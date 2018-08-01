Что кипит в автомобиле? Конкурс знатоков

ЗАДАЧА № 126Кипит наш разум…
Задумались мужики. Что еще может кипеть? И сколько таких жидкостей в современной машине?
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2018 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.
А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из майского номера журнала «За рулем».
Герою нашей очередной задачи его Matiz подкинул странный дефект. Непонятная скользкая жижа начала попадать на водительский коврик, педаль тормоза и даже на ботинок владельца. Стёпа поначалу грешил на тормозá, но в условии задачи упоминалось, что «не в тормозухе было дело».
Встречались предположения, свидетельствующие о незнании конструкции этого автомобиля и нежелании хоть немного почитать о ней. Поэтому и появились измышления вроде «потёк кран отопителя». Нет его у Матиза!
Многие читатели заподозрили радиатор отопителя в негерметичности — для неновой, как у нашего героя, машины это обычное дело. Но какой же должна быть струя антифриза, чтобы заливать ботинок, педаль тормоза и коврик, а педаль газа оставалась сухой? При течи радиатора охлаждающая жидкость чаще всего течет на пол, а не на педаль и верхнюю часть ботинка (если помните, Степан протирал ботинок).
А теперь подробно рассмотрим правильный ответ.
У старенького Матиза износилось или задубело от старости уплотнение тросика привода спидометра. У современных автомобилей спидометр электронный, и многие уже не помнят, как работал механический привод спидометра. Ведущая червячная шестерня закреплена на коробке дифференциала и вращается вместе с передними колесами. Ведомая шестерня передает вращение на гибкий трос, который сквозь отверстие в моторном щите проходит в салон. Верхний конец троса в механизме спидометра присоединен к магнитному цилиндру. Алюминиевая чаша, накрывающая цилиндр с малым зазором, связана со стрелкой и возвратной пружиной. При вращении цилиндра его магнитные силовые линии возбуждают в чаше токи, создающие свое магнитное поле. Взаимодействие этих двух полей и приводит к повороту чаши на угол, пропорциональный скорости вращения цилиндра.
Теперь подробнее о тросе. Он вращается внутри покрытой пластиком стальной витой оболочки. Навивка проволочек троса выполнена так, чтобы проволочки при вращении не распускались, а затягивались в направлении навивки. Таким образом, отдельные проволочки троса образуют винтовые линии. Фактически тросик представляет собой винт Архимеда, или шнек. Такие устройства со времен знаменитого ученого древности применяли для подъема воды. Когда нарушено уплотнение на выходе троса из привода коробки передач, трансмиссионное масло, проникшее в оболочку вращающегося тросика (шнека), подается наверх, к спидометру, который расположен в комбинации приборов как раз над педалью тормоза. На входе троса в спидометр уплотнения нет, поэтому масло и капает вниз на педаль тормоза и коврик водителя. Необходимо заменить вышедший из строя трос или уплотнение в нем — и «затопление» прекратится.
Подобное явление, когда спидометры были механическими, встречалось на Жигулях и автомобилях ИЖ. Ведь и у них тросики имеют навивку, качающую масло вверх, - при этом составляющие трос проволочки не раскручиваются. А еще все приводы вращаются по часовой стрелке, если смотреть со стороны спидометра. И стрелка у всех машин увеличение скорости показывает поворотом слева направо.
Всем участникам конкурса спасибо. Виталия Ляшко поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla видеорегистратор с радар-детектором Playme Turbo.
Фото: depositphotos