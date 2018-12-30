БАРЗ‑1: первый советский автобус с гнутыми стеклами

С ГНУТЫМИ СТЕКЛАМИ
Материалы по темеСоветский лимузин: а стекла-то на саморезах!
Опытный бескапотный автобус на 24 посадочных места создали в 1954 году на Борисовском авторемонтном заводе. Его построили на шасси ГАЗ‑51. Автобус не только не пошел в серию, но даже персонального имени не удостоился, хотя многие называют его БАРЗ‑1. Тем не менее он достоин внимания: считается, что именно на этом автобусе впервые в СССР боковые скаты крыши обрели гнутые стёкла.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему перестали выпускать первый цельнометаллический автобус ЗИС-154?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
Читать комментарии (1)