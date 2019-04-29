Испытания для нового поколения автомобилистов: пройдены!

Безопасность на дорогах — кредо и организаторов Всероссийских состязаний по автомногоборью, и его юных участников, треть которых девушки, и партнеров проекта — «За рулем» и Continental. Как выяснилось, будущие водители могут за секунды решить тест на знание ПДД и поменять колесо на автомобиле за минуту.

Всероссийский конкурс молодых автомобилистов при поддержке «За рулем» и Continental прошел в Свердловской области.

Около двухсот юношей и девушек со всех регионов России собрались 23 апреля в спортивном комплексе «Курганово» под Екатеринбургом на уже шестые соревнования по автомногоборью.





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Рассказываетстарший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России:

«В этом году на первенстве представлено максимальное количество регионов — 45. Команд при этом — 48. Это максимум, которого мы достигли, мы идем вперед, и все больше и больше ребят постигают Правила дорожного движения, эту науку — сложную, но важную, и показывают свои навыки».

Соревнования длились три дня. Юноши и девушки сдали теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения, показали умение оказывать первую помощь, менять колеса на скорость, а также проявили себя в индивидуальном зачете по фигурному вождению автомобиля.

А чем мы хуже парней?

Участницы из Белгорода,, рассказывают о себе и своей команде:

«Мы здесь, чтобы почувствовать себя более уверенно за рулем. В некоторых дисциплинах даже превосходим парней. Например, решаем задачи из билетов куда быстрее мальчиков. Нас четверо в команде, две девчонки и двое парней, мы все поддерживаем друг друга. Как говорит наш тренер, у нас фантастическая скорость: чтобы ответить на вопросы билета по ПДД, уходит всего 17–20 секунд. Мы верим, что попадем в категорию безопасных водителей».

Советы «бывалого» подростка

Пожалуй, самым сложным испытанием была замена колеса на время. Даже профессионалы в автосервисах порой тратят на подобную работу по 20 минут. А вот участникам автомногоборья достаточно минуты с небольшим.

из Перми:

«Мы поменяли колесо за минуту и 21 секунду. Важно правильно установить домкрат, чтобы он располагался строго вертикально. С помощью ключа нужно ослабить все колесные болты. Поддомкрачиваем машину, а затем выкручиваем болты руками. Причем крутить нужно сразу по два болта одновременно — это экономит время. Жаль, что команды из Бурятии и Тюмени нас опередили. Время бурятской команды: 1 минута 15 секунд, а у Тюмени: 1 минута 07 секунд».

Почувствуй себя неадекватом

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Дети надевали так называемые «очки пьяной реальности». Ощущение при этом такое, будто выпил бутылку водки и не можешь даже идти, не то что вести машину. Эта «реальность» особенно впечатлила детей, которые не пробовали до сих пор алкоголя, но при помощи гаджета ощутили эффект опьянения, а главное, осознали опасность , которую создает на дороге пьяный водитель.

Одна из фишек конкурса: возможность почувствовать себя в роли пьяного водителя. Конечно, никакого алкоголя для этого не потребовалось.

старший тренер:

« Вся программа мероприятия направлена на снижение аварийности у начинающих водителей. Мы объяснили детям, как рассеивается внимание, если использовать телефон за рулем. А еще рассказали, как при этом меняется реакция водителя на внезапно возникшую опасность на дороге, насколько растет тормозной путь. Но одна из главных проблем на наших дорогах — пьяные водители. Дети прониклись серьезностью этой проблемы. Надеюсь, они не забудут обо всем этом, когда получат водительское удостоверение и станут полноценными водителями ».

Подсвети себя

Конкурс по замене колеса организован при поддержке «За рулем» и компании Continental. Ведь в конечном итоге цель у всех общая — безопасность на дорогах. К слову, каждый участник состязания получил от Continental светоотражающие браслеты и фонарики, чтобы оставаться заметным для водителей в темное время суток. Это будет особенно актуально в период летних каникул.

Кто победил

Награждение победителей российского автомногоборья состоялось в пятницу, 26 апреля. ГИБДД Свердловской области постаралось на все 100%. Участников встречала выставка автомобилей и мотоциклов — от ранних советских до современных. Любой мог сделать селфи с дорожным полицейским или на фоне экспонатов. В завершение церемонии состоялся концерт во «Дворце Молодежи» Екатеринбурга.

Абсолютным победителем всероссийского конкурса юных автомобилистов стала команда из Тюменской области, «серебро» досталось молодежи Татарстана, ну а кубок за третье место уехал в Саратовскую область. Кроме того, победители автомногоборья получили специальные кубки и фирменные призы от компании Continental.

начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области:

«Несколько дней участники соревнований не только показывали знания, умения, делились опытом, но и самое главное — знакомились, общались, приобретали новых друзей. Подобные мероприятия позволяют нам воспитывать новое поколение внимательных, вежливых, культурных водителей. Словом, первоклассных водителей».

Автор: Дмитрий Фоминцев