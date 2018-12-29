Ford Kuga — для пенсионеров и дачников? Ну уж нет! Владелец кроссовера рассказывает о достоинствах (их много) и недостатках (с трудом находит) любимого автомобиля. Зачем хотят понизить скоростной лимит в городах На форуме «За рулем» обсуждают самые разные аспекты автомобильной жизни. Возможность понижения максимальной разрешенной скорости в городах вызвала у читателей бурю эмоций. Главный вопрос — зачем? Обозреватель ЗР Михаил Колодочкин имеет по этому поводу свое мнение. Свежий выпуск «За рулем»: все автоновинки-2019, Гранта против конкурентов, 1500 рублей за пешехода С Новым годом, друзья! Первый в 2019 году выпуск журнала «За рулем» вышел в свет. Редакция подготовила для своих читателей полный автокалендарь новинок на весь год; сравнила «налоговую» мощность с реальной; протестировала самые доступные седаны с автоматом и популярные кроссоверы, 11 размораживателей льда и зимние дворники; выбрала беспроблемный б/у кроссовер за 600 000 рублей; разобрала по винтику Алмеру, пробежавшую уже 120 тысяч...