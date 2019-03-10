Незнакомец из Новой Зеландии: уникальный тест уникального автомобиля

Модель Trekka собирали за океаном в 60-х годах прошлого века на агрегатах Шкоды. В Европе таких машин всего шесть, и с одной из них близко познакомился «За рулем».

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Небогато же жили новозеландские фермеры в 1960‑е годы! Даже не знаю, с чем сравнить этот автомобиль. Похож немного на Land Rover, - он «британцу» словно двоюродный брат, чье детство было тяжелым и голодным. Аскетизмом интерьер (салоном это назвать сложно) напоминает наш ГАЗ‑69. Но в советском «козлике» читается прочность и даже некая монументальность, здесь же всё какое-то несерьезное — словно пародирующее стиль «насто­ящих» автомобилей.

Впрочем, первое впечатление иногда обманчиво. На поверку ничего особо хлипкого в машине не оказалось. Однако при всей внешней похожести на внедорожник эта машина вовсе другой породы: привод-то задний. Вот такой необычный довелось встретить автомобиль — первый серийный в Новой Зеландии! И, кстати, последний.

Trekka. Лишь внимательный взгляд поймает детали — эмблему марки Skoda на руле и колпаках колес.
Trekka. Лишь внимательный взгляд поймает детали — эмблему марки Skoda на руле и колпаках колес.

Секрет хребтовой рамы

Лишь внимательный взгляд поймает «предательские» детали — колпаки на колесах и руль с эмблемой марки Skoda. Впрочем, они лишь дополнительно запутывают дело. На машине написано Trekka, иных эмблем нет, и какое отношение чешская (а в 1960‑х — чехословацкая, да еще и социалистическая) марка имеет к далекой Новой Зеландии, знает лишь очень искушенный любитель экзотических древностей.

Знакомые черты поклонники старых Шкод при внимательном рассмотрении найдут и внутри: тот самый руль, некоторые приборы. А вот если заглянуть под машину, всё встанет на свои места. Хребтовая трубчатая рама и спрятанный в нее карданный вал, независимая подвеска всех колес, спереди пружинная, сзади на поперечной рессоре, - прямые улики, подтверждающие причастность чехов к этой смешной, квадратной новозеландской машине.

Дизайн незамысловатый, но всё, что нужно для перемещения в пространстве, есть.
Дизайн незамысловатый, но всё, что нужно для перемещения в пространстве, есть.

Необычный, довольно замысловатый с виду прибор британской фирмы Smiths — эконометр. Под приборами британского производства — выключатели. Надписи поясняют, какой за что отвечает.
Необычный, довольно замысловатый с виду прибор британской фирмы Smiths — эконометр. Под приборами британского производства — выключатели. Надписи поясняют, какой за что отвечает.

Спидометр чешский, но оцифрован, разумеется, в милях.
Спидометр чешский, но оцифрован, разумеется, в милях.

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Чешская внешнеторговая организация Motokov (аналог нашего Автоэкспорта) после Второй мировой старательно и довольно успешно искала по всему миру рынки сбыта автомобилей Skoda. Еще в 1950‑е годы добралась до далекой Новой Зеландии, где в 1965 году чехи продали полсотни, а в 1966‑м — уже 447 машин. Немного, конечно, но ведь рынок на краю света был невеликий и очень небогатый.

Законодательство Новой Зеландии не способствовало ввозу импортных автомобилей, облагая их высокими пошлинами и налогами. Но в законах была, как водится, прореха: так называемые сельскохозяйственные машины, производимые на территории страны, налогом не облагались. За это и уцепилась небольшая компания Motor Lines.

Потом, конечно, были разговоры, что фирма стащила идею у некой другой. Ну, не такая уж премудрая была идея! А главное — в результате родилась вот такая Trekka на простом, недорогом, но вполне приличном по тем временам шасси чехословацкой Шкоды.

Стёкла дверей — сдвижные, с простейшими винтовыми фиксаторами.
Стёкла дверей — сдвижные, с простейшими винтовыми фиксаторами.


