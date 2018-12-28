Сколько фар у «новой Волги»?

У КОГО ЧЕТЫРЕ ГЛАЗА
Материалы по темеГАЗ 24–10 Волга: от любви до предательства
Изображения четырехфарных «волжанок» проскакивали и в печати. Пошли слухи про спецзаказы и экспортные варианты… Завод не выпускал ГАЗ‑24 с четырьмя фарами серийно, однако были экспериментальные машины с такой светотехникой: одна — спортивная, другая — люксовая модификация с мотором V6. Но они так и остались в единичных экземплярах. Что касается масштабной модельки, то ее производители решили, что четыре фары эффектнее двух…
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на ЗИЛе делали электромобили?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
- 11 занимательных фактов о Волге ГАЗ-24 — в этой публикации.
- Фотоподборку автомобилей Волга, которых вы никогда не видели, смотрите по этой ссылке.
Фото: из архива автора
Читать комментарии