Материалы по темеСамые необычные советские автомобили
На заводах автомобили, идущие в торговую сеть, называют товарными. И делать их — основная задача любого предприятия.
Но в процессе создания, доводки и подготовки производства новой модели строят, например, и так называемые «мулы» — опытные образцы, представляющие собой, как правило, уже существующий серийный кузов прежней модели с агрегатами, которым потом предстоит прописаться в новой машине.
Но еще более разнообразное и причудливое племя — автомобили, созданные для внутризаводских нужд, эдакие герои невидимого посторонним производственного фронта. Интересно, что некоторые из этих машин впоследствии послужили-таки основой для серийных моделей.
Самые яркие экземпляры — в фотогалерее ниже.
- Фотоподборку малоизвестных моделей Ижевского завода смотрите по ссылке.
- Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
- Автопарк необычных УАЗов — по этой ссылке.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
- Малоизвестные модели марки Москвич — тут.
Фото: из архива автора
Читать комментарии