Автомобильная неделя в солнечном калифорнийском Монтерее — это своего рода музей под открытым небом. Контактный зоопарк для больших мальчиков. Или, если быть точным, автопарк.

Талантливый, но не слишком удачливый Престон Такер так и не смог сделать свою машину массовой. За два года в Чикаго собрали 51 монументальный заднемоторный седан. Сейчас такие машины стоят полтора-два миллиона долларов.

Крýгом голова

Вот как бывает: ехал в командировку за одними впечатлениями, а получил совершенно иные. Я‑то прилетел в Калифорнию, чтобы покататься на прототипах Volkswagen — кроссовере и пикапе, которым суждено стать дополнением к полноразмерному Атласу, известному у нас под именем Teramont (рассказ об этом — в прошлом выпуске ЗР). И уже по ходу пьесы выяснилось, что знакомство пройдет на полях ежегодного фестиваля Monterey Car Week. Тут вам и аукционы классических машин, и автомобильная тусовка богачей The Quail, и гонки олдтаймеров на трассе Laguna Seca, и шоу экзотических спорткаров на Кэннери-Роу, главной улице Монтерея. А кульминацией и по совместительству финальным аккордом всей недели традиционно значится Конкурс элегантности в Пеббл-Бич. Культурный шок для человека, неравнодушного к автомобилям!

Когда с балкона отеля я узрел проезжающий мимо Bugatti EB 110, то стремглав выбежал на улицу, чтобы как следует разглядеть легенду: «сто десятый» я до сих пор видел только на вкладышах жвачки Turbo. Кстати, в 2009‑м почти такой же Bugatti расколошматили в центре Москвы во время очередного автоспортивного мероприятия.

Обычное дело

Впечатляют не столько тематические площадки, сколько тотальность происходящего. Все дни меня не покидала мысль о том, что необычных машин здесь куда больше, чем заурядных. Мир перевернулся с ног на голову!

В один из вечеров я выглянул из отеля на улицу — а жил я в самой гуще событий, на Кэннери-Роу, - и за пять минут нащелкал кучу интереснейших автомобилей. Вот около тротуара стоит безупречный BMW M3 первого поколения Е30 в легком тюнинге фирмы Schnitzer, а чуть поодаль — еще более редкий BMW M6 с кузовом Е24. Через дорогу от них утвердился ярко-синий хот-род, построенный из старого пикапа Ford. В это же самое время мимо продефилировал Lamborghini Espada, а тотчас вслед за ним проследовал вальяжный Buick Riviera 1969 года, наполняя воздух ленивым бормотанием семилитрового V8. Здесь все машины начищены до беззастенчивого блеска и оттого кажутся идеальными.

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta by Scaglietti 1961 года — один из самых дорогих экспонатов на Конкурсе элегантности. Цена такой машины может достигать 12 миллионов долларов.

В 2018 году Lamborghini Espada празднует полувековой юбилей. По этому поводу на площадке The Quail была развернута специальная экспозиция этих машин. Впрочем, сей культовый «ламбо» несложно встретить и на калифорнийских дорогах.



Или вот стоишь ты на берегу Тихого океана в самом начале знаменитой 17‑мильной дороги, прославившейся своими пейзажами (и платой за въезд), — а мимо тебя лихо проносится редчайший (сделано всего 90 экземпляров) спортивный Porsche 550 Spyder — почти такая же машина 30 сентября 1955 года умчала на небеса голливудского актера Джеймса Дина. Кстати, буквально на следующий день другой «пятьсот пятидесятый» 1957 года на аукционе RM Sotheby’s ушел с молотка за 4,9 миллиона долларов.

Гоночные Bugatti Type 35 прославили компанию Этторе Бугатти во второй половине тридцатых годов прошлого века. Этой синей машине скоро сто лет в обед, причем в буквальном смысле. Но в музей ей пока рано — еще не все соревнования выиграны. Кстати, весьма подробные реплики легендарных Bugatti делает аргентинская фирма Pur Sang. Так сразу и не отличишь!

Красиво жить

Площадка для знакомства покупателей с лотами аукциона RM Sotheby’s.

Конкурс элегантности мне показался не столь любопытным, хотя и здесь, конечно, ходишь с отвисшей челюстью. Всё такое красивое… Элегантное! И публика под стать: сплошь леди да джентльмены. В общем, самый натуральный светский раут на лоне природы и в окружении старинных автомобилей, каждый из который стоит сотни тысяч, а то и миллионы долларов. А еще Пеббл-Бич — хорошая пощадка для демонстрации всяких шоу-каров: помимо двух фольксвагеновских концептов свои прототипы представили и Mercedes-Benz, и Infiniti, и Genesis. Были и серийные новинки — если, конечно, так можно назвать Bugatti Divo, который выпустят тиражом всего 40 экземпляров (и все они уже раскуплены). Вот BMW Z4 нового поколения — этот куда ближе к народу.

Через час с небольшим после того, как я сделал этот снимок, Ferrari 250 GTO был продан за $48 405 000. Собственно, ставка на момент удара молотка составляла 44 миллиона, а остальная сумма — это процент от сделки, который аукционный дом кладет себе в карман. Ничего себе комиссия!

Но не к тому народу, что у нас, а к тому, что живет по другую сторону Атлантики. Там, где параллельная жизнь: с другими деньгами и другими машинами.