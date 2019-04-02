Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис

«За рулем» выяснил, какое будущее ждет самый массовый гусеничный вездеход.

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Массивные ворота распахнулись, и я въехал на территорию Заволжского завода гусеничных тягачей (ЗЗГТ). Цель моего визита уже прогревает 122‑сильный дизель. Здравствуй, самая брутальная в мире «супергазель»!

Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер. Большинство кузовных панелей заводчанам поставляет Горьковский автозавод. Но каркас сваривают сами — получается цельнометаллический кузов с окнами на резиновых уплотнителях. Их количество зависит от пожеланий заказчика. Жилой отсек утепляют и обшивают изнутри. Говорят, салон держит тепло даже в минус пятьдесят!

Дизель ММЗ Д-245.7Е2 размещен в салоне — так проще обслуживать. Агрегат оснащен жидкостным предпусковым подогревателем. Включается кнопкой у кресла водителя.

Хищный дизайн передней части кардинально отличается от спокойных линий ГАЗели. Морда — полностью из пластикового композита. На ЗЗГТ производства пластиков нет, потому детали поставляют партнеры.

Нижняя часть Ирбиса — считайте, плавающий танк. Это старый добрый гусеничный транспортер ГАЗ‑34039 с герметичным кузовом-лодкой. На Крайнем Севере его знают как гэтээску (ГТС — гусеничный тягач средний). Но у Ирбиса свои особенности. Гусеницы ставят не с открытым шарниром, а с резинометаллическим. В звено запрессовывается обрезиненный палец, и он работает так же, как сайлент-блок автомобиля. Катки идут по обрезиненной дорожке, это увеличивает ресурс и надежность гусениц.

Зимой снег неизбежно налипает на металлическую гусеницу, и она натягивается как струна. Растет нагрузка на ходовую часть. Обрезиненная дорожка препятствует налипанию снега, к тому же от такой «гусянки» меньше шума, нет и характерного танкового лязга.

Гусеницы снегоболотохода — с резинометаллическим шарниром (1) и обрезиненными беговыми дорожками (2). Их ресурс — примерно 12 000 км.

Гусеницы с открытым шарниром более доступны и просты в изготовлении, но их ресурс вдвое меньше — 6000 километров. Каждая гусеница состоит из 92 звеньев (1), соединенных пальцами (2).

Раньше в подвеску ставили торсионы двух типов — стандартные и усиленные. Сейчас оставили только усиленные — владельцы таких машин нещадно их перегружают и на заявленную грузоподъемность в две тонны не смотрят.

Конечно же, машина водоплавающая. А если вода попадет внутрь, ее откачает насос, установленный в передней части кузова-лодки.

Подвеска переднего катка: 1 — амортизатор расположен внутри герметичного кузова-лодки, у него есть буфер хода на отбой; 2 — внутренний рычаг; 3 — ось балансира поворачивается в двух втулках, запрессованных в трубу подвески; 4 — система внешних рычагов; 5 — каток.

Трансмиссия снегоболотохода: 1 — ведущие колеса передают крутящий момент от трансмиссии к гусеницам; 2 — бортовые передачи служат для увеличения крутящего момента на колесах; 3 — полуось; 4 — механизм поворота состоит из главной и дополнительной передач, бортовых фрикционов и тормозов. Дополнительная передача двухступенчатая. Передаточные числа: 0,96 и 0,56. Агрегат представляет собой двухступенчатый редуктор, смонтированный в едином алюминиевом картере с главной передачей; 5 — карданный вал; 6 — пятиступенчатая механическая коробка передач; 7 — сцепление; 8 —дизель ММЗ Д-245.7Е2.

Ручной барс

Ирбис назвали в честь снежного барса — зоркой и проворной дикой кошки.

