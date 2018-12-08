Тест-драйв боевого военного робота «Уран-9»

По сути, эта штука — мини-танк с развитым искусственным интеллектом. Она с легкостью запоминает лицо и оружие противника и будет непрерывно преследовать цель, дожидаясь «отмашки» на уничтожение.

Ведущий программы «Часовой» на «Первом канале» побывал на полигоне в Алабино и выяснил, что общего между ноу-хау российских военных ученых и домашним роботом-пылесосом и почему создатели машины так радуются каждой поломке своего детища. Подробности — в материале ЗР.

— Мое знакомство с этой машиной состоялось задолго до того, как ее увидели гости Парада Победы-2018 на Красной площади, — рассказывает Алексей Рафаенко. — В начале 2017 года нашей съемочной группе поступило предложение сделать выпуск про «Уран-9». Честно сказать, отнеслись мы к нему сперва скептически: машина, которая должна действовать и тем более воевать самостоятельно, вызывала сомнения.

Габариты внушают уважение

Увидеть своими глазами тестовый образец робота нам впервые довелось на подмосковном полигоне Алабино. Этот экземпляр произвел на меня серьезное впечатление — хотя бы в силу своих габаритов: длина — примерно 5 м, ширина — 2,5 м. Это такая серьезная, тяжелая гусеничная боевая машина. Конечно, размеры меньше танковых, и все же она имеет солидную конструкцию, которая вызывает одновременно уважение и некий страх. Ты понимаешь, что внутри комплекса никто не сидит. Ну нет там водителя, а она каким-то образом едет. Учитывая вес больше 9–10 тонн в зависимости от комплектации и вооружения, становится реально не по себе… Думаешь: если сейчас эта штука ненароком на тебя наедет, то раздавит и фамилию явно не спросит. Причем у нас был не один, а сразу три робота.

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Машина дизель-электрическая, то есть имеет две силовых установки. Основная — электрическая, а дизельный двигатель ЯМЗ 5347–16 является вспомогательным. Его задействуют тогда, когда надо подзарядить электрическую установку. Можно сказать, что машина достаточно экономная, учитывая ее габариты. Время непрерывной работы на одной заправке — около 6 часов.

«Уран-9» оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А72 (такая есть на многих наших боевых машинах и самолетах) и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Кроме того, робот усилен противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Атака». Состав вооружения может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Также на технику устанавливается система «Туча». Ее снаряды создают дымовую завесу на поле боя, и за счет этого противнику сложнее отследить передвижение войск.

Новый робототехнический комплекс предназначен для огневой поддержки пехоты и разведки боем, несения охраны рубежей. В мирное время он может осуществлять патрулирование государственной границы. Однако основная задача «Уран-9» — наступательная, то есть в первую очередь он является боевой машиной поддержки наших мотострелковых войск.

«Глазастая» машина

У робота хорошие системы навигации, то есть видит он в разных диапазонах: ночное, дневное видение, лазерные целеуказатели и прочее… с ходу даже всего не перечислю, однако оснащен он достаточно серьезно. Визуально оператор может ориентироваться и вперед-назад, и по бокам. Как и боевой робот «Нерехта», это достаточно «глазастая машина», защищенная броней. Тут надо понимать, что эта защита по большей части от стрелкового оружия, а вот после прямого попадания какой-нибудь гаубицы от машины мало что останется. Но тем не менее: осколки, стрелковое оружие ему нипочем — этот робот будет ехать дальше и выполнять свои боевые задачи.

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Я бы назвал «Уран-9» самодостаточным мини-танком без танкиста. Управляется он двумя способами: дистанционно и со стационарного пункта. В первом случае робот находится в поле зрения оператора, который дает ему команды с помощью специального, если хотите, пульта или небольшого планшета. Также на оператора вешается рюкзак, в котором лежит передающее устройство, позволяющее увеличить дальность сигнала. Управление легкое, на уровне игрового джойстика. «Уран-9» достаточно послушен, на все реагирует скоро, оперативно. Единственное, страшно, потому что понимаешь: в руках у тебя — не игрушка, а 10-тонная машина. Сначала я боялся, что этот робот задавит меня, а когда попробовал им управлять, стал бояться, что уже я сам задавлю кого-нибудь. Причем увернуться от него достаточно сложно.

Управлять роботом можно и на приличном расстоянии, не видя его. Допустим, сидя в кунге (закрытом кузове-фургоне) на базе грузового автомобиля. То есть условно, приехали вы на место для выполнения боевой задачи, выгрузили одну или две машины, а дальше уже «ведете» их из этого грузового отсека — естественно, тоже бронированного, поскольку речь все же идет о зоне боевых действий. Такой вариант мы также испробовали, однако по ощущениям это было странно. Все-таки психологически проще управлять машиной, если ты ее видишь. Гораздо сложнее ориентироваться только по экранам — где она там едет, кого давит… Потому я немножко «поигрался» и от греха подальше отдал в руки профессионалов.

