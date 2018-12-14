Mercedes-Benz Actros и Arocs MP4: комплектация для России

В России дебютировали грузовики Mercedes-Benz — совсем не такие, как в Европе. Actros и Arocs поколения MP4, предназначенные для нашего рынка, отличаются от «европейцев» не просто в деталях, а в целых узлах.

Mercedes-Benz Actros

Mercedes-Benz Actros и Mercedes-Benz Arocs оснащены исключительно рядными «шестерками» экокласса Евро‑5 — под Евро‑6 в России нет подходящего топлива. У двигателей удален сажевый фильтр, но моторы всё равно чувствительны к качеству дизеля. Если на крупных фирменных АЗС за чистоту «солярки» можно не переживать, то вдали от цивилизации новым грузовикам придется туго. Остается уповать на экономичность (заявленный расход для магистральных тягачей с полной загрузкой — 24 л/100 км) вкупе с приличным запасом горючего — 1250 литров.

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Такой запас у Актроса White Storm с 450‑сильным мотором и большой кабиной BigSpace, на который придется серьезная доля продаж. Все грузовики будут оснащать автоматизированной коробкой PowerShift 3, которая дополнена системой PPC (Predictive Powertrain Control) — она корректирует переключения в зависимости от рельефа, используя зашитые в память 3D-карты. Пока подробные карты есть лишь для европейской части России.

В качестве опции будет доступна система экстренного торможения АВА — она распознаёт все препятствия и способна замедлить машину вплоть до полной остановки. Дабы убедиться в ее адекватности, немцы устроили небезо­пасное шоу: перед движущимся автопоездом вышел один из инженеров, доводивших систему. Тягач практически мгновенно замер в нескольких метрах от человека. Впечатляет! Сразу вспоминается анекдот про башенный кран, упавший в метре от седого мальчика.

Рядные «шестерки» серии OM 470 (471 и 473) соответствуют нормам Евро‑5. Рабочий объем — от 10,7 до 15,6 литра, мощность — от 326 до 625 л.с.

Роботизированная коробка передач PowerShift 3 отлично подстраивается под режим движения. А вместе с системой PPC она переключается еще и с учетом рельефа. 3D-карты России уже закачаны в память.

Этот задний мост рассчитан на нагрузку 13 тонн. В арсенал входят дисковые тормозные механизмы и межколесная блокировка.



Смотреть свысока

Но хватит фокусов, пора и за руль! Мне интересен магистральный Actros с топовой кабиной GigaSpace. Взбираюсь по ступенькам и встаю в полный рост: внутренняя высота кабины — больше двух метров.

Усевшись на «подвешенное» кресло, быстро нахожу удобную посадку (на ассортимент регулировок руля и сиденья грех жаловаться) и, разбудив шесть цилиндров дизеля, отправляюсь в путь. Это далеко не первый бескапотник в моем грузовом опыте, но ощущение, что сидишь верхом на доме, не покидает. А еще в который раз убеждаюсь, насколько приятно управлять современным тягачом — даже если опыт управления подобной техникой невелик. Actros трогается невероятно легко, коробка PowerShift едва заметно сменяет передачи. Нужно лишь следить за габаритами и задней «тележкой» полуприцепа. Обзорность великолепна, и габариты чувствуешь хорошо — можно с легкостью играть в «миллиметраж» даже задними колесами.

Интерьер — что строгий офис: без изысков, но удобно и функционально.

Четырехосный самосвал Arocs 8×4 — машина посерьезнее. И «штучная» — кассу, как и у других производителей, делают магистральники. Но удержаться от езды на такой технике, да еще и вне асфальта, просто невозможно. Кабина такая же, но опознать Arocs очень легко: всё, что ниже «ватерлинии» дверей, иное, чем у Актроса. Мощные некрашеные бамперы, спрятанная за решетками оптика, агрессивная решетка радиатора.

Трасса под стать — узкая рельефная грунтовка с большим числом подъемов и спусков. Жаль, погода сухая — межосевая и межколесные блокировки не пригодятся.

В арсенале Актроса есть цифровая панель, однако нам она недоступна. Да и не нужна — дорого! Аналоговый инструментарий прост и удобен.

Для Ароксов с колесной формулой 6×4 и 8×4 предусмотрены межосевая и межколесные блокировки.



Arocs только с виду грозный, а на самом деле послушный и дружелюбный. Коробка — только автоматизированная, потому даже на внедорожной трассе рулить 12‑колесным монстром не тяжелее, чем легковой машиной с автоматом. Главное — помнить, что за спиной не одна управляемая ось, а две. Потому надо еще сильнее «выносить» кабину в поворот и только потом крутить рулем. А всё остальное самосвал делает сам — тяга ломовая, давить на педаль газа почти не нужно. На спусках в дело вступает горный тормоз, не давая Ароксу набирать ход.

Испытанный сценарий

Mercedes-Benz Arocs

Грузовые Мерседесы пойдут в России по испытанному сценарию — пока во всем мире будут колесить обновленные машины, представленные на выставке в Ганновере, мы будем довольствоваться нынешним вариантом. Для коммерческой техники это не так уж важно — у нее другие задачи. Да и момент, когда нынешние Actros и Arocs устареют, наступит ой как нескоро. Иначе зачем зарубежный парт­нер вбухал 200 миллионов евро в новый завод в Набережных Челнах, где будут собирать до 5000 грузовиков в год? Кабины уже делают у нас, а к 2025 году степень локализации достигнет 80–90%.

Фото: автора и фирмы Daimler