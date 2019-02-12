Любимые машины Дмитрия Медведева: от комбайна до Ауруса

Премьер-министру пришлось ждать почти год, пока для него сделают лимузин Aurus Senat, как у президента. Но он не терял время зря и испытал в действии самую разную технику. Доказательства — в фотогалерее ЗР.

Дмитрий Медведев успел побывать дважды председателем Правительства Российской Федерации и один раз президентом страны.

За это время он неоднократно попадал в объектив теле- и фотокамер за рулем самой различной техники, среди которой раритетные автомобили, внедорожники и даже комбайн.

Все подробности — в нашей фотогалерее.

Любимые машины Дмитрия Медведева: от комбайна до Ауруса

Фото: пресс-служба Правительства России, пресс-служба Кремля, личный блог Дмитрия Медведева, Дмитрий Астахов/ТАСС, Екатерина Штукина/ТАСС, Михаил Метцель/ТАСС, Александр Астафьев/ТАСС, Daimler, из архива «За рулем»

Любимые машины Дмитрия Медведева: от комбайна до Ауруса
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