Основной завод этой фирмы в богемском городе Млада-Болеслав уже выпускал в те годы заднемоторную модель Skoda 1000 MB с несущим кузовом. Такие машины в Новой Зеландии продавались хуже, нежели представительницы предыдущего поколения, на хребтовой раме. Но на филиальных предприятиях во Врхлаби и Квасинах производство универсала Skoda Octavia и родственных ему грузопассажирских автомобилей семейства 1201 продолжали.

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За дизайн новозеландского автомобиля отвечали Джордж Тейлор и чех Йозеф Велебны, который участвовал в создании седана Skoda 1000 МВ. Конечно, у них хватило бы фантазии и таланта на нечто более оригинальное и элегантное, но перед ними поставили задачу [table id="782"]создать дешевый, максимально простой в полукустарном производстве и ремонте автомобиль для непритязательных фермеров.[table id="783"]

Кузовá местного производства ставили на шасси Skoda Octavia c колесной базой 2166 мм. Мотор рабочим объемом 1,2 литра развивал 47 л.с. Четырехступенчатая коробка передач стандартная, главную пару для новозеландского фермерского «чуда» увеличили. Дорожный просвет Трекки — 190 мм, как у многих современных кроссоверов.

На основе нехитрой конструкции разработали несколько модификаций с брезентовой и жесткой крышами, пикап и грузопассажирские машины с числом мест от двух до восьми. Мне довелось познакомиться с самой «богатой» версией — восьмиместной, по компоновке аналогичной нашему ГАЗ‑69.

Trekka — представитель совсем другого автомобильного мира. Вспомним, какие модели появились на свет в 1966 году. Lamborghini Miura и Toyota Corolla, Fiat 124 и Volvo 140. Наконец, наш ЗАЗ‑966, тоже не самый плохой по тем временам автомобиль. Но Новая Зеландия в те годы — почти Земля Санникова, особенно в автомобильном смысле.

Производство первой местной серийной машины начали 2 декабря 1966 года, а готовые автомобили поступили к покупателям уже в следующем году.

Старый автомобиль из Новой Зеландии

Модель Trekka грузоподъемностью до 500 кг в нескольких версиях, с брезентовой или жесткой крышей выпускали с 1966 по 1972 год. В основе лежало шасси Skoda — хребтовая рама с независимой подвеской всех колес. Двигатель объемом 1,2 литра развивал 47 л.с., коробка передач — 4-ступенчатая. По разным оценкам, собрали 2000–2300 автомобилей.

Проще простого

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Разгоняется машинка довольно резво: 47 л.с. на 980 кг снаряженной массы — весьма неплохо, особенно по меркам 1960‑х. Наш ГАЗ‑69 массой за полторы тонны обладал 55‑сильным мотором. Низшие передачи — короткие, мотор надрывается, едва посильнее нажмешь педаль газа, и требует перехода на следующую передачу. На третьей Trekka едет вполне уверенно даже на скорости километров тридцать в час.

Интерьер — царство аскетизма. Металлические панели, украшенные лишь скромными приборами. Спартанские, довольно жесткие «стульчики», обитые самым простецким, какой, вероятно, только можно было найти на краю света, кожзамом. Сдвижные стёкла в дверях. Зато есть электрические стеклоочистители и даже печка. Не знаю, насколько эффективно она обогревает такую «будку» зимой, но с любой печкой уж точно лучше, чем без нее.

Эта машина — самая крутая в гамме Trekka, вось­миместная.
Эта машина — самая крутая в гамме Trekka, вось­миместная.

А вот плавностью хода Trekka откровенно превосходит внедорожники тех лет с их жесткой подвеской, заставляющий прыгать и автомобиль (особенно если он недостаточно загружен), и его обитателей. Подвеска у Трекки легковая — независимая, вполне комфортная, умело смягчающая дорожные неровности. И в этом есть некоторый диссонанс.

Внешне Trekka напоминает внедорожник и провоцирует ехать смелее. В том числе туда, куда ей путь заказан. Дорожный просвет вполне приличный, но привод-то задний, да и характеристики двигателя и трансмиссии не способствуют штурму косогоров, тем более — насто­ящего бездорожья.

