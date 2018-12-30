БАРЗ‑1: первый советский автобус с гнутыми стеклами

Опытный бескапотный автобус на 24 посадочных места создали в 1954 году на Борисовском авторемонтном заводе. Есть мнение, что именно на этой машине впервые в СССР боковые скаты крыши обрели изогнутые стёкла.

С ГНУТЫМИ СТЕКЛАМИ

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Опытный бескапотный автобус на 24 посадочных места создали в 1954 году на Борисовском авторемонтном заводе. Его построили на шасси ГАЗ‑51. Автобус не только не пошел в серию, но даже персонального имени не удостоился, хотя многие называют его БАРЗ‑1. Тем не менее он достоин внимания: считается, что именно на этом автобусе впервые в СССР боковые скаты крыши обрели гнутые стёкла.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему перестали выпускать первый цельнометаллический автобус ЗИС-154?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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