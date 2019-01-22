ЗР подобрал пять беспроигрышных вариантов, с которыми вы почувствуете себя уверенно в заваленных снегом дворах и не побоитесь при необходимости съехать с дороги.

Приобрести полноприводный автомобиль без пробега за указанную сумму сегодня практически невозможно: допотопная Лада 4х4 да немногим более современная Chevrolet Niva. «Китайцев» всерьез рассматривать не будем. Даже пресловутый Renault Duster в полноприводном исполнении обойдется дороже. Зато на вторичном рынке можно найти очень хороший экземпляр Дастера. Но есть и другие варианты — смотрите нашу подборку.

Renault Duster

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За семь сотен можно приглядеть экземпляр 2015–2016 года. Есть и свежее, но это, скорее всего, будет машина с базовым 1,6-литровым двигателем в 114 л.с. и механикой. Впрочем, даже с такой связкой Duster нельзя назвать «овощем». Чаще попадаются на рынке машины с 2-литровым бензиновым агрегатом. Причем такой можно найти как с механической коробкой, так и с автоматом.

Однако со старым 4-ступенчатым автоматом стоит быть аккуратным — он так и не избавился от врожденных слабых мест, а именно склонности к перегреву и раннему выходу из строя соленоидов. Попадаются на рынке и машины со 109-сильным дизелем (он идет в паре исключительно с механикой). С неплохой динамикой и отличной экономичностью такой вариант самый привлекательный.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara концептуально все же ближе к классическим внедорожникам, нежели к кроссоверам. За 700 тысяч рублей можно найти семи-восьмилетний экземпляр с пробегом в 100–120 тысяч км. Автомобиль довольно надежный, но кое-какие недостатки у него есть. В трансмиссии нужно обязательно проверить состояние переднего редуктора, являющегося самым слабым звеном. Из-за низкого расположения сапуна в узел часто попадает влага, что ведет к его скорому выходу из строя. Ремонт переднего редуктора до 100 тысяч км обычное дело. Двигатели (будь то 2-литровый или объемом 2,4 литра) не снабжают автомобиль достойной динамикой, но радуют надежностью. Правда, за это приходится расплачиваться довольно высоким расходом топлива. Подвеска неплохо переносит наши реалии — на рубеже в 100 тысяч км ревизии требуют лишь передние рычаги да ступичные подшипники.

Toyota RAV4

За семьсот тысяч можно рассчитывать на Toyota RAV4 третьего поколения десяти лет от роду с пробегом в 150–170 тысяч км (а может, и больше). «Рафик» всегда славился своей надежностью. Как и в случае с Витарой, какой мотор вам достанется — 2.0 или 2.4, не так важно. Оба этих агрегата при нормальном обслуживании и эксплуатации легко могут пройти 300 тысяч км. Двухлитровый агрегат работает с вариатором. Эта коробка надежная, но длительных вылазок на бездорожье вариатор не любит. 2,4-литровый двигатель работает в паре с 4-ступенчатым автоматом. Очень надежный агрегат. Главное не забывать менять масло каждые 60 тысяч км. То же касается и муфты подключения задней оси, которой замена масла требуется примерно раз в 40 тысяч км пробега. Большинство автомобилей в продаже — с автоматической коробкой передач. Единственным слабым звеном третьего «рафика» стала рулевая рейка, которая может застучать уже после 100 тысяч км.

Honda CR-V

Можно обратить свой взор еще на одного популярного у нас «японца» — Honda CR-V. С обозначенным бюджетом можно рассчитывать на кроссовер третьего поколения возрастом десять лет. Пробег будет варьироваться от 140 до 180 тысяч км. В принципе, автомобиль получился довольно надежным, но кое-какие болячки все же есть. У 2-литровых бензиновых моторов не отличается живучестью водяной насос. А у двигателей 2,4 литра раз в 60 тысяч км нужно регулировать клапанные зазоры. Если предыдущий владелец пренебрегал этой процедурой, то это приведет к повышенному износу распредвала. Как и все азиатские модели, CR-V не может похвастать стойким лакокрасочным покрытием. В ходовой части слабым звеном стали задние пружины, проседающие уже к 80–100 тысячам км пробега.

Skoda Yeti

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А есть ли что-то для тех, кто любит европейский автопром? Можно присмотреться к Шкоде Йети 2011–12 годов. С полным приводом под капотом машины будет бензиновый наддувный 1,8-литровый мотор и 6-ступенчатая коробка DSG. А вот найти дизельную версию сродни встрече с единорогом — почти без шансов.

Хотя многие боятся сочетания двигателя TSI и роботизированной коробки передач DSG как огня, на самом деле не все так страшно. На Yeti 2011–12 годов выпуска встречаются бензиновые моторы с индексом EA888, которые получили немало изменений по сравнению с двигателями TSI первого поколения Хотя кое-какие недостатки остались. В первую очередь это касается расхода моторного масла, который может доходить до литра на 1000 км пробега. Также осталась проблема растяжения цепи ГРМ. Так что при покупке обязательно стоит ее проверить. Что касается преселектива DSG — на указанных Йети будет стоять 6-ступенчатая «мокрая» трансмиссия. Она не страдает проблемами роботов первых лет выпуска и ее надежность куда выше. Тем не менее проверить состояние трансмиссии будет не лишне.

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Фото: фирмы-производители