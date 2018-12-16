Бензиновый мотор 1879 года для «России»

80‑сильный бензиновый двигатель с искровым электрическим зажиганием капитан русского флота Игнатий Костович разработал еще в 1879 году. Мотор, предназначенный для дирижабля «Россия» (который так и остался лишь на чертежах), был изготовлен пять лет спустя и... дожил до наших дней!

ДВИГАТЕЛЬ ВРЕМЕН АЛЕКСАНДРА II

В августе 1879 года в Петербурге капитан русского флота Игнатий (Огнеслав) Костович продемонстрировал чертежи изобретенного им дирижабля, которому он дал имя «Россия», и 80‑сильного бензинового двигателя с искровым электрическим зажиганием (абсолютная новинка в то время).

Деньги собрали по подписке, и в 1884 году четырехкарбюраторный восьмицилиндровый двигатель массой 240 кг с жидкостным охлаждением был изготовлен. Он прошел испытания и… остался не у дел: на окончание строительства огромного дирижабля денег уже не хватило, а другого применения мотору не придумали. Уникальный агрегат дожил до наших дней в качестве музейного экспоната.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему первые Жигули не имели стрелочных приборов? А когда (и где) появились первые автомобилевозы?

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Фото: из архива автора