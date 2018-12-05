Люди — новая «нефть» России. А наиболее платежеспособные — водители: есть машина — значит есть деньги. В ближайшее время будет работать и другой принцип: если есть машина — заплатишь.

Заплатишь автоматически

Федеральная служба судебных приставов будет автоматически списывать со счетов нарушителей «мелкие», до 3000 рублей, штрафы, выписанные камерами автоматической фиксации. Как говорят в ФССП — по упрощенной схеме.

Сейчас, если штраф не оплачен по истечении 60 дней после вступления постановления в силу, возбуждается исполнительное производство. Если и в этом случае нарушитель не платит, приставы вправе наложить арест на имущество, арестовать банковский счет или через бухгалтерию должника списать часть зарплаты в пользу государства. Всё это муторно и долго. Новая схема проще. Нарушителю направят предупреждение через портал госуслуг, опросят банки о наличии у нарушителя (точнее, у владельца автомобиля по госномеру) денег на счетах — и спишут их в автоматическом режиме. Плюс сбор в размере 1000 рублей. Меньше бумаг, беготни и головной боли. Выше собираемость налогов. То, что эти 500 + 1000 или 3000 + 1000 рублей могут быть последними у человека, никого не волнует. Значит, нужно пери­одически проверять (через тот же портал), нет ли штрафных начислений.

За опасное вождение — штраф 5000 рублей

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Эта новая-старая идея ГИБДД вновь обрела жизнь. Ровно два года назад (16 ноября 2016 года) правительство уже одобрило этот штраф и должно было вынести вопрос на рассмотрение в Госдуме. Понятие «опасное вождение» внесли в ПДД, даже сделали иллюстрирующие видеоролики…

Но! Два прошедших года так и не дали статистики, которой можно было бы подкрепить необходимость штрафа: дескать, вот сколько у нас агрессивных водителей! Нужны реальные видеопримеры (а не мультики), как можно засечь и идентифицировать этих самых опасных водителей. Если говорить о Москве, то достаточно в любое время суток встать на Кутузовском проспекте — и «улов» будет более чем весомым. Но этого не сделали. Или не хотели делать?

Кто и как будет фиксировать опасных водителей? ГАИ? Каждый, у кого есть видеорегистратор? Как с помощью этой видеозаписи оценить ускорения, неадекватные торможения, резкость перестроений и прочие признаки опасного вождения? Размытость понятий, неясная технология и процветающая бытовая коррупция приведут к тому, что наказывать будут лишь неаккуратных водителей (преимущественно молодежь), а не мажоров, демонстративно плюющих на закон.

Платный переход

В 2019 году на дорогах Москвы установят 200 камер, которые будут фиксировать факты игнорирования пешеходов водителями на нерегулируемых переходах. Объясняют это тем, что за первые девять месяцев года в городе погибли 162 пешехода. Но почему собираются установить именно камеры, а не светофоры — например, с кнопкой?

Выбрана удобная для городского бюджета схема — аренда. Контракт с подрядчиком заключат на пять лет, в течение которых тот должен обеспечивать работоспособность камер. Карту мест, где теперь практически невозможно будет проехать без нарушения (там, где велик поток пешеходов), каждый водитель может составить сам — исходя из своего ежедневного маршрута. Штраф за непропуск пешехода — 2500 рублей.

Плата за въезд

Самая одиозная идея последнего времени — платный въезд в центры городов. Она может обойтись автомобилистам в баснословную сумму — 150 млрд рублей. Ежегодно. И это только в Москве. О том, как это будет работать и какой в этом смысл (кроме доения водителей), подробно рассказывает на страницах декабрьского выпуска журнала «За рулем» Петр Шкуматов.