Проверка на прочность

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Мы опробовали на полигоне разные виды препятствий — и змейкой поездили, и по каким-то там наклонным препятствиям, которые созданы в Алабино для крупногабаритных, в том числе гусеничных машин, но робот справлялся без труда, чем очень нас порадовал. Мы даже попрыгали на скорости с какого-то там трамплинчика. К слову, «Уран-9» разгоняется до 35 км в час, что немало. Если такая штука будет нестись на тебя, можно сразу поднимать руки и сдаваться.

Боевые возможности «Уран-9» нам также довелось испытать на прочность. Постреляли из всего, кроме ПТУРов. Что могу сказать: классно стреляет. Во все, во что хотели попасть, мы попали. Важно, что действует здесь, прежде всего, автоматика, которая защищена от человеческого фактора. То есть волнение наводчика-оператора, уровень его знаний по алгебре и геометрии, неточность поправки на ветер и тому подобное уже роли не играет. Все заложено в самой машине — остается только назначить цель. Единственное, чего робот не делает сам — это не «нажимает на курок». Такую функцию машине разработчики не отдают и говорят, что в ближайшее время этого точно не произойдет. Решение на открытие огня все равно принимает человек.

По принципу пылесоса

Если говорить об искусственном интеллекте, «Уран-9» наполовину самостоятелен. Он может не только выполнять задания оператора, но и действовать по координатам, принимать определенные решения. Перед выездом на поле боя в него загружаются карты местности и траектория, по которой ему нужно следовать. Если на его пути встречается незапланированное препятствие — к примеру, стена, забор или дерево — «Уран-9» это просчитывает заранее и сам ищет пути объезда помехи. То есть в его интеллекте прошито, что те препятствия, которые машина не может преодолеть, когда действует в автономном режиме, она должна объезжать стороной без соприкосновения с ними. По схожему принципу работает домашний робот-пылесос.

Знает врага в лицо

Робот также оснащен системой распознавания лиц. Оператор может дать команду следить за конкретным человеком, и после этого «Уран-9» его уже не упустит из виду своим вооружением. На мне проделывали такой эксперимент. Признаться, это очень неприятно: куда бы ты ни пошел, за тобой «наблюдает» 30-мм пушка, от чего телу пробегает холодок. Не машина, а смесь Терминатора с Робокопом. Впрочем, совсем необязательно запоминать лицо — можно закрепить «Уран-9» за каким-либо видом оружия. При наличии множества целей оператор может назначить самую опасную, которая станет приоритетной. Предположим, это будет гранатометчик. Робот в таком случае будет следить в первую очередь за человеком с гранатометом. Если оружие передадут другому бойцу, следить машина будет уже за ним. Это мы тоже все попробовали — все работает, алгоритм наблюдения за предметом забит и, на наш взгляд, все работает хорошо. Не знаю, конечно, как это будет реализовано на практике в боевой обстановке.

Сломался — и хорошо!

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Опытные образцы «Уран-9», с которыми мы имели дело на полигоне, были еще сыроваты, в том смысле что различные конструктивные узлы в ходовой, в вооружении еще дорабатывались. Конструкторы признаются, что их главная задача во время таких испытаний — сломать технику. Чем больше проблем удастся выявить сейчас, тем меньше их будет в будущем. Понятно, что когда с нуля создаешь машину, все не может быть идеально. У нас, например, во время тест-драйва у робота погнулся один каток. Разработчики отметили, что это даже к лучшему — повод задуматься, почему так произошло и как не допустить этого впредь. Вообще, довольно забавно наблюдать за тем, как люди радуются поломкам своего детища.

Еще нам показалось, что «Уран-9» достаточно высокий — около 2 метров. При этом у него очень узкое гусеничное шасси. Мы не знаем его центровку, насколько он устойчив на разных наклонных поверхностях, сказать сложно. Но опять же, мы видели робота больше года назад. Наверняка он все это время не стоял в гараже, и разработчики продумали и этот момент.

Молодая гвардия

Мне особенно понравилось, что люди, которые работают с «Уран-9», — это молодые конструкторы, некоторым из них нет и 30 лет. Эти ребята отлично представляют, что такое компьютерные игры, для них будущее не кажется каким-то фантастическим. Люди претворяют в жизнь то, что мы видим на экранах телевизоров. Для них нет неразрешимых задач и они с легкостью хватаются за классные идеи. Я спрашивал одного из этих ребят, почему они решили создать «Уран-9», на что он мне ответил: «Ну, не знаю, мне предложили: „А давайте сделаем боевого робота?“ — я решил: „А давайте! Отличная мысль“. Наверное, в силу возраста их ничего не пугает, и в этом отношении они похожи на первых покорителей космоса.

Технические характеристики боевого робота «Уран-9» Масса 9 т (в снаряженном состоянии до 10 т)

Габариты 5x2,5x2,5 м

Вооружение 30-мм автоматическая пушка 2А72; 7.62-мм пулемет «ПКТМ»; КУВ «Атака»

Макс. скорость 35 км/ч

Макс. дальность связи 3 км

Броневая защита класс 5

Дальность обнаружения цели типа «танк» (день/ночь) 6 км/3 км

Макс. дальность поражения 5 км

Выпуски программы «Часовой» с Алексеем Рафаенко смотрите на официальном сайте «Первого канала». А выпуск про боевого робота «Уран-9» — вот здесь.