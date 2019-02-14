Мало кто знает, что все заводы мира выпускали и выпускают машины «не для покупателей». ЗР рассказывает, зачем это нужно производителям, на самых интересных примерах.

Материалы по теме Самые необычные советские автомобили

На заводах автомобили, идущие в торговую сеть, называют товарными. И делать их — основная задача любого предприятия.

Но в процессе создания, доводки и подготовки производства новой модели строят, например, и так называемые «мулы» — опытные образцы, представляющие собой, как правило, уже существующий серийный кузов прежней модели с агрегатами, которым потом предстоит прописаться в новой машине.

Но еще более разнообразное и причудливое племя — автомобили, созданные для внутризаводских нужд, эдакие герои невидимого посторонним производственного фронта. Интересно, что некоторые из этих машин впоследствии послужили-таки основой для серийных моделей.

Самые яркие экземпляры — в фотогалерее ниже.





Фотоподборку малоизвестных моделей Ижевского завода смотрите по ссылке.

Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.

Автопарк необычных УАЗов — по этой ссылке.

Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...

Малоизвестные модели марки Москвич — тут.





Фото: из архива автора