Зачем хотят понизить скоростной лимит в городах

На вашем сайте появилась информация о грядущем понижении порога допустимой скорости в городах до 40 км/ч. А смысл?
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Но лично я грядущее снижение скоростного порога в России считаю очередной кампанейщиной, в ходе которой подрядчики радостно наклепают тысячи новых знаков и начнут их бездумно распихивать по столбам без всякой привязки к реальности. И я не верю, что на дорогах от этого станет безопаснее.
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Фото: depositphotos.com
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