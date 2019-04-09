Новый Kia Ceed с атмосферником 1.6: и как же он едет?

Материалы по теме13 секретов Kia Ceed: все недочеты и прикольные фишки
Вы взяли на испытания новый Kia Ceed. Как ведет себя связка автоматической коробки и откровенно слабенького мотора? Хватает ли тяги? Каков расход топлива в сравнении с турбоверсией?
Не согласен с тем, что этот двигатель слабенький. Почти 100 л.с. на тонну — неплохая энерговооруженность.
Конечно, если речь идет о предельном ускорении до 100 км/ч, он уступает турбоверсии, - но в целом динамики хватает. И управлять тягой при наличии автомата намного удобнее, нежели с роботом.
Расход топлива — около 10 литров на сотню в городе и 7–7,5 литра на трассе.
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