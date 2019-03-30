Новые шины на лето: 7 моделей на все случаи жизни

Японская компания Yokohama вывела на российский рынок летние и всесезонные новинки разного назначения.

НА РАЙОНГЕ

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Перед знакомством с новинками я исследовал провинцию Районг — ту часть Таиланда, где расположен небольшой полигон и завод по производству шин Yokohama. Недалеко от завода и полигона растут гевеи — основной источник природного каучука, который присутствует в каждой шине. Впервые это растение обнаружили в Южной Америке, а в середине XIX века завезли в Юго-Восточную Азию и Африку. Ходят слухи, что индейцы называли дерево плачущим — за белую жидкость, стекающую по стволу из надрезанной коры.

Сам же сок индейцы называли «као-чу» — «древесные слезы». Со временем это словосочетание трансформировалось в «каучук». В составе сока гевеи лишь около 35 процентов латекса, почти 60 процентов — вода. Видимо, поэтому в Таиланде сок собирают ночью, поскольку в жаркие дни он не течет — засыхает или испаряется.

ГОЛУБАЯ ЗЕМЛЯ, ИЛИ BLUEARTH

В инновационной серии шин BluEarth, ориентированной на бережное отношение к экологии, представлено три модели для повседневной езды.

Для легковых автомобилей групп B и С предлагается недорогая шина BluEarth-ES ES32 / ES32 А, девиз которой — «зацепись!». Она идет на смену популярной модели AE 01. Отличается от нее улучшенными сцепными свойствами на мокром покрытии, пониженным сопротивлением качению и увеличенным ресурсом. Принципиальные отличия протектора — увеличенные ширина и глубина. А еще — пилообразные продольные ребра, которыми шина должна цепляться за грунтовку, если таковая окажется на пути.

Размерная линейка включает в себя 25 размеров с посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов и скоростными индексами H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч). Большинство размеров производят в России.

Шины с протектором шириной 225 мм и более имеют не три, а четыре продольные канавки, на что и намекает буковка «А» в конце названия. BluEarth-ES ES32A. Производится, в основном, в России, частично на Филиппинах.

BluEarth-ES ES32 / ES32 А

BluEarth RV-02



На небольшие кроссоверы и минивэны ориентирована еще одна новинка компании — BluEarth RV-02. Это новый для Yokohama сектор в серии шин для внедорожников, расположенный «за штатом» хорошо известной кроссоверной серии продуктов по имени Geolandar. Новинка в какой-то степени конкурирует с известной моделью AE 50, однако отличается от нее улучшенным сцеплением на мокром покрытии и повышенным комфортом. Конструктивные особенности — расширенный протектор с углубленными канавками, усиленные бортовые кольца и плечи.

BluEarth-Van RY55

3D ламели на протекторных шашках обеспечивают их подвижность и более равномерно распределяют нагрузку в пятне контакта.

Размерный ряд состоит из 8 шин от 215/60R17 до 235/65R18 со скоростными индексами H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч). Производство российское.

Для коммерческого транспорта тоже создана новая обувь. Называется она BluEarth-Van RY55. Ее задача — плавно вытеснить уже устаревающую модель RY818.

Преимущества новинки — улучшенное сцепление на мокром покрытии (+9%), пониженное сопротивление качению (-19%) и увеличенный ресурс (+50%).

Доступна в 30 размерах от 185/50R14C до 235/50R17C. Скоростной индекс варьируется от 160 до 190 км/ч в зависимости от размера. Причем самый медленный продукт (индекс скорости R, лимит 160 км/ч) в сочетании с высокой грузоподъемностью (индекс 111) существует лишь в посадочном диаметре R16 и варьируется в зависимости от типоразмера до S (180 км/ч) и Т (190 км/ч). А в самом крупном размере 225/55 R17 позволяет превышать 200 км/ч, поскольку имеет скоростной индекс Н (210 км/ч). Производство — в Таиланде.

ШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ

GEOLANDAR X-CV

Первая новинка — низкопрофильная (от 35 до 55%) шина GEOLANDAR X-CV, предназначенная для премиальных кроссоверов и внедорожников, в основном перемещающихся по асфальту. Потому и заточена она, в первую очередь, на четкие реакции и хорошую управляемость. По концепции близка к PARADA SPEC-X. Рисунок протектора по своей структуре схож с асфальтовым, но на слякотной дороге шина не ударит в грязь лицом: на ее боковине есть маркировка «M+S». Кстати, это позволяет официально использовать ее в зимнее время. 3D ламели не позволят потерять сцепление на скользкой дороге. Полноценной зимой с сугробами, конечно, лучше перейти на зимние шины, но скоротечную и теплую пережить можно. Всего предлагается 23 типоразмера от 255/55 R18 до 275/40 R22. Скоростной индекс W во всех вариантах позволит разгоняться до 270 км/ч. Изготавливается только в Японии.

Следующие две шины скорее относятся к продуктам для хобби, поскольку рассчитаны на настоящий оффроуд. Для любителей покорять бездорожье предлагается высокопрофильная шина GEOLANDAR M/T G003, призванная заменить полюбившуюся джиперам модель G001. Отличается от нее улучшенной проходимостью, повышенным комфортом и увеличенным ресурсом. Агрессивный протектор выползает на боковину, что улучшает проходимость и защищает борт покрышки от повреждений при боковых ударах о неровности и камни. В канавках протектора есть выталкиватели камней. Предлагается в 25 размерах от 30/9.5 R15 до 35/12.5 R17, производится только в Японии.

GEOLANDAR M/T G003

GEOLANDAR X-MT G005



Для экстремального оффроуда создана «секторная» новинка GEOLANDAR X-MT G005, еще более проходимая и вместе с тем более прочная, чем M/T G003. Предназначена для специально подготовленных внедорожных автомобилей, способных передвигаться в условиях экстремального и скального бездорожья. Экстравагантный блочный рисунок протектора «сад камней», заползающий на боковины, демонстрирует высокие сцепные свойства и защищенность боковин от ударов о камни. Допускает эксплуатацию с пониженным давлением. Отличительные особенности — трехслойный каркас и защита колесного диска.

Продается лишь в четырех размерах: 35х12.50 17, 37х13.50 R17, 40х13.50 R17, 35х12.50 R20. Сделана в Японии, скоростной индекс Q (160 км/ч).

СПОРТ НЕ ЗАБЫТ!

ADVAN A052

На любителей гонок типа «time attack» и «быстрый круг» ориентирован полуслик ADVAN A052. «Боевая» гоночная шина, имеющая допуск к эксплуатации на дорогах общего пользования, дополняет линейку, состоящую из моделей 48 и 50 (последняя неизвестна в России).

Отличительная черта протектора — две продольные канавки на внутренней части асимметричного протектора, позволяющие уверенно ездить по мокрой дороге. Философия новинки — сохранение максимально возможных характеристик на протяжении всего срока службы (в гонке). Это возможно за счет эффективного отведения и рассеивания тепла, а также повышения стабильности характеристик за счет обновленного состава смеси.

Размерная линейка расширена относительно предыдущих моделей следующими размерами: 185/55 R14, 195/50 R15, 225/50 R15, 255/40 R20 и 285/35 R20. То есть начинается с размера, в который можно обувать Лады.

Все семь новинок уже продаются.

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Фото: Yokohama и «За рулем»