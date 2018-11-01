Как распознать паленый бензин? Конкурс знатоков

За ответ на задачу № 127 «Кипит наш разум» (ЗР, № 8, 2018) Павел Кораблев, житель Вологды, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новая задача!

ЗАДАЧА № 130

Бензин-то паленый

Иваныч на гаражных толковищах высказал идею. Дескать, правильно говорят, что развитие идет по спирали! Вот древние Жигули не сразу распознавали, что хозяин залил в бак плохой бензин. Так же ведут себя современные автомобили. А многие выпускавшиеся сравнительно недавно машины с карбюраторными и впрысковыми моторами реагировали на некачественное топливо с меньшим запаздыванием. Друзья не поняли: что это, мол, за запаздывание такое? А Иваныч поясняет: от конструкции системы питания запаздывание зависело — несильно, но все же зависело.

Предлагаем читателям рассудить спорщиков. Напоминаем, что короткие ответы даже не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из августовского номера журнала «За рулем».



В очередной задаче гаражное братство обсуждало такой вопрос: что, не считая антифриза, может закипеть в автомобиле? Физики определяют кипение как интенсивный, происходящий при определенной температуре переход жидкости в пар с образованием пузырьков во всем объеме жидкости. В отличие от испарения, которое происходит при любой температуре, этот вид парообразования возможен при совершенно определенной (при данном давлении) температуре — температуре кипения.

Теперь обратимся к письмам читателей. Скупые на слова написали, что кроме антифриза может закипеть еще тормозная жидкость. И этим ограничились. Один читатель слышал про кипение в кондиционере, но вывод сделал абсолютно неверный: «Фреон кондиционера из-за забитого грязью конденсатора не успевает охлаждаться и начинает кипеть. Давление в системе повышается, и при достижении опасного предела автоматика отключает кондиционер». На самом деле кипение хладагента (так правильнее) — процесс совершенно нормальный, он и обеспечивает охлаждение.

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А наш победитель насчитал в автомобиле больше десяти жидкостей, которые могут закипеть при тех или иных условиях.

Моторное масло: рабочая температура 90–105 °C. При 125° масло начинает испаряться, при дальнейшем повышении температуры может закипеть. Температура закипания определяется присадками и составляет от 180 до 300°, при этом есть риск воспламенения масла.

Трансмиссионное масло служит для снижения трения и теплоотвода, порой оно нагревается до 150°. Рабочая температура при нормальной эксплуатации — 80–90°, кипение при таких условиях маловероятно.

Жидкость для автоматических коробок передач (ATF). Ее рабочая температура должна быть не более 100°, а температура кипения составляет 170–250°. Чем старее жидкость, тем ниже температура закипания.

Тормозная жидкость делится на несколько классов. Например, ДОТ‑3 кипит при 205°, ДОТ‑4 — при 230°, ДОТ‑5.1 — при 260°. Чем старее жидкость, тем больше в ней влаги и тем ниже температура кипения. Скажем, при содержании всего 3,5% воды ДОТ‑3 закипит при 140°, ДОТ‑4 при 155°, ДОТ‑5.1 при 180°. Довести тормозную жидкость до кипения в тяжелых условиях движения возможно, при этом эффективность торможения резко падает, что приводит к аварии.

Антифриз: температура начала кипения 105–115°. Но если залита подделка или производитель «нахимичил» с составом, она может понизится до 85–90°. А если система охлаждения неисправна (например, завис в закрытом состоянии термостат или провернулась на оси крыльчатка насоса), антифриз вскипит даже при спокойном движении.

Температурный режим жидкости ГУР при нормальной работе составляет 50–80°. Но при зависании перепускного клапана может возникнуть местный перегрев и кавитация (вскипание при низком давлении) в насосе.

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Кипение электролита — это не совсем кипение. Так называют процесс выделения газа (водорода) из аккумулятора. Причем этот процесс в разных условиях может указывать и на нормальное состояние батареи, и на ее неисправность.

Бензин кипит при температуре от 90 до 205°, в зависимости от присадок. Кипение бензина в жару особенно досаждало владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями. Недаром бывалые клали мокрую тряпочку на бензонасос. С дизельным топливом таких проблем нет — оно закипает после 150°.

Жидкость AdBlue используют для снижения токсичности отработавших газов дизельных двигателей экокласса Евро‑4 и выше. Она не огнеопасна, а при температуре выше +30° происходит ее гидролиз с выделением аммиака.

Хладагент в системе кондиционирования — единственная жидкость в автомобиле, для которой кипение является нормальным рабочим процессом. При сильном понижении давления хладагент вскипает, переходя в газообразное состояние, и при этом резко охлаждается, забирая тепло из воздуха, проходящего через систему. И затем снова ­превращается в жидкость.

Отдельно следует поблагодарить читателя, который вспомнил, как из-под капота одного из старых Мерседесов валил пар. Выглядело так, будто закипел антифриз. А на самом деле бачок стеклоомывателя подогревался от системы охлаждения — даже при минусовой температуре в него можно было заливать воду. Однако в жару этот «подогрев» вскипятил воду в бачке.

Всем участникам конкурса спасибо. Павла Кораблева поздравляем с победой! Он получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.



