Материалы по теме Renault Duster — все неисправности Как вы объясните казус с заменой ремня ГРМ на двигателе К4М: у Дастера через 60 тыс. км, а на Ларгусе — через 120 тысяч? (Allex) Ответ: Duster — модель марки Renault, а Largus — Lada. Автопроизводитель волен устанавливать регламент ТО по собственному усмотрению. Есть мнение, что западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли. На эту тему мой коллега Вадим Крючков в свое время подготовил интересную статью — рекомендую ознакомиться по этой ссылке.

Материалы по теме 10 поломок, которые — сюрприз! — будут негарантийными Автомобиль Skoda Yeti. Засвистел генератор. Приехал к официальному дилеру «Рольф Витебский» (СПБ), провели диагностику, заменили по гарантии. Но спустя два месяца генератор опять засвистел. Гарантия кончилась к этому времени. Мне отказали в диагностике и замене, объяснив это тем, что закончилась гарантия. Я считаю, что гарантия на новую деталь, установленную официальным дилером, должна действовать хотя бы год. Сказали: продлевайте гарантию. А у Шкоды продление гарантии от 50 000 рублей. Я считаю, что это ни в какие рамки не лезет. Официальная гарантия 2 года либо 100 000 км. Пробег сейчас 43 000, но машине пошел уже третий год. Как быть? С уважением, Ильдус. Ответ: Фактически вы ничего не можете возразить дилеру. Гарантийный срок на ваш автомобиль (и установленные на него детали) закончился. При покупке автомобиля вы согласились с этими правилами. Безусловно, можно провести техническую экспертизу, чтобы получить заключение о некачественном ремонте или использовании неновых деталей, и обратиться в суд, однако замена генератора за свой счет обойдется намного дешевле.

Материалы по теме Как продлить срок службы ремней в подкапотном пространстве? Видеоинструкция Добрый день. 15.01.19 проходил ТО на Мицубиши Аутлендер 2015 года выпуска (двигатель 2.4). После диагностики и проверки автомобиля представители официального дилера вывели, что нужна замена приводного ремня (полопался). И утверждают, что он не входит под замену по гарантии, так как все резиновые узлы не попадают под гарантию. Подскажите, так ли это? Гарантия на автомобиль заканчивается в июле 2019 г., так как приобретался он в 2016 году в июле у официального дилера. Заранее спасибо. С уважением, Антон, город Оренбург. Ответ: Антон, к сожалению, вы не указали пробег своего автомобиля. Mitsubishi Motors дает двухлетнюю гарантию на автомобили, официально приобретенные в России, и продлевает ее на 12 месяцев, если пробег автомобиля не превышает 100 тысяч километров. Комментарий специалиста: Илья Никоноров, директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Гарантия действительно не распространяется на детали, подверженные износу и разрушению, в том числе приводные ремни (за исключением ремней привода газораспределительного механизма и балансирных валов). Об этом написано в сервисной книжке (пункт 2.6).

Материалы по теме Гарантия на 5, 3, 2 года — какая выгоднее? Неожиданные выводы эксперта Для автомобилей марки BMW установлен гибкий межсервисный интервал, когда в зависимости от условий эксплуатации бортовой компьютер самостоятельно сокращает или увеличивает этот интервал относительно базовых 15 000 км, уведомляя водителя о приближении ТО. Идея вроде хорошая, но у всех владельцев этих автомобилей, в том числе и у меня, интервал становится только короче, что приводит к более частому обслуживанию в период гарантии, иногда — в два раза более частому относительно 15 000 км. На моем новом автомобиле (пробег 1950 км, из которых половина пройдена по трассе в очень спокойном режиме) бортовой компьютер зовет на ТО уже через 10 000 км, и я полагаю, что эта цифра будет и дальше сокращаться быстрее, чем растет пробег. Может ли этот интервал быть зафиксирован на отметке 15 000 км по требованию владельца автомобиля и ведет ли к снятию с гарантии пропуск ТО с учетом постоянно сокращающегося интервала? Спасибо. Олег, Москва Ответ: Изменить интервалы ТО по собственному усмотрению нельзя, даже если вы считаете, что ездите спокойно и масло можно менять реже. Интеллектуальная система сервиса СBS учитывает множество параметров работы агрегатов автомобиля и посредством BMW TeleServices автоматически направляет эти данные в сервисный центр BMW. При этом основной параметр расчетов для данной системы скорее не километры пробега, как для нас, а моточасы. На сокращение или увеличение межсервисного интервала может влиять не только стиль вождения, но и холодные пуски, длительная работа двигателя на холостых оборотах, температурные перепады, использование низкокачественного топлива и прочее. Лишнего обслуживания автомобиль не попросит. А если у вас автомобиль с дизельным двигателем, интервал в 12 000 км можно считать удачным компромиссом.

Материалы по теме Сколько прослужит ваш автомобиль — ЗР знает ответ Добрый день. Приобрел новый Пежо 5008 (дизель) в октябре 2018 года в Москве. Получил номера и практически сразу поехал на нем в Европу (предложили работу). Остаюсь здесь до настоящего момента. Рассчитываю пробыть (и обслуживать авто) у европейского дилера еще пару лет как минимум и возвращать машину в Россию не планирую. Российский дилер Пежо назначает межсервисный интервал в 10 тыс. км, зарубежный предлагает 20 тыс. км, так как у них это норма. Машина будет ездить не в России — это могут отследить на Пежо через оригинальное мобильное приложение. На данный момент пробег чуть более 5 тыс. км. Так какой регулярности в обслуживании мне придерживаться, чтобы не слететь с гарантии? С уважением, Андрей Ответ: Если вы планируете ездить на автомобиле только в Европе, обслуживать его там же и не собираетесь возвращать его в Россию, нет никакого смысла соблюдать интервалы ТО, регламентированные для нашей страны. Однако ездить на автомобиле с российскими номерами, получив вид на жительство, вы не сможете, а с туристической визой вам придется регулярно выезжать в Россию. Проверять ваши перемещения дилеры Peugeot не будут, это вне их компетенции. В этом случае вам придется обслуживаться у российского дилера и придерживаться российского регламента ТО.

Материалы по теме Облезала и ржавела: владелец Лады Гранты отсудил тройную стоимость автомобиля Здравствуйте, суть вопроса состоит в следующем: является ли допустимой на новом автомобиле ремонтная окраска? Можно ли реализовать такой автомобиль как новый? С уважением, Константин. Ответ: Фактически нигде, кроме как в заводских технологических картах, не закреплены нормы толщины лакокрасочного слоя на кузовных панелях, и дилеры довольно часто продают новые машины, которые были повреждены при транспортировке или хранении и прошли косметический ремонт. Дилер имеет право отремонтировать такой автомобиль и продать его, предупредив покупателя о произведенном ремонте и предоставив скидку. Если вы способны доказать, что повреждения возникли до приобретения вами автомобиля, вам о них не сообщили, а ремонт оказался некачественным — обратитесь с претензий к дилеру, чтобы вам заменили автомобиль или вернули деньги, как предписывает Закон о защите прав потребителей. При отказе придется обращаться в суд, проведя соответствующую экспертизу. А в следующий раз выбирать автомобиль с толщиномером.