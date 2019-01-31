Наблюдаем за работой профессиональной установки для полной замены масла в автоматической коробке вместе с экспертом.

В статье «Переливание крови» (ЗР, № 9, 2018) упоминался метод замены масла в автомате с использованием специальной установки. Должен ли при этом работать двигатель или подключается прибор, управляющий клапанами гидроблока? И на каком этапе заменяют фильтр?

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Алгоритм полной замены масла в автоматах, который выполняется на профессиональных установках, таков. Установку подключают к автомату и в течение нескольких минут проводят фильтрацию старой жидкости при работающем двигателе.

При этом селектор коробки периодически переводят в каждое из возможных положений, удерживая педаль тóрмоза.

Далее снимают поддон и меняют фильтр, если позволяет конструкция агрегата.

Затем установка закачивает новое масло — опять же при работающем моторе.

Процесс обновления масла в автомате хорошо виден через прозрачные трубки автоматической установки АТМ-2 MotulEvo. Грязную темную жидкость, выходящую из коробки под давлением, сменяет чистая и прозрачная. Такую станцию используют также ремонтники, чтобы проверить у восстановленного автомата пропускную способность системы охлаждения.

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Фото: depositphotos.com, «За рулем»