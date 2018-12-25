Грузовики Hyundai российской сборки: тест за пятый класс

Грузовики Hyundai HD35City, HD78 и HD120, производящиеся в России, получили моторы экологического класса Евро‑5 и «двойную» краску.

Грузовики Hyundai: HD35City, HD78, HD120

Новые двигатели экокласса Евро‑5 оснащены системой рециркуляции отработавших газов EGR и регенерируемым сажевым фильтром — его не надо чистить, значит сокращается время простоя машины. Если грузовики с моторами под Евро‑4 комплектовали лишь антиблокировочной и противобуксовочной системами, то все «евро-пятые» уже в стандарте оснащены системой курсовой устойчивости VDC с функцией противодействия опрокидыванию.

На заводе «Автотор», где собирают эти грузовики, изменили технологию окраски кабин. Толщину лакокрасочного покрытия увеличили вдвое (до 90–100 микрон) — жалоб владельцев на обилие сколов и «мягкую» краску должно стать меньше.

Hyundai HD35City Hyundai HD78 Hyundai HD120 Длина / ширина / высота / база 5310 / 1760 / 2200 / 2810 мм 6170 / 2000 / 2270 / 3415 мм 7480 / 2255 / 2585 / 4260 мм Грузоподъемность 1677 кг 4750 кг 7770 кг Снаряженная / полная масса 1823 / 3500 кг 2750 / 7500 кг 4220 / 11 990 кг Двигатель дизельный, Р4, 2497 см³; 95,62 кВт/130 л.с. при 3800 об/мин; 255 Н·м при 2000 об/мин дизельный, Р4, 3933 см³;125 кВт/170 л.с. при 2500 об/мин; 608 Н·м при 1400 об/мин дизельный, Р6, 5899 см³; 183,88 кВт/250 л.с. при 2500 об/мин; 853 Н·м при 1400 об/мин Максимальная скорость 130 км/ч 137 км/ч 130 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 65 л ДТ / 100 л ДТ / 200 л Расход топлива: смешанный цикл 9,5 л / 100 км 16,2 л / 100 км 20,0 л / 100 км Трансмиссия задний привод; М6 задний привод; М5 задний привод; М6

Ассортимент

Из трех грузовиков самый новый — маленький HD35City. Его вывели на рынок в начале этого года уже с мотором под Евро‑5. От хорошо известного HD35 «горожанин» отличается укороченной с 3,4 до 2,8 метра колесной базой. На задней оси вместо 16‑дюймовых колес стоят 13‑дюймовые, благодаря чему погрузочную высоту уменьшили до 800 мм. Увы, разные диаметры колес требуют возить две запаски.

Полная масса HD35City — 3500 кг: для управления подойдут права категории B. Грузоподъемность шасси — около 1600 кг, а фургон (на фото) берет 850 кг груза — в центр Москвы или Санкт-Петербурга заехать можно.

Панель приборов HD35City с отделкой под дерево выглядит пришельцем из прошлого века. Руль и рукоять коробки передач новые — удобнее, чем в HD35.

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Руль регулируется по высоте и углу наклона, но в очень узком диапазоне. Педали газа и тóрмоза расположены близко друг к другу. Водителю с большой ступней придется приспосабливаться. Передние стойки кабины узкие, зеркалá широкие, бескапотная компоновка позволяет «заглядывать» чуть ли не под колеса. Радиус разворота почти как у легковой машины — 5,8 метра.

Турбодизель D4CDB (2,5 л, 130 л.с.) разгоняет «полуторку» бодро. На скорости 80 км/ч в кабине тихо. Шестая передача в механической коробке M6AR1 помогает экономить топливо. Заявленный расход для груженого автомобиля — 10–11 литров на сотню.

Цена фургона HD35City — 2 215 000 рублей. Корейцы прочат его в преемники сверхпопулярного Портера, но вряд ли «горожанину» суждено снискать его славу. Это, скорее, конкурент ГАЗели Next, но она в два раза дешевле. А вот с более дорогими Isuzu NLR и Kia Bongo можно потягаться за долю рынка.

Аккумулятор на HD35City расположен в «грязном» месте и открыт всем ветрам. Автоворам не составит труда снять батарею — придется продумывать защиту от кражи.

На HD78 и HD120 появилось два топливных фильтра. Основной (фото слева) — на силовом агрегате, фильтр предварительной очистки топлива (фото справа) закреплен на раме. Оба — с обогревом. Это обеспечивает дополнительную защиту от низкокачественного топлива.

У компактного HD35City топливный фильтр один. Он тоже снабжен обогревом. Есть ручная подкачка.



Старая гвардия

Hyundai HD78 полной массой 7,5 тонны — самый популярный среди грузовиков‑иномарок в России: их по нашей стране колесит более 40 тысяч! Помимо машин с длинной колесной базой (3775 мм) теперь доступна версия со средней (3415 мм), более маневренная. Это еще больше расширяет выбор надстроек (бункеровоз, цистерна, мобильная мастерская).

Четырехлитровый дизель D4GA17 получил новый турбокомпрессор: давление в топливной системе увеличилось с 1800 до 2000 бар, максимальные обороты турбины возросли с 160 000 до 183 000 об/мин. Поменяли программу управления двигателем, изменили передаточные числа 5-ступенчатой коробки.

Передняя подвеска HD35City зависимая, с мощной балкой и стабилизатором поперечной устойчивости.

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Появилась кнопка PWR — она включает так называемый силовой режим, позволяющий поднять мощность мотора с 140 до 170 л.с., а крутящий момент — с 374 до 608 Н·м. Долго ездить на форсаже не рекомендуют, чтобы не изнашивать мотор. Плюсы «волшебной» кнопки почувствовал на дорогах Дмитровского автополигона. Груженая машина без особого труда взбирается в крутые горки, а в обычном режиме ей явно тяжело.

Среднетоннажный HD120 полной массой 11 990 кг тоже не обошли стороной. У мотора D6GA — новый двухступенчатый турбокомпрессор и измененная программа управления двигателем. Мощность подняли до 250 л.с. Появилась новая колесная база Long длиной 4260 мм. Она дополнила более длинные — Extra Long (4895 мм) и Ultra Long (5695 мм).

Фургон Hyundai HD78 стоит 2 945 000 рублей, а HD120 обойдется в 4 995 000 рублей. Появление коротких версий позволило снизить цены. Гарантия — три года или 300 000 км. Межсервисный интервал для HD78 — 30 000 км, для HD120 — 40 000 км.

С переходом на Евро-5 мощность грузовиков выросла:

HD78 HD120 Экологический класс Евро-4 Евро-5 Евро-4 Евро-5 Мощность двигателя, л.с. 140 170 225 250 Крутящий момент, Н·м 372 608 637 853





Фото: Максим Гомянин и Hyundai