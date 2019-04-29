Испытания для нового поколения автомобилистов: пройдены!

Около двухсот юношей и девушек со всех регионов России собрались 23 апреля в спортивном комплексе «Курганово» под Екатеринбургом на уже шестые соревнования по автомногоборью.
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«В этом году на первенстве представлено максимальное количество регионов — 45. Команд при этом — 48. Это максимум, которого мы достигли, мы идем вперед, и все больше и больше ребят постигают Правила дорожного движения, эту науку — сложную, но важную, и показывают свои навыки».
Соревнования длились три дня. Юноши и девушки сдали теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения, показали умение оказывать первую помощь, менять колеса на скорость, а также проявили себя в индивидуальном зачете по фигурному вождению автомобиля.
А чем мы хуже парней?
«Мы здесь, чтобы почувствовать себя более уверенно за рулем. В некоторых дисциплинах даже превосходим парней. Например, решаем задачи из билетов куда быстрее мальчиков. Нас четверо в команде, две девчонки и двое парней, мы все поддерживаем друг друга. Как говорит наш тренер, у нас фантастическая скорость: чтобы ответить на вопросы билета по ПДД, уходит всего 17–20 секунд. Мы верим, что попадем в категорию безопасных водителей».
Советы «бывалого» подростка
Пожалуй, самым сложным испытанием была замена колеса на время. Даже профессионалы в автосервисах порой тратят на подобную работу по 20 минут. А вот участникам автомногоборья достаточно минуты с небольшим.
«Мы поменяли колесо за минуту и 21 секунду. Важно правильно установить домкрат, чтобы он располагался строго вертикально. С помощью ключа нужно ослабить все колесные болты. Поддомкрачиваем машину, а затем выкручиваем болты руками. Причем крутить нужно сразу по два болта одновременно — это экономит время. Жаль, что команды из Бурятии и Тюмени нас опередили. Время бурятской команды: 1 минута 15 секунд, а у Тюмени: 1 минута 07 секунд».
Почувствуй себя неадекватом
«Вся программа мероприятия направлена на снижение аварийности у начинающих водителей. Мы объяснили детям, как рассеивается внимание, если использовать телефон за рулем. А еще рассказали, как при этом меняется реакция водителя на внезапно возникшую опасность на дороге, насколько растет тормозной путь. Но одна из главных проблем на наших дорогах — пьяные водители. Дети прониклись серьезностью этой проблемы. Надеюсь, они не забудут обо всем этом, когда получат водительское удостоверение и станут полноценными водителями».
Подсвети себя
Конкурс по замене колеса организован при поддержке «За рулем» и компании Continental. Ведь в конечном итоге цель у всех общая — безопасность на дорогах. К слову, каждый участник состязания получил от Continental светоотражающие браслеты и фонарики, чтобы оставаться заметным для водителей в темное время суток. Это будет особенно актуально в период летних каникул.
Кто победил
Абсолютным победителем всероссийского конкурса юных автомобилистов стала команда из Тюменской области, «серебро» досталось молодежи Татарстана, ну а кубок за третье место уехал в Саратовскую область. Кроме того, победители автомногоборья получили специальные кубки и фирменные призы от компании Continental.
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«Несколько дней участники соревнований не только показывали знания, умения, делились опытом, но и самое главное — знакомились, общались, приобретали новых друзей. Подобные мероприятия позволяют нам воспитывать новое поколение внимательных, вежливых, культурных водителей. Словом, первоклассных водителей».
Автор: Дмитрий Фоминцев
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