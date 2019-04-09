Новый Kia Ceed с атмосферником 1.6: и как же он едет?

Хэтчбек Киа Сид с атмосферным двигателем 1.6 и автоматической коробкой передач на полгода прописался в парке ЗР. По мнению экспертов, такая модификация обещает стать самой востребованной у российских покупателей. И действительно, на форуме «За рулем» появилось много вопросов о том, как едет Сид с этим силовым агрегатом.

Kia Ceed
Kia Ceed

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13 секретов Kia Ceed: все недочеты и прикольные фишки

Вы взяли на испытания новый Kia Ceed. Как ведет себя связка автоматической коробки и откровенно слабенького мотора? Хватает ли тяги? Каков расход топлива в сравнении с турбоверсией?

«За рулем»

Не согласен с тем, что этот двигатель слабенький. Почти 100 л.с. на тонну — неплохая энерговооруженность.

Конечно, если речь идет о предельном ускорении до 100 км/ч, он уступает турбоверсии, - но в целом динамики хватает. И управлять тягой при наличии автомата намного удобнее, нежели с роботом.

Расход топлива — около 10 литров на сотню в городе и 7–7,5 литра на трассе.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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