Долгое время первенство по сложности организации потоков транспорта в столице удерживала Таганская площадь. Но после выполнения программы «Моя улица» поспорить с ним может еще и перекресток на площади Никитские Ворота, который соединяет Бульварное кольцо и прилегающие улицы.
В рамках реконструкции, которая была проведена в 2015 году, были расширены тротуары, появились велодорожки, а движение транспорта стало очень запутанным. Например, чтобы повернуть с Никитского бульвара на Малую Никитскую улицу, нужно попасть в узкий коридор, который власти города оставили машинам. В час пик по загруженности перекресток может даже переплюнуть Таганскую площадь. Мало того, на нем появилась ловушка для невнимательных водителей.
На ролике, который появился в Сети, видно, что автомобиль впереди следует указаниям разметки, пересекая перекресток по Большой Никитской. При этом он внезапно оказывается на встречной полосе движения, а затем его останавливает припаркованный неподалеку экипаж ГИБДД.
«За рулем» обратился за комментариями в Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по поводу организации дорожного движения на площади Никитские Ворота. Там резонно отметили, что водитель нарушил разметку 1.7 и двигался по полосе встречного движения. После реконструкции в ЦОДД никто не обращался с жалобами на сложность или плохую организацию движения на данном перекрестке. Но поступило несколько предложений о необходимости нанесения на перекрестке вафельной разметки, дабы автомобили не выезжали на перекресток, если впереди образовался затор. Также, для того чтобы водители не путались, часть разметки по направлению от Садового кольца к Большой Никитской улице будет убрана. Работы планируется провести в этом году.
А до тех пор никто не мешает сотрудникам ГИБДД «совершенно случайно» постоянно дежурить чуть дальше неоднозначной разметки.
- В прошлом году «За рулем» провел рейд и насчитал как минимум 15 ловушек для водителей на дорогах Москвы.
- После публикации ЗР поменяли организацию движения на перекрестке Сретенки и Садового кольца.
- О том, как оспорить штраф за невидимые зимой знаки и разметку, можно узнать в этом материале «За рулем».
- Осенью прошлого года ЦОДД отключил камеру-ловушку на перекрестке с ул. Нижняя Масловка на ул. Расковой.
Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС
Видео: YouTube
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