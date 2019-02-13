На что приходилось идти владельцам Москвичей и Жигулей, чтобы послушать музыку, вспоминает обозреватель «За рулем».

В эпоху древних телескопических антенн владельцы предпочитали не оставлять их на ночь в рабочем положении: антенну могли выдрать «с мясом» или просто поломать из классовой ненависти к обеспеченному соседу. Но перед поездкой антенну нужно было извлечь обратно, иначе пришлось бы останавливаться, чтобы послушать музыку.

Алгоритмы извлечения были разные. В Москвиче‑2140 поддевали рычажок в ногах пассажира, при этом шляпка антенны слегка высовывалась наружу, позволяя выдвинуть ее полностью. В Жигулях утопленную в крыло антенну извлекали крошечным ключиком.

Волги в этом не нуждались. На ГАЗ‑21 антенна гордо торчала над кромкой ветрового стекла, и для заезда на мойку или в низкий гараж достаточно было повернуть на 180 градусов внутрисалонную рукоятку, чтобы опустить антенну вниз. А на «двадцать четвертой» уже появился электропривод.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему на первых Жигулях почти не было стрелочных приборов?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора