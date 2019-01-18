Новый Mercedes-Benz B‑класса: его научили угадывать настроение водителя

ЗР выяснил, какие функции компактный Мерседес позаимствовал у флагманского S-класса.

Mercedes-Benz B-класса

Новый B‑класс по примеру старших товарищей можно оборудовать системой комфорта Energizing, способной подстраиваться под настроение водителя, - она меняет настройки встроенного массажера и вентиляции сиденья, климат-контроля, интенсивность и цвет декоративной подсветки. Даже сама выбирает подходящую музыку из Сети.

Похоже, панель любого автомобиля скоро будет представлять собой большой тачскрин с дефлекторами вентиляции по бокам.

Опционная система Energizing пытается угодить водителю — меняет настройки массажера, подбирает нужную музыку, цвет и интенсивность подсветки салона и много чего еще.

Она еще и музыку за меня выбирать будет? Так и до восстания машин недалеко. Впрочем, если абстрагироваться от попытки влезть в мое личное пространство, новый Mercedes-Benz B‑класса мне нравится. Он подрос, стал шире, его силуэт теперь более приземистый, что в сочетании с новым корпоративным «взглядом» и стильной узкой задней оптикой избавило автомобиль от тяжеловесности предшественников.

Дизайн передней панели салона отныне определяет гигантский дисплей виртуальной приборной панели и мультимедийной системы. Красота — в деталях: самобытны дефлекторы вентиляции и пронизывающая интерьер фоновая подсветка. Глядя на виртуальную приборку, я задумался: почему ни один из производителей до сих пор не загрузит пакет с кучей вариантов комбинации приборов? Хотя бы в качестве опции. Чтобы каждый выбрал на свой вкус — ретро, современные, стрелочные, цифровые. Главное, чтобы система Energizing не делала это за меня.

За доплату поставят сиденья второго ряда с регулируемым углом наклона спинки, которые могут перемещаться по салазкам.

Передние сиденья отлично спрофилированы, но водительскому недостает диапазона регулировки по высоте.



Порода

Найти огрехи в настройках шасси я не смог. Стоит на траектории, словно немецкий трамвай, который обязан прибыть в пункт назначения с точностью до секунды. «Бэшка» точно реагирует на любое движение баранкой и не досаждает излишней жесткостью подвески. Напротив, на длинной волне автострады даже появляется что-то похожее на раскачку, впрочем совершенно не напрягающую.

По архитектуре ходовой части новичок идентичен младшему А‑классу: стойки McPherson спереди и многорычажка сзади.

А вот робота-тугодума с семью ступенями не заметить сложно. Именно такая коробка отпущена бензиновым версиям В 180 и В 200, на которой я рванул в короткую пробежку. Трансмиссия по примеру умной системы комфорта тоже обладает своим настроением. Которое сильно испорчено в обычном режиме движения. И это явно бросается в глаза на фоне задорного 1,33‑литрового мотора в 163 силы. Все его наддувные потуги разбиваются о хаотичные переключения. Особенно это заметно на серпантине, где робот порой забывает понизить передачу, заставляя машину дрожать под нагрузкой и на низких оборотах двигателя. Терпение кончается, и я перевожу селектор режимов движения в положение «спорт». И назло машине ставлю свой плей-лист с гигабайтами рок-музыки.

В Россию привезут машины с 1,33‑литровым турбомотором, у которого две прошивки — на 136 и 163 л.с. (для нас второй должны дефорсировать до 150 сил).

Магия! Будто на совсем другом автомобиле поехал. Семиступенчатый преселектив очухался и принялся так рьяно выполнять свою работу, словно в кабинет зашел начальник. Подкинуть к этому дополнительную тяжесть на руле, и «комфортному» режиму прямая дорога в мусорную корзину.

Что немцу хорошо…

Новый В‑класс приедет к нам в феврале, а цены станут известны накануне старта продаж. Пока точно известно, что в России стоит ждать бензиновые В 180 и В 200. Вопрос с дизелем и 8-ступенчатым роботом пока остается открытым. Если такие машины и приедут, то много позже.

В любом случае В‑класс останется нишевым продуктом. И дело не в самой машине — она удалась, несмотря на шибко умные электронные системы и не шибко умный робот. Но мы не Европа, и любая компактная модель, если это не седан или кроссовер, на российском рынке хитом никогда не станет. И цвет настроения этой ситуации, увы, пока серый.

Mercedes-Benz B-класса

Отличный компактный вэн с превосходным шасси Семиступенчатый робот всё еще тупит

СМАЙЛИК

На десерт нам подали заряженный Mercedes-Benz A 35 4Matic. Маленький злюка от придворного ателье AMG с турбированным 2-литровым двигателем в 306 сил. С обвесом, черными дисками и в ярко-желтом колере! Хот-хэтч!

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Спецы AMG основательно перетряхнули ходовую, не оставив почти ни одного родного элемента. Спереди появились новые поворотные кулаки под установку четырехпоршневых суппортов, свои нижние рычаги. Дополнительная защита двигателя одновременно выполняет функцию пластины жесткости. Внедрена пара новых растяжек. Сзади — новенький подрамник и кулаки. До кучи перетряхнули и рулевое управление.

Сразу перевожу настройки в Sport. Турбомотор с радостью раздает свои 400 ньютон-метров на все колеса чуть ли не с двух тысяч оборотов. Машина срывается с места, вжимая в сиденье и сочно отстреливая выпуском при каждом переключении.

На извилистой дороге A 35 производит впечатление монолита. С радостью щенка подлетает к очередному повороту, сбрасывает все лишние передачи и нагло ввинчивается в вираж. Страхующая электроника не мешает — «ошейник» не жмет и допускает скольжения, если они не переходят грань разумного. Потому «ашка» с проворством болида WRC съедает шпильку любой сложности что под газом, что без него.

Mercedes-Benz B-класса B 180 B 200 B 200 d Длина / ширина / высота / база 4419 / 1796 / 1562 / 2729 мм Объем багажника (VDA) 455 / 1540 л Снаряженная / полная масса 1405 / 1955 кг 1410 / 1960 кг 1535 / 2055 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 100 кВт/136 л.с. при 5500 об/мин; 200 Н·м при 1460 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1332 см³; 120 кВт/163 л.с. при 5500 об/мин; 250 Н·м при 1620 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1950 см³; 110 кВт/150 л.с. при 3400–4400 об/мин; 320 Н·м

при 1400–3200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,0 с 8,2 с 8,3 с Максимальная скорость 212 км/ч 223 км/ч 219 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 43 л АИ-95 / 43 л ДТ / 43 л Расход топлива: смешанный цикл 5,6 л / 100 км 5,6 л / 100 км 4,5 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7 передний привод; Р7 передний привод; Р8

Фото: Daimler