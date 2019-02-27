Действенное средство для улучшения видимости в автомобиле предложил читатель «За рулем».

При езде в дождь капли, срывающиеся с кромок боковых зеркал, попадают на стёкла передних дверей, что сильно ухудшает видимость. Избежать этого можно при помощи самоклеящегося уплотнителя для окон и дверей. Разрезаем вдоль одну из его стенок и приклеиваем к нижней части корпуса зéркала. На скорости трубчатый уплотнитель чуть раскрывается, образуя желоб, и отводит воду от зеркала.

Д. Парфеев, Санкт-Петербург

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Фото: Д. Парфеев

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Несколько простых советов, позволяющих водителю улучшить обзорность, вы найдете тут.

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