Под капотом — вполне приличный для тех лет чешский верхнеклапанный 47‑сильный мотор.
Под капотом — вполне приличный для тех лет чешский верхнеклапанный 47‑сильный мотор.

Это поняли и новозеландские фермеры, особенно когда пошли дожди. В качестве опции им смогли предложить лишь дифференциал повышенного трения. Лучше, чем ничего! Он, конечно, увеличивал возможности автомобиля, но несильно. И всё же, согласитесь, хоть и простенькая, но вместительная, экономичная и недорогая машина куда лучше гужевой повозки!

Куда подальше

В 1967 году продали 708 автомобилей, в следующем году отметили выпуск 1000‑го. По европейским меркам — крохи, но для маленькой и небогатой Новой Зеландии очень неплохо. Производители задумались даже об экспорте. Не в Европу, конечно, и уж точно не в США. Первые машины отправили на Фиджи и тут же решили попытать счастья на более емком рынке — в соседней Австралии. Заключили договор, в соответствии с которым 720 новозеландских машин можно было продать беспошлинно в обмен на столько же проданных в Новой Зеландии австралийских автомобилей марки Holden (эта компания давно принадлежала концерну GM). Но австралийцы были зажиточнее и требовательнее соседей и купили лишь чуть более ста автомобилей Trekka. Несколько экземпляров ушло в Индонезию, пять машин в качестве санитарок с группой новозеландских врачей отправили в Южный Вьетнам, воевавший в ту пору с Северным.

Такой замок сложно сломать и легко починить.
Такой замок сложно сломать и легко починить.

Создатели машины не стали тратиться даже на металлический фиксатор двери.
Создатели машины не стали тратиться даже на металлический фиксатор двери.

Производство продолжали до 1972 года. Мир менялся даже в Новой Зеландии, и столь простенькие автомобили вызывали у покупателей всё меньше интереса. Вдобавок в Чехословакии выпуск шасси с хребтовой рамой окончательно прекратили — и монтировать новозеландские кузовá стало попросту не на что.

Trekka так и осталась единственным в истории серийным автомобилем Новой Зеландии. С тех пор там делали лишь мелкосерийные спортивные машины — как правило, в виде комплектов для сборки.

Trekka
Trekka

Кто бы мог представить тогда, что Trekka через четыре десятилетия будет вызывать интерес коллекционеров, а самые настойчивые из них даже повезут сохранившиеся экземпляры на реставрацию в Европу! Сейчас, по сведениям историков фирмы Skoda, в Старом Свете всего шесть таких автомобилей. С одним из них, выпущенным в 1969 году, мне и удалось познакомиться.

Trekka — яркий пример того, что понятие «хороший автомобиль» весьма растяжимо. Всё зависит от того, для кого он сделан и по какой цене предлагается. Для новозеландской Трекки подобные оценки уже неактуальны: необычный раритет вызывает просто улыбку — ироничную, но добрую.

ЭКЗОТЫ

Пикап Skoda производства Турции.
Пикап Skoda производства Турции.

Пакистанский автомобиль Skopak на чехословацком шасси.
Пакистанский автомобиль Skopak на чехословацком шасси.

Легкий турецкий грузовик, построенный на узлах модели Skoda 1203.
Легкий турецкий грузовик, построенный на узлах модели Skoda 1203.

Автомобили на шасси Skoda собирали и в других странах. В Пакистане с 1968 по 1971 год делали пикапы и грузопассажирские машины Skopak с брезентовым верхом и 47‑сильным чешским двигателем.

Дилер марки Skoda в Турции сначала организовал сборку стандартных пикапов Skoda 1202, а потом сделал вариант с собственным кузовом, максимально простым. Собрали в Турции и некоторое количество бортовых грузовичков на базе чехословацкого семейства Skoda 1203, которое на родине включало грузовики, микроавтобусы, фур­гоны и спецмашины.

Незнакомец из Новой Зеландии: уникальный тест уникального автомобиля
Фото: Сергей Шерстенников
Незнакомец из Новой Зеландии: уникальный тест уникального автомобиля
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