Дикая ГАЗель: жесткий тест-драйв снегоболотохода Ирбис

Массивные ворота распахнулись, и я въехал на территорию Заволжского завода гусеничных тягачей (ЗЗГТ). Цель моего визита уже прогревает 122‑сильный дизель. Здравствуй, самая брутальная в мире «супергазель»!
Если не смотреть ниже пояса, в профиль снегоболотоход ГАЗ‑34039 Ирбис действительно смахивает на нижегородский фургон-бестселлер. Большинство кузовных панелей заводчанам поставляет Горьковский автозавод. Но каркас сваривают сами — получается цельнометаллический кузов с окнами на резиновых уплотнителях. Их количество зависит от пожеланий заказчика. Жилой отсек утепляют и обшивают изнутри. Говорят, салон держит тепло даже в минус пятьдесят!
Хищный дизайн передней части кардинально отличается от спокойных линий ГАЗели. Морда — полностью из пластикового композита. На ЗЗГТ производства пластиков нет, потому детали поставляют партнеры.
Нижняя часть Ирбиса — считайте, плавающий танк. Это старый добрый гусеничный транспортер ГАЗ‑34039 с герметичным кузовом-лодкой. На Крайнем Севере его знают как гэтээску (ГТС — гусеничный тягач средний). Но у Ирбиса свои особенности. Гусеницы ставят не с открытым шарниром, а с резинометаллическим. В звено запрессовывается обрезиненный палец, и он работает так же, как сайлент-блок автомобиля. Катки идут по обрезиненной дорожке, это увеличивает ресурс и надежность гусениц.
Зимой снег неизбежно налипает на металлическую гусеницу, и она натягивается как струна. Растет нагрузка на ходовую часть. Обрезиненная дорожка препятствует налипанию снега, к тому же от такой «гусянки» меньше шума, нет и характерного танкового лязга.
Раньше в подвеску ставили торсионы двух типов — стандартные и усиленные. Сейчас оставили только усиленные — владельцы таких машин нещадно их перегружают и на заявленную грузоподъемность в две тонны не смотрят.
Конечно же, машина водоплавающая. А если вода попадет внутрь, ее откачает насос, установленный в передней части кузова-лодки.
Ручной барс
Ирбис назвали в честь снежного барса — зоркой и проворной дикой кошки.
Сегодня его погода! Мороз, снéга по колено. Открываю укороченную снизу дверь и забираюсь в кабину. Посадка за рулем никакая. Руля-то нет — от него осталась одна ступица да подрулевые. По бокам кресла водителя — два огромных «ручника». Это рычаги управления. Чистый сюрреализм!
Газелевские стекла большие, обзорность хороша. Но как же с таким остеклением в лес? Потому на Ирбис ставят веткоотсекатели и защитные сетки.
У кресел водителя и пассажира трехточечные ремни безопасности, а не поясные, как на многих колесных вездеходах. И это здорово, ведь непонятно, что может скрывать глубокий снег. С поясным ремнем наскочишь на пенек — и лоб разобьешь о переднюю панель.
С непривычки первую передачу включаю по-легковому, не дожав педаль сцепления. В ответ — характерный хруст. Техника суровая, на педаль надо давить по-мужски и до конца.
По колейной дороге, где ходят только гусеничные транспортеры, Ирбис едет спокойно, без пляски на неровностях, присущей короткобазным снегоболотоходам. Ни гусеничного лязга, ни тракторного зубодробительного хода.
Левый рычаг — на себя. Ленточный тормоз с шестью плавающими колодками замедляет движение левой гусеницы, и нос машины уже смотрит в белое безмолвие снежного поля. Шустрый! Радиус разворота всего 2,2 метра. Перевожу от себя рычаг дополнительной передачи — это как включить пониженную в автомобильной раздатке. Теперь газ — и прямиком в поля!
Через снежные просторы Ирбис ползет вальяжно. По глубокой целине скользит на брюхе и упорно пробивает путь гусеницами, поднимающими фонтаны снега. Возможностей минского дизеля с его 423 ньютон-метрами момента хватает, чтобы грести в снегу и забираться на подъемы.
Тяну правый рычаг — не хочет! Будто я мешаю вездеходу повернуть. Так и есть. Нужно дозированно работать рычагами, увеличивать радиус разворота. Иначе гусеница нагребает в себя снег, словно лопата, и вездеход вязнет. Но всё равно гусеничная машина может гораздо больше, чем колесная. Там, где колесник требует травить давление, включать блокировки, Ирбис проходит не напрягаясь.
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ЗЗГТ
Заволжский завод гусеничных тягачей выпускает вездеходы более полувека. В июле 1968 года здесь собрали первый гусеничный транспортер ГАЗ‑71 ГТ-СМ. Вездеход брал на борт тонну груза, был востребован в армии и на гражданке. Машину выпускали до 1985 года, затем провели несколько модернизаций. Самую современную модификацию, ГАЗ‑34039, выпускают по сей день во множестве исполнений. На фото — пожарный снегоболотоход.
Выполняли заводчане и совсем уж эксклюзивные заказы. В 2015 году отправили на Ближний Восток четыре вездехода ГАЗ Бобр и Ирбис. Оцените отделку салона Ирбиса. Натуральная кожа, а на передней панели — имитация дерева. Шумовиброизоляция улучшена, есть камера заднего вида, центральный замок, электростеклоподъемники, мультимедийка с сенсорным экраном, навигацией и CD/MP3‑проигрывателем.
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Гусеничный транспортер ГАЗ‑71 ГТ-СМ.
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Пожарный снегоболотоход
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Отделка салона экспортного Ирбиса: натуральная кожа, на передней панели — имитация дерева.
Внутренний мир
Вариантов исполнения салона много. Скажем, со складным столом, кондиционером на крыше или с дополнительным спальным местом. Вахтовики в этих машинах живут, так что комфорт важен.
Есть и трехместная грузопассажирская версия для ремонтно-восстановительных работ. На ее борту — легкое пожарное оборудование, дизель-генератор, сварочный аппарат и газоанализатор.
С этого года появилось лекарство от забывчивости — счетчик моточасов. На Севере машины глушить не принято, и получается, что километраж небольшой, а реально двигатель молотит сутками. В итоге, если ориентироваться на одометр, масло вообще не меняют, мотор не обслуживают — и он неизбежно «откидывает поршни».
Скрещивание видов
Следующий шаг — снижение массы. Планируют применить более легкие и прочные стали, а кузов сделать из композитных материалов.
Появятся на Ирбисе и асфальтоходные гусеницы, не разрушающие дорожное покрытие. Но для выезда на дороги все равно надо получать специальное разрешение.
Вездеход охотно берут нефтяники, геологи, геофизики. Стоимость зависит от оснащения, но все цены — «северные». Машина, с которой я знакомился, стоит 4,5 млн рублей. Колесные вездеходы, конечно, дешевле. Скажем, за Трэкол‑39294 просят от 3 390 000 рублей. Но у гусеничного транспорта лучше проходимость — за это его и ценят.
|Проходимость, просторный жилой отсек, простота конструкции
|Слишком шумно!
ГАЗ‑34039 Ирбис
Длина/ширина/высота/база 6050/2550/2770/3600 мм
Грузоподъемность 2000 кг
Снаряженная масса 5000 кг
Дорожный просвет 400 мм
Двигатель дизельный, P4, 4750 см³; 89,73 кВт/122 л.с. при 2400 об/мин; 423 Н·м при 1500 об/мин
Максимальная скорость 60 км/ч
Скорость на воде 6 км/ч
Топливо/запас топлива ДТ/400 л
Трансмиссия гусеничный движитель; М5
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