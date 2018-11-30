Как много нового можно узнать о прошлом (в том числе автомобильном), если просто всмотреться в старинные картины. Например, о том, как предполагалось перевозить повозки столетия назад.

Автовозы при Пушкине

На старинных акварелях с изображением первой железной дороги Российской империи сразу бросается в глаза несуразная ширина колеи. Действительно, она тогда составляла аж 1829 мм, в то время как у европейцев — всего 1435 мм. Причина в том, что создатели российской железки намеревались не просто увеличить ее пропускную способность, но и перевозить по ней конные экипажи! Фактически эта была первая попытка сделать «автомобилевоз». «Ширококолейка» проработала с 1837 по 1902 год, потом колею привели к пятифутовой размерности (1524 мм).

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Он знает, что гусеничный транспорт изобрели в России и какой трактор с деревянными колесами построили в Калифорнии 200 лет назад, что такое советский тюнинг…

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