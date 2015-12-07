Примериваемся к автопилоту на тягаче Mercedes-Benz Actros MP4

Actros четвертого поколения увидел свет осенью 2011 года — и теперь пришла пора модернизации. Она затронула силовую линию и бортовую электронику. Прокатиться на обновленном тягаче мне довелось в Словении — прошел 350 километров по автобанам, горным серпантинам и второстепенным дорожкам побережья Адриатики.

15C1066_004

РЫНОЧНЫЕ ИНТРИГИ

Mercedes-Benz Actros МР4 стал первенцем новой гаммы грузовиков: вслед за ним пошли строительные машины Arocs, развозные среднетоннажники Antos и многоцелевое семейство «каблуков» Citan. Раньше этих моделей не было.

Поначалу Actros MP4 предлагали исключительно с двигателями стандарта Евро‑6 и только для европейского рынка. Причем Actros третьего поколения (его собирают и в Набережных Челнах) оставили на конвейере. Минувшей осенью на выставке Комтранс было объявлено о старте российских продаж Актроса MP4, но в исполнении Евро‑5, — они начнутся в 2016 году. А тем временем мощностные, экологические и экономические показатели флагманского грузовика для Европы продолжают наращивать.

IMG_9125 Мультиплексная проводка высвободила пространство, упразднив множество толстых жгутов. Масляный щуп не предусмотрен — за уровнем следит компьютер.

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

В отличие от Актросов прежних поколений, у версии МР4 нет V‑образных моторов. Новый дизель ОМ 471 — рядная «шестерка» объемом 12,8 литра — заменяет двигатель V8 ОМ 502 и тоже является представителем семейства BlueEfficiency Power. Это моторы с аккумуляторной системой впрыска, но более современной, чем обычный Common Rail, — с сажевым фильтром, рециркуляцией отработавших газов, впрыском раствора AdBlue и каталитическим нейтрализатором. Стальные поршни — с полимерным покрытием. В головке два распредвала — такая схема применялась прежде лишь на небольших дизелях. А пневмокомпрессор, насос ГУРа и водяной насос благодаря различным электромагнитным муфтам имеют возможность трудиться вполсилы или автоматически отключаться. Хоть «на стакан», но уменьшают расход топлива.

Для грузовиков и автобусов предлагается шестнадцать вариантов форсировки ОМ 471. Для Актроса выделен диапазон от 421 до 530 л.с., с моментом от 2100 до 2600 Н·м.

Топливная система и форма камеры сгорания адаптированы к характеристикам различных вариантов двигателя. Давление в рампе выросло с 900 до 1100 бар, в форсунках — с 2100 до 2300 бар. Эти и другие ухищрения позволили сократить расход топлива на 13%.

IMG_8920 Панель приборов своим дизайном и расположением некоторых кнопок перекликается с легковыми Мерседесами.

Actros MP4 насыщен электронными системами, именно поэтому на его основе был создан тягач с функцией «автопилот»

Материалы по теме Центр безопасности Mercedes-Benz: большие тоже боятся

УЗКИМИ ДОРОЖКАМИ

Словения — не Россия. Разграниченные световозвращающей разметкой полосы движения очень узкие — не более 2,7 метра. Обочины практически отсутствуют. Перекрестки — преимущественно с круговым движением. Пешеходы и велосипедисты, коих тут великое множество, не обращают внимания на проезжающий в угрожающей близости сорокатонный автопоезд.

Соблюдая ПДД, местные по умолчанию считают, что и другие поступают так же, а потому чувствуют себя в безопасности. Поначалу я невольно принимал левее, чтобы не задеть очередного блуждающего «велосипедера», но система контроля полосы движения трещала левым динамиком акустической системы, а встречные большегрузы добавляли дискомфорта. Если же скрупулезно следовать разметке, весь этот «миллиметраж» не напрягает — несмотря на маленькие боковые интервалы, я везде поместился и не «чокнулся» на узкой дуге зеркалами со встречными машинами. В этих условиях хорошо помогала автоматическая коробка передач PowerShift третьего поколения: с нею можно вообще не отвлекаться от дороги.