В Москве обнаружился новый перекресток-ловушка для водителей.

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Долгое время первенство по сложности организации потоков транспорта в столице удерживала Таганская площадь. Но после выполнения программы «Моя улица» поспорить с ним может еще и перекресток на площади Никитские Ворота, который соединяет Бульварное кольцо и прилегающие улицы.

В рамках реконструкции, которая была проведена в 2015 году, были расширены тротуары, появились велодорожки, а движение транспорта стало очень запутанным. Например, чтобы повернуть с Никитского бульвара на Малую Никитскую улицу, нужно попасть в узкий коридор, который власти города оставили машинам. В час пик по загруженности перекресток может даже переплюнуть Таганскую площадь. Мало того, на нем появилась ловушка для невнимательных водителей.

На ролике, который появился в Сети, видно, что автомобиль впереди следует указаниям разметки, пересекая перекресток по Большой Никитской. При этом он внезапно оказывается на встречной полосе движения, а затем его останавливает припаркованный неподалеку экипаж ГИБДД.

«За рулем» обратился за комментариями в Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по поводу организации дорожного движения на площади Никитские Ворота. Там резонно отметили, что водитель нарушил разметку 1.7 и двигался по полосе встречного движения. После реконструкции в ЦОДД никто не обращался с жалобами на сложность или плохую организацию движения на данном перекрестке. Но поступило несколько предложений о необходимости нанесения на перекрестке вафельной разметки, дабы автомобили не выезжали на перекресток, если впереди образовался затор. Также, для того чтобы водители не путались, часть разметки по направлению от Садового кольца к Большой Никитской улице будет убрана. Работы планируется провести в этом году.

А до тех пор никто не мешает сотрудникам ГИБДД «совершенно случайно» постоянно дежурить чуть дальше неоднозначной разметки.

Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Видео: YouTube