Сегодня его погода! Мороз, снéга по колено. Открываю укороченную снизу дверь и забираюсь в кабину. Посадка за рулем никакая. Руля-то нет — от него осталась одна ступица да подрулевые. По бокам кресла водителя — два огромных «ручника». Это рычаги управления. Чистый сюрреализм!

Газелевские стекла большие, обзорность хороша. Но как же с таким остеклением в лес? Потому на Ирбис ставят веткоотсекатели и защитные сетки.

Передняя панель — от ГАЗели Бизнес. Кресла от нее же, есть продольная регулировка. Спинку можно откинуть назад. Рычаг дополнительной передачи: она выполняет роль раздаточной коробки. Коробка передач 5-ступенчатая. Такую же ставят на полноприводный ГАЗ Садко.

У кресел водителя и пассажира трехточечные ремни безопасности, а не поясные, как на многих колесных вездеходах. И это здорово, ведь непонятно, что может скрывать глубокий снег. С поясным ремнем наскочишь на пенек — и лоб разобьешь о переднюю панель.

С непривычки первую передачу включаю по-легковому, не дожав педаль сцепления. В ответ — характерный хруст. Техника суровая, на педаль надо давить по-мужски и до конца.

Панель приборов — от ГАЗели. В этом году сюда стали устанавливать счетчик моточасов.

Левый рычаг управления складывается, и это облегчает посадку на место водителя.

По колейной дороге, где ходят только гусеничные транспортеры, Ирбис едет спокойно, без пляски на неровностях, присущей короткобазным снегоболотоходам. Ни гусеничного лязга, ни тракторного зубодробительного хода.

Левый рычаг — на себя. Ленточный тормоз с шестью плавающими колодками замедляет движение левой гусеницы, и нос машины уже смотрит в белое безмолвие снежного поля. Шустрый! Радиус разворота всего 2,2 метра. Перевожу от себя рычаг дополнительной передачи — это как включить пониженную в автомобильной раздатке. Теперь газ — и прямиком в поля!

Вездеход может перевезти двенадцать человек, десять разместятся сзади. Спинки «диванов» поднимаются, образуя четыре спальных места.

Через снежные просторы Ирбис ползет вальяжно. По глубокой целине скользит на брюхе и упорно пробивает путь гусеницами, поднимающими фонтаны снега. Возможностей минского дизеля с его 423 ньютон-метрами момента хватает, чтобы грести в снегу и забираться на подъемы.

Тяну правый рычаг — не хочет! Будто я мешаю вездеходу повернуть. Так и есть. Нужно дозированно работать рычагами, увеличивать радиус разворота. Иначе гусеница нагребает в себя снег, словно лопата, и вездеход вязнет. Но всё равно гусеничная машина может гораздо больше, чем колесная. Там, где колесник требует травить давление, включать блокировки, Ирбис проходит не напрягаясь.

ЗЗГТ Заволжский завод гусеничных тягачей выпускает вездеходы более полувека. В июле 1968 года здесь собрали первый гусеничный транспортер ГАЗ‑71 ГТ-СМ. Вездеход брал на борт тонну груза, был востребован в армии и на гражданке. Машину выпускали до 1985 года, затем провели несколько модернизаций. Самую современную модификацию, ГАЗ‑34039, выпускают по сей день во множестве исполнений. На фото — пожарный снегоболотоход. Выполняли заводчане и совсем уж эксклюзивные заказы. В 2015 году отправили на Ближний Восток четыре вездехода ГАЗ Бобр и Ирбис. Оцените отделку салона Ирбиса. Натуральная кожа, а на передней панели — имитация дерева. Шумовиброизоляция улучшена, есть камера заднего вида, центральный замок, электростеклоподъемники, мультимедийка с сенсорным экраном, навигацией и CD/MP3‑про­игрывателем. Гусеничный транспортер ГАЗ‑71 ГТ-СМ.

Пожарный снегоболотоход

Отделка салона экспортного Ирбиса: натуральная кожа, на передней панели — имитация дерева.



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