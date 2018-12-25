Автомобиль под названием Хрущев

В начале XX века в Орле выпускали автомобили, причем один из них носил имя «Хрущев» — по фамилии своего создателя.

ХРУЩЕВ КАК АВТОМОБИЛЬ

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Доподлинно известно, что в 1891 году орловский дворянин Михаил Хрущев продал свое родовое имение, чтобы приобрести чугунолитейное предприятие. С начала XX века он стал выпускать здесь двухтактные стационарные двигатели.

Хрущев собирал и автомобили, причем один из них носил его имя. Михаилу Хрущеву приписывают создание пяти разных автомобилей, мощность которых доходила до 30 л.с., - в такие легенды хочется верить. На месте прежнего заводика в наши дни расположилось предприятие Орёлтекмаш.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 1879 году капитан русского флота Игнатий Костович разработал 80‑сильный бензиновый двигатель с искровым электрическим зажиганием? А чем отличался от себе подобных первый советский лимузин ГАЗ-12?

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Фото: из архива автора