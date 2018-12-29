Зачем хотят понизить скоростной лимит в городах

На форуме «За рулем» обсуждают самые разные аспекты автомобильной жизни. Возможность понижения максимальной разрешенной скорости в городах вызвала у читателей бурю эмоций. Главный вопрос — зачем? Обозреватель ЗР Михаил Колодочкин имеет по этому поводу свое мнение.


На вашем сайте появилась информация о грядущем понижении порога допустимой скорости в городах до 40 км/ч. А смысл?

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Декларируемая цель очевидна — снизить число ДТП. Кроме того, авторы идеи ссылаются на зарубежный опыт: дескать, в Париже, например, уже несколько лет во многих местах действует знак «30», а то и «20».

Но лично я грядущее снижение скоростного порога в России считаю очередной кампанейщиной, в ходе которой подрядчики радостно наклепают тысячи новых знаков и начнут их бездумно распихивать по столбам без всякой привязки к реальности. И я не верю, что на дорогах от этого станет безопаснее.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: depositphotos.com

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