Отличный обзор в снег и дождь: полезный совет читателя

Действенное средство для улучшения видимости в автомобиле предложил читатель «За рулем».

При езде в дождь капли, срывающиеся с кромок боковых зеркал, попадают на стёкла передних дверей, что сильно ухудшает видимость. Избежать этого можно при помощи самоклеящегося уплотнителя для окон и дверей. Разрезаем вдоль одну из его стенок и приклеиваем к нижней части корпуса зéркала. На скорости трубчатый уплотнитель чуть раскрывается, образуя желоб, и отводит воду от зеркала.

Д. Парфеев, Санкт-Петербург

Материалы по теме
Как защитить стекла от грязи: тест дефлекторов

Фото: Д. Парфеев

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

  • Несколько простых советов, позволяющих водителю улучшить обзорность, вы найдете тут.
  • Лайхаки наших читателей смотрите по этой ссылке.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые