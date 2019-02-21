Человеку, который никогда не водил полноприводный автомобиль, сложно представить, какие он дает ощущения. Можно ехать вальяжно, а можно что есть силы давить на газ — тебе в любом случае будет комфортно, — Егор поменял Ford Focus на старенькую Subaru и ни разу не пожалел.

Досье

Имя: Егор Ветров

Возраст: 30 лет

Город: Екатеринбург

Должность: руководитель отдела продаж в торговой компании

Автомобиль: Subaru Impreza, седан, 2006 год выпуска; 2.0 160 л.с.

Subaru Impreza в модификации седан — мой второй автомобиль. До этого был Ford Focus 2012 года с движком 1,6 л и 105 л.с., на котором я отъездил пять лет. Но я не чувствовал, что это «моя машина», как минимум по двум причинам: во-первых, она переднеприводная, а во-вторых, у нее нет той харизмы, которая есть у Subaru. Продал я Focus и перекрестился. У нынешнего владельца сейчас какие-то проблемы с коробкой, и он уже «попал» на 40 тысяч.

Машина моей мечты

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В конце марта 2017 года я купил Subaru Impreza. Машине 12 лет, пять хозяев, но она в очень хорошем состоянии. Цена на вторичном рынке — 500 тыс. руб. Считаю, что это отличный полноприводный вариант за эти деньги. Другие марки даже не рассматривал. На мой взгляд, Subaru Impreza — лучшее авто для эгоиста. Я этой своей черты нисколько не стесняюсь. Сейчас поймете, почему. Выбирая машину, я уже знал, что в семье скоро появится ребенок. По-хорошему, надо было взять что-то большое и практичное, чтобы жена с малышом ездили. Опять же стройматериалы перевозить для нашей новой квартиры… Но потом я вспомнил, что чуть ли не с детства мечтал о Subaru Impreza, и решил: почему бы и нет? Как-нибудь выкрутимся. Просто позднее возьмем еще паркетник в качестве второго автомобиля.

Может сложиться впечатление, что моя покупка была спонтанной, но нет. Выбирал я очень долго и пересмотрел не один десяток авто. Даже подключил связи в ГИБДД: знакомые помогали с поиском и смотрели, чтобы машина была не краденая — всякое бывает. Конкретно этот Subaru мне понравился тем, что прежний хозяин поставил хорошие диски (Rays 17R, резина 225/45), новую выхлопную систему, сделал чип-тюнинг и установил спойлер от Subaru WRX. Сам пока с машиной ничего не делал, разве что поставил ксенон и музыку.

Знаете, я с покупкой не прогадал. Пока сын маленький, места в салоне нам на троих вполне хватает, никому не тесно. Правда, есть одно «но»: если у вас ребенок, не покупайте слишком большую коляску. Потому что в Subaru Impreza sedan вы засунете разве что колеса от нее. Мы с этим столкнулись. Люлька и детское кресло занимают все заднее сиденье. Остается только свободное место для жены спереди. В этом смысле хэтчбек, возможно, был бы удобнее. Недавно, впрочем, я купил на крышу багажник, и проблема частично разрешилась.

Кайф полного привода

Человеку, который никогда не водил полноприводный автомобиль, сложно будет представить, какие это ощущения. Ты можешь ехать вальяжно, а можешь что есть силы давить на газ — тебе в любом случае будет комфортно. Для меня приятный «бонус» — теперь я могу дрифтить в своё удовольствие. К тому же любая колея на зимней трассе тебе нипочем. Практично и удобно.

Пересев с Focus на Subaru, особой разницы в стоимости обслуживания я не почувствовал. В настоящий момент пробег — 172 тысячи км. За прошлый год оставил в сервисе тысяч 20, менял только масло и фильтры. Тут надо отдать должное предыдущему владельцу: за машиной он следил хорошо. Рассказывал, что одно время начала подъедать масло, но он поменял все сальники. Теперь без нареканий. Раз в 10 тысяч км делаю ТО. Некоторые владельцы пишут, что надо почаще — раз в 5–7 тысяч. Но я думаю, это разумно только в случае с более мощными экземплярами. У меня двухлитровый атмосферник и 160 лошадиных сил.

Болезнь всех Субару

Вот, что мне действительно не нравится в машине, так это шумоизоляция. Но, насколько я знаю, это «болезнь» всех Subaru. У меня пока проклеены только двери. Сделал это для того, чтобы не приходилось каждый раз включать любимые треки на полную громкость. Всей машиной еще не занимался.

Кстати, штатную акустику я выкинул чуть ли не сразу. В дорогих версиях стоит какая-то хорошая система, а здесь — ну просто «бренчалка», по-другому не назовешь! Пришлось менять все колонки. Приобрел компонентную акустику производства Alpine с пищалкой. В багажник поставил сабвуфер.

Одноразовый двигатель

Еще один неприятный момент, о котором знают, пожалуй, все поклонники Subaru, — «одноразовый» движок с лимитом в 200 тыс. км пробега. После этого надо менять — проще поставить новый, чем чинить старый. Я уже приценивался: замена вместе с движком (учитывая, что двигатель — контрактный) встанет примерно в 70 тысяч. Но я еще до покупки машины знал об этой «болячке» и отложил энную сумму про запас.

Хороший аппетит

Признаюсь, прокормить такую машину в большом городе достаточно сложно: литров 15 на сотню съедает спокойно. Спасает то, что я работаю за городом и в основном езжу по трассе: доходит до 11 литров на 100 км. По регламенту надо заливать 95-й бензин. Если машина турбо, то там АИ-98. Обещают, что скоро он станет стоить 50 рублей за литр (в Москве уже давно столько стоит. — Прим. ЗР). Думаю, тогда владельцы турбины и вовсе заплачут.

Моя территория

Недавно я задумался: а нужна ли мне по большому счету машина? До работы могут подвезти коллеги, если надо куда-то добраться по городу — есть такси и каршеринг. И тогда я понял, что для меня мой Subaru. Это не просто средство передвижения, это личное пространство, где я могу побыть один.

У этой машины определенно есть драйв. Точка. Каких-то особых «фишек» в комплектации нет, но вот именно поэтому я ее и взял. Мне нравится, как Impreza подрывается с места, и то, что на обгоне чувствуешь себя уверенно.

Если буду брать новую машину, то это определенно будет Subaru, только мощнее. Для семьи, конечно, было бы практичнее взять Outback. Сейчас в доступном для меня ценовом сегменте выбирать по большому счету не из чего — либо Toyota Camry, либо Subaru. И я склоняюсь ко второму варианту, потому что не готов платить такие деньги за передний привод, псевдобизнес-класс и «дохленький» моторчик.

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