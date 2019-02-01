За ответ на задачу № 130 «Бензин-то паленый» (ЗР, № 11, 2018) Игорь Огнев, житель города Кызыл, получает заслуженный приз. А теперь — новое непростое задание.

ЗАДАЧА № 133

Морозная загадка

«Вот какие случаи бывают непонятные, — рассказывает Алексеич соседям по гаражам. - Простоял мой кроссовер дней десять на даче в морозы. На сигнализации, как положено. Пора в город возвращаться, а мороз — минус тридцать. Стартер — ни гугу. Аккумулятор вроде годовалый. Хорошо, что у меня бустер (пусковое устройство) был припасен. Завелся. Все обогревы включил. Пока прогревал, грузил вещи, пока дернул из сугроба соседский седан, почти час прошел. Поехал. На перекрестке километров через шесть мотор случайно заглох. И опять не крутит стартер! Только от бустера пустился. А до города два часа в пробках потолкался — так у гаража мотор стал заводиться без всяких бустеров».

А вы объясните причину такого поведения машины? Напоминаем, короткие ответы даже не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из ноябрьского номера журнала «За рулем» за 2018 год.

Нашим читателям предстояло разобраться в философских рассуждениях Иваныча о том, что развитие автомобилей идет по спирали. Что древние машины с карбюраторными двигателями и самые современные модели не сразу «чуяли» заправку плохим бензином, а в промежутке между ними выпускались и карбюраторные, и инжекторные модели, которые при первом же троганье с места чувствовали плохой бензин.

Каких только предположений не делали наши читатели. Сравнивали карбюраторы Озон и Солекс, рассуждали об особенностях механического впрыска топлива, напомнили о датчиках детонации, которые спасают современные моторы от разрушения. Но в задаче речь шла о чистой гидравлике, о пути прохождения топлива от бака до мотора. Поэтому перейдем к правильному ответу.

Изначально система питания карбюраторных двигателей (на Жигулях, например) имела простейшую конструкцию: бак, бензонасос, карбюратор. И существенный недостаток: в жару бензин из-за медленного движения к карбюратору нагревался до температуры закипания, возникала паровая пробка — и насос переставал перекачивать топливо. Поэтому примерно в середине восьмидесятых годов прошлого века конструкцию (в том числе на автомобилях ВАЗ‑2108, ГАЗ‑2410, -3102) дополнили так называ­емой обраткой — сливным трубопроводом с калиброванным отверстием от карбюратора в бак. Циркуляция бензина по топливной системе улучшала охлаждение бензонасоса и предотвращала закипание в нем топлива, ведь сливавшийся бензин охлаждался в сливной трубке и бензобаке.

В системе питания без сливного трубопровода топливо из бака должно пройти бензозаборник, трубопровод, бензонасос и попасть в карбюратор. При наличии сливного трубопровода оно пробегает тот же путь, только намного интенсивнее: производительность бензонасоса в два-три раза больше максимального потребления бензина двигателем. После заливки другого бензина все-таки требуется какое-то время для быстрой прокачки топливопроводов и выработки бензина из поплавковой камеры.

Позже появилась система впрыска топлива со сливным трубопроводом. Схема циркуляции топлива практически такая же, как у автомобилей с карбюраторными двигателями со «сливом». ­Повысилось давление бензина в системе (2,0–2,8 кгс/см²); электробензонасос поначалу располагали рядом с топливным баком, а затем стали устанавливать прямо внутрь бака. Прокачка топлива начинается еще до пуска двигателя — сразу после включения зажигания бензонасос начинает качать, обновляя бензин даже в топливной рампе.

В более поздних системах впрыска отказались от сливного трубопровода, что упростило конструкцию. Регулятор, поддерживающий постоянное давление в топливной системе, расположен внутри топливного модуля, находящегося в баке. В рампу поступает ровно столько топлива, сколько расходует двигатель. Из-за уменьшения подачи в единицу времени бензин в топливной рампе и магистралях стал больше нагреваться, и для снижения вероятности закипания в рампе давление повысили до 3,6–4,0 кгс/см² вне зависимости от нагрузки. Схема — аналогичная карбюраторной без «слива». «Плохой» бензин стал дольше добираться до мотора. Потому и время реакции двигателя сразу после заправки некачественным бензином увеличилось. Действительно, развитие идет по спирали!

Всем участникам конкурса спасибо. Игоря Огнева поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.