Забавный факт из истории советского автопрома припомнил обозреватель «За рулем».

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С какой стороны подъезжать к заправочной колонке на АЗС?

В советские времена Жигули выстраивались слева, а Волги — справа. согласно расположению заправочной горловины бензобака.

А вот владельцы Москвичей об этом не задумывались, ведь у их машин горловина размещалась посередке, за номерным знаком. Перед заправкой нужно было воспользоваться ключом для открывания багажника и, повернув ручку, откинуть знак назад. Не очень удобно, зато не требовалась дополнительная пробка с запором и прочие предосторожности, защищающие от краж бензина.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как прятали от воров антенны автомобильных радиоприемников?

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Фото: из архива автора