Самый дешевый Mercedes-AMG: разбираем его на детали

Рассекречен хэтчбек Mercedes-AMG A 35, который станет самой доступной моделью в линейке спортивного подразделения немецкой компании.

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса

Если в предыдущем поколении хэтчбека Mercedes-Benz A-класса он имел только экстремально заряженный вариант А 45, то в новом поколении обзавелся и менее «горячей», но не менее зажигательной версией А 35 с новым двигателем. Mercedes-AMG полностью рассекретил машину в преддверии ее премьеры на автосалоне в Париже. Все подробности в нашей галерее.

Самый дешевый Mercedes-AMG: разбираем его на детали

Фото: Daimler

Самый дешевый Mercedes-AMG: разбираем его на детали
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