Skoda Tudor

Открыв два замка (фото слева), можно снять крышу за несколько десятков секунд. Задние форточки закрываются с помощью простых и надежных замков (фото справа).

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Модернизированную версию 1102 делали до 1951 года. В то время ситуация в стране была сложная: прокатилась волна забастовок, а чиновники никак не могли определиться с перспективами завода в Млада-Болеславе. Некоторое время там даже собирали грузовые и легковые автомобили Tatra. Но в 1952‑м запустили-таки новую модель — Skoda 1200. О ней как-нибудь поговорим отдельно.

А пока светлая Skoda Tudor всё так же неспешно и, несмотря на почтенный возраст, весело катится по тихим провинциальным чешским дорожкам. Деловито урчит 32‑сильный мотор, честно отрабатывают свое рессоры. Говорят, жить в эпоху перемен — не лучшая участь. Сколько всего повидала эта Skoda за семь бурных десятилетий! И всё же судьба оказалась благосклонна к ней: машина дожила до XXI столетия и рассказала мне много интересного.

Первые послевоенные

Крупнейшие европейские производители начали послевоенное производство с довоенных моделей. Модернизированные версии (а тем более новые машины) появились лишь спустя некоторое время. Вот ровесники Шкоды первых мирных лет.

Opel Olympia OL38, модель 1937 года. Модернизирована в 1938‑м, производство возобновили в 1947‑м. Двигатель — 1,5-литровый (37 л.с.). Заметно измененная модель пошла в серию в 1949 году.

Renault Juvaquatre, модель 1937 года. Двигатель — литровый (23 л.с.); позднее — объемом 0,75 литра (19 л.с.) или 0,85 литра (21 л.с.). С 1948 года делали новый заднемоторный Renault 4CV, но и Juvaquatre производили — до 1960 года.

Morris Eight Series E, модель 1938 года. Двигатель — объемом 0,9 литра (29 л.с.). В 1948 году в производство пошел новый Morris Minor.

Москвич‑400/401, он же Opel Kadett 1938 года. Двигатель — литровый (23 л.с.). Модернизируя (мощность выросла до 26 л.с., позднее — до 30 л.с.), автомобиль выпускали до 1956 года, когда его сменил Москвич‑402.



Фото: Сергей Шерстенников