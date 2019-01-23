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Ответ: Duster — модель марки Renault, а Largus — Lada. Автопроизводитель волен устанавливать регламент ТО по собственному усмотрению. Есть мнение, что западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли. На эту тему мой коллега Вадим Крючков в свое время подготовил интересную статью — рекомендую ознакомиться по этой ссылке.
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Ответ: Фактически вы ничего не можете возразить дилеру. Гарантийный срок на ваш автомобиль (и установленные на него детали) закончился. При покупке автомобиля вы согласились с этими правилами.
Безусловно, можно провести техническую экспертизу, чтобы получить заключение о некачественном ремонте или использовании неновых деталей, и обратиться в суд, однако замена генератора за свой счет обойдется намного дешевле.
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Ответ: Антон, к сожалению, вы не указали пробег своего автомобиля. Mitsubishi Motors дает двухлетнюю гарантию на автомобили, официально приобретенные в России, и продлевает ее на 12 месяцев, если пробег автомобиля не превышает 100 тысяч километров.
Комментарий специалиста:
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Может ли этот интервал быть зафиксирован на отметке 15 000 км по требованию владельца автомобиля и ведет ли к снятию с гарантии пропуск ТО с учетом постоянно сокращающегося интервала?
Спасибо. Олег, Москва
Ответ: Изменить интервалы ТО по собственному усмотрению нельзя, даже если вы считаете, что ездите спокойно и масло можно менять реже. Интеллектуальная система сервиса СBS учитывает множество параметров работы агрегатов автомобиля и посредством BMW TeleServices автоматически направляет эти данные в сервисный центр BMW.
При этом основной параметр расчетов для данной системы скорее не километры пробега, как для нас, а моточасы. На сокращение или увеличение межсервисного интервала может влиять не только стиль вождения, но и холодные пуски, длительная работа двигателя на холостых оборотах, температурные перепады, использование низкокачественного топлива и прочее. Лишнего обслуживания автомобиль не попросит. А если у вас автомобиль с дизельным двигателем, интервал в 12 000 км можно считать удачным компромиссом.
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Российский дилер Пежо назначает межсервисный интервал в 10 тыс. км, зарубежный предлагает 20 тыс. км, так как у них это норма. Машина будет ездить не в России — это могут отследить на Пежо через оригинальное мобильное приложение. На данный момент пробег чуть более 5 тыс. км.
Так какой регулярности в обслуживании мне придерживаться, чтобы не слететь с гарантии?
С уважением, Андрей
Ответ: Если вы планируете ездить на автомобиле только в Европе, обслуживать его там же и не собираетесь возвращать его в Россию, нет никакого смысла соблюдать интервалы ТО, регламентированные для нашей страны. Однако ездить на автомобиле с российскими номерами, получив вид на жительство, вы не сможете, а с туристической визой вам придется регулярно выезжать в Россию. Проверять ваши перемещения дилеры Peugeot не будут, это вне их компетенции. В этом случае вам придется обслуживаться у российского дилера и придерживаться российского регламента ТО.
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Здравствуйте, суть вопроса состоит в следующем: является ли допустимой на новом автомобиле ремонтная окраска? Можно ли реализовать такой автомобиль как новый?
С уважением, Константин.
Ответ: Фактически нигде, кроме как в заводских технологических картах, не закреплены нормы толщины лакокрасочного слоя на кузовных панелях, и дилеры довольно часто продают новые машины, которые были повреждены при транспортировке или хранении и прошли косметический ремонт. Дилер имеет право отремонтировать такой автомобиль и продать его, предупредив покупателя о произведенном ремонте и предоставив скидку.
Если вы способны доказать, что повреждения возникли до приобретения вами автомобиля, вам о них не сообщили, а ремонт оказался некачественным — обратитесь с претензий к дилеру, чтобы вам заменили автомобиль или вернули деньги, как предписывает Закон о защите прав потребителей. При отказе придется обращаться в суд, проведя соответствующую экспертизу. А в следующий раз выбирать автомобиль с толщиномером.
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Ответ: Мы обзвонили несколько официальных дилерских центров Renault. В большинстве случаев нам ответили, что установка нештатной сетки в бампер у неофициального дилера может стать причиной в отказе от гарантийного ремонта, при перегреве двигателя, например. Однако в продаже имеются быстросъемные сетки для бампера этой модели. Они устанавливаются на защелки с внешней стороны бампера и так же легко снимаются. С этой процедурой справится любой автовладелец, даже начинающий. Перед визитом к дилеру сетку можно снять и оставить в гараже или дома (только не в багажнике).
Что касается необходимости такой доработки, это, что называется, открытый вопрос. Да, она защищает радиатор от камней, насекомых, грязи. Но в жару подобная сетка, особенно с мелкими ячейками, несмотря на ее кажущуюся безобидность, может создавать аэродинамический барьер, существенно ухудшать обдув радиатора и провоцировать перегрев.
- Зимой актуален вопрос обогрева лобового стекла, однако есть опасения лишиться гарантии из-за вмешательства в штатную электрику. Решение простое — использование комплекта с радиобрелоком. При данном виде подключения щетки с обогревом запитаны напрямую от аккумулятора.
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