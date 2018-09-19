Самый дешевый Mercedes-AMG: разбираем его на детали

Рассекречен хэтчбек Mercedes-AMG A 35, который станет самой доступной моделью в линейке спортивного подразделения немецкой компании.

Дышло Матвей Специалист Онлайн-редакция

Если в предыдущем поколении хэтчбека Mercedes-Benz A-класса он имел только экстремально заряженный вариант А 45, то в новом поколении обзавелся и менее «горячей», но не менее зажигательной версией А 35 с новым двигателем. Mercedes-AMG полностью рассекретил машину в преддверии ее премьеры на автосалоне в Париже. Все подробности в нашей галерее. Самый дешевый Mercedes-AMG: разбираем его на детали Весной Mercedes-AMG представил фастбэк GT 4-Door Coupe, которое стало прямым конкурентом Porsche Panamera.

В феврале дебютировал самый «мажорный» внедорожник Mercedes-AMG G 63. Фото: Daimler

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