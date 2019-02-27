При езде в дождь капли, срывающиеся с кромок боковых зеркал, попадают на стёкла передних дверей, что сильно ухудшает видимость. Избежать этого можно при помощи самоклеящегося уплотнителя для окон и дверей. Разрезаем вдоль одну из его стенок и приклеиваем к нижней части корпуса зéркала. На скорости трубчатый уплотнитель чуть раскрывается, образуя желоб, и отводит воду от зеркала.
Д. Парфеев, Санкт-Петербург
Фото: Д. Парфеев
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
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