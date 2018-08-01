Что кипит в автомобиле? Конкурс знатоков

Материалы по теме А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... что ваш спидометр врет?

Теперь подробнее о тросе. Он вращается внутри покрытой пластиком стальной витой оболочки. Навивка проволочек троса выполнена так, чтобы проволочки при вращении не распускались, а затягивались в направлении навивки. Таким образом, отдельные проволочки троса образуют винтовые линии. Фактически тросик представляет собой винт Архимеда, или шнек. Такие устройства со времен знаменитого ученого древности применяли для подъема воды. Когда нарушено уплотнение на выходе троса из привода коробки передач, трансмиссионное масло, проникшее в оболочку вращающегося тросика (шнека), подается наверх, к спидометру, который расположен в комбинации приборов как раз над педалью тормоза. На входе троса в спидометр уплотнения нет, поэтому масло и капает вниз на педаль тормоза и коврик водителя. Необходимо заменить вышедший из строя трос или уплотнение в нем — и «затопление» прекратится.

Подобное явление, когда спидометры были механическими, встречалось на Жигулях и автомобилях ИЖ. Ведь и у них тросики имеют навивку, качающую масло вверх, - при этом составляющие трос проволочки не раскручиваются. А еще все приводы вращаются по часовой стрелке, если смотреть со стороны спидометра. И стрелка у всех машин увеличение скорости показывает поворотом слева направо.

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