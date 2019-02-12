Дмитрий Медведев успел побывать дважды председателем Правительства Российской Федерации и один раз президентом страны.
За это время он неоднократно попадал в объектив теле- и фотокамер за рулем самой различной техники, среди которой раритетные автомобили, внедорожники и даже комбайн.
Все подробности — в нашей фотогалерее.
- С автомобилями первых лиц разных государств можно познакомиться в этой подборке «За рулем».
- Владимир Путин прошлым летом лично управлял седаном Aurus Senat. А пассажиром у него был президент Египта Абдельфаттах Сиси.
- В этом году автомобили Aurus привезут на автосалон в Женеву.
- А здесь можно посмотреть, насколько длинным был кортеж Трампа во время его визита в Германию.
Фото: пресс-служба Правительства России, пресс-служба Кремля, личный блог Дмитрия Медведева, Дмитрий Астахов/ТАСС, Екатерина Штукина/ТАСС, Михаил Метцель/ТАСС, Александр Астафьев/ТАСС, Daimler, из архива «За рулем»
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