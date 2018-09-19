Самый дешевый Mercedes-AMG: разбираем его на детали

Если в предыдущем поколении хэтчбека Mercedes-Benz A-класса он имел только экстремально заряженный вариант А 45, то в новом поколении обзавелся и менее «горячей», но не менее зажигательной версией А 35 с новым двигателем. Mercedes-AMG полностью рассекретил машину в преддверии ее премьеры на автосалоне в Париже. Все подробности в нашей галерее.
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Фото: Daimler
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