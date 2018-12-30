Зачем инспектору ДПС видеокамера, если он ее не включает. Комментарий ГИБДД

Читательница «За рулем» интересуется, с какой целью в машинах Госавтоинспекции установлены видеорегистраторы и будут ли они использоваться для борьбы с коррупцией. Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

ВНИМАНИЕ — КАМЕРА!

В машинах ГИБДД сейчас стоят видеорегистраторы. Почему вы не обяжете инспекторов делать видеозапись нарушения и разбирательства с водителем? Это позволило бы избежать вымогательства.

Е. Калинкина, Улан-Удэ

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Такое требование уже закреплено в Административном регламенте исполнения МВД России государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденном приказом МВД России от 23 августа 2017 года № 664.

Так, осуществление административных процедур при надзоре за дорожным движением при наличии возможности должно производиться в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных транспортных средствах и на стационарных постах, либо носимых видеорегистраторов. Об использовании соответствующей аппаратуры сотрудник обязан уведомить участника дорожного движения и лиц, присутствующих при осуществлении административных процедур.