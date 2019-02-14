Не для продажи: 15 уникальных отечественных автомобилей

Мало кто знает, что все заводы мира выпускали и выпускают машины «не для покупателей». ЗР рассказывает, зачем это нужно производителям, на самых интересных примерах.

Материалы по теме
НАМИ-013, 1950 г. Самые необычные советские автомобили

На заводах автомобили, идущие в торговую сеть, называют товарными. И делать их — основная задача любого предприятия.

Но в процессе создания, доводки и подготовки производства новой модели строят, например, и так называемые «мулы» — опытные образцы, представляющие собой, как правило, уже существующий серийный кузов прежней модели с агрегатами, которым потом предстоит прописаться в новой машине.

Но еще более разнообразное и причудливое племя — автомобили, созданные для внутризаводских нужд, эдакие герои невидимого посторонним производственного фронта. Интересно, что некоторые из этих машин впоследствии послужили-таки основой для серийных моделей.

Самые яркие экземпляры — в фотогалерее ниже.

Не для продажи: 15 уникальных отечественных автомобилей

  • Фотоподборку малоизвестных моделей Ижевского завода смотрите по ссылке.
  • Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
  • Автопарк необычных УАЗов — по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации...
  • Малоизвестные модели марки Москвич — тут.

Фото: из архива автора
Не для продажи: 15 уникальных отечественных автомобилей
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые