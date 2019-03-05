Исторически сложилось так, что японские и корейские автомобили продаются в фиксированных комплектациях. И если покупателю интересна одна-две опции, доплачивать придется за весь пакет целиком.
У европейцев подход иной. Покупатели даже бюджетных моделей, таких как Renault Kaptur или Skoda Rapid, имеют возможность заказывать опции по отдельности, что иногда удобнее.
Хотя и в этом случае бывают ограничения, так что сформировать набор оборудования строго под свои требования, не переплачивая ни копейки, вряд ли удастся. Например, некоторые опции можно заказать только для машин в богатых комплектациях, а для автомобилей с начальным уровнем оснащения они недоступны в принципе.
Так что в любом случае выбор комплектации — это некий компромисс, на который будущего владельца заставляет идти производитель.
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Фото: depositphotos